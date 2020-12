Ascolti Tv lunedì 14 dicembre 2020.Il film di Rai 1 con Julia Roberts vince in termini di telespettatori sul GF Vip 5. Quarta Repubblica arriva al 6%, mentre lo speciale di Otto e mezzo si ferma al 2.4%. Ecco, nei dettagli, il responso dell’Auditel per i principali programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 14 dicembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Il film Il film Ben is back ha registrato 4.093.000 telespettatori con 17%.

Su Rai 2 Guarda… stupisci – Special Selection: 1.006.000 con 4.3%.

Su Rai 3 Report: 2.423.000 telespettatori con9.7%.

Su Canale 5 Grande Fratello Vip 5 ha siglato 3.356.000 con 20%.

Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato 1.074.000 spettatori con 6%.

Su Italia 1 Il film Braven, il coraggioso ha registrato 1.711.000 persone con 6.9%

Su La 7 Speciale Otto e mezzo – Obama ha registrato 600.000 con 2.4%.

Su Tv8 Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate: 285.000 telespettatori con 1.4%

Su NOVE Il film Svalvolati on the Road ha registrato 468.000 telespettatori con 2%

Ascolti Tv lunedì 14 dicembre 2020, la fascia preserale L’Eredità oltre il 24% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.555.000 con 19.5%. L’Eredità: 5.361.000 con 24.4% Su Rai 2 NCIS ha registrato 1.211.000 telespettatori con 5% Su Canale 5 Caduta Libera: 2.515.000 con 14% e 3.758.000 con 17.5% Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 954.000 telespettatori con 4%. Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi 674.000 con 3.3% Su La 7 The Good Wife: 239.000 con 1.4% e 276.000 con 1.3%. Su Tv8 Cuochi di Italia: 280.000 spettatori con 1.2% Ascolti Tv lunedì 14 dicembre 2020, l’access prime time Otto e mezzo al 6% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.203.000 con 19%. Su Rai 2 TG2 Post ha interessato 1.116.000 spettatori con 4.1%. Su Rai 3 Che Succ3de? 1.350.000 con 5.2%. Un Posto al Sole: 1.860.000 con 6.8% Su Canale 5 CSI ha registrato 1.354.000 telespettatori con 5%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.371.000 con 5.2% e 1.296.000 con 4.7% Su Italia 1 ha registrato 1.354.000 spettatori con 5%. CSI ha registrato 1.354.000 spettatori con 5%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.540.000 spettatori con 6% Su Tv8 Guess My Age ha ottenuto 545.000 telespettatori con 2%. Su NOVE Deal With It ha registrato 540.000 telespettatori con 2%.

Ascolti Tv lunedì 14, daytime mattutino

Agorà al 9.1%

Su Rai 1 Uno Mattina Prima Pagina: 546.000 con 12.1%. Uno Mattina: 1.039.000 con 17.5%. Storie Italiane: 768.000 con 13.9%. E’ Sempre Mezzogiorno: 1.627.000 con 13.8%.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club: 199.000 con 3.4%.

Su Rai 3 Agorà interessa 539.000 spettatori con 9.1%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.133.000 con 19.1% e 981.000 con 17.8%

Su Rete 4: Ricette all’italiana: 103.000 con 1.5% e 163.000 con 1.8%

Su Italia 1 he Mentalist: 258.000 spettatori con 3.7%.

Su La 7 L’Aria che Tira: 389.000 con 5.9% e 580.000 con 4.8%

Su Tv8 Ogni Mattina: 60.000 con 1% e 67.000 con 0.5%

Ascolti Tv lunedì 14, day time pomeridiano

La vita in diretta al 17.5%, prende le distanze dalla concorrenza

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 1.730.000 con 12.5%. Il Paradiso delle Signore: 2.099.000 con 18.3%. La Vita Diretta: 2.544.000 con 17.5%

Su Rai 2 Ore 14: 442.000 con 3%. Detto Fatto: 454.000 con 3.9%. Resta a Casa e Vinci: 355.000 con 2.6%

Su Rai 3 #Maestri ha coinvolto 574.000 con 4.7%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 2.071.000 con 15.5% e 2.261.000 e 14.8%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 795.000 con 5.5%

Su Italia 1 Young Sheldon ha raccolto 487.000 persone con 4.2%

Su La 7 Tagadà ha interessato 443.000 persone con 3.6%

Su Tv8 Un Incontro Speciale: 356.000 con 3%. Vite da Copertina: 133.000 con 0.9%. 356.000 con 3%.133.000 con 0.9%.

Ascolti Tv lunedì 14, seconda serata

Sette Storie poco al di sopra del 7%

Su Rai 1 Sette Storie è scelto da 895.000 spettatori con 7.2%

Su Rai 2 Una Pezza di Lundini: 408.000 spettatori con 3.1%.

Su Rai 3 Che Ci Faccio Qui: 907.000 spettatori con 5.7%.

Su Canale 5 Grande Fratello Vip 5 Live: 897.000 con 20.6%

Su Rete 4 L’Esorcista II – L’Eretico: 146.000 con 2.8%