Quest’anno Alfonso Signorini, con i “vipponi” del GF Vip 5 festeggia Natale e Capodanno in diretta su Canale 5. In seguito alla notizia della prosecuzione del reality fino a febbraio 2021, Signorini ha comunicato ai partecipanti che sia il cenone di Natale, che il countdown di Capodanno, sono trasmessi in tv come puntate speciali del reality.

La festa di Capodanno, in particolare, sostituisce lo speciale Capodanno in Musica di Federica Panicucci, che da qualche anno accompagnava la transizione verso il nuovo anno delle reti Mediaset.

Capodanno GF Vip 5, il cenone di Natale

Il prolungamento della permanenza nella casa del GF Vip ha di certo scosso alcuni concorrenti, preoccupati di non poter trascorrere le feste con i propri cari. Ad esempio, durante la puntata trasmessa il 30 novembre Elisabetta Gregoraci ha ammesso di essere in crisi lontana da suo figlio Nathan Falco.

Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, e Maria Teresa Ruta hanno espresso simili perplessità. In particolare la Ruta ha dichiarato che “Il nostro compito è restare a tenere compagnia agli spettatori. Però, il nostro cuore comunque è dilaniato. I sei anni della figlia di Dayane non tornano più, gli 80 anni di mia madre non tornano più. Penso che la voglia di restare vincerà su tutto, ma abbiamo bisogno di sentire la voce dei nostri cari”.

La direzione del GF Vip e Alfonso Signorini hanno subito rassicurato: “Non passerete il Natale completamente soli e abbandonati.” ha detto il conduttore ai suoi “vipponi”. Stando alle ultime notizie, infatti, in occasione del cenone di Natale i vip della casa del Grande Fratello potranno accogliere i loro cari nella casa.

Capodanno GF Vip 5, perchè Cristiano Malgioglio non festeggia il Natale

Il meno entusiasta alla notizia dei festeggiamenti in diretta, è stato Cristiano Malgioglio, una delle new entry nella casa del reality. Malgioglio, che aveva già partecipato al GF Vip nel 2017, ha dichiarato, in lacrime, di non festeggiare il Natale da diversi anni; precisamente, da quando sua madre è morta.

“Da quando lei non c’è più ho rifiutato il Natale” ha confessato piangendo Malgioglio, in un momento di fragilità inedito mostrato durante la venticinquesima puntata del reality show di Canale 5.

La festa di Capodanno, il mini concerto di Malgioglio, niente nomination

“Vi preannuncio che a Capodanno andremo in diretta, non saremo registrati.” ha annunciato Alfonso Signorini nel corso della puntata dell’11 dicembre. Capodanno in diretta al GF Vip 5, quindi, sarà una festa con tanti ospiti e cantanti, gare fra i partecipanti al reality e momenti di intrattenimento.

Signorini tiene molto al veglione di Capodanno trasmesso in diretta, e non registrato. Al punto da affermare: “Se devo trascorrere Capodanno in televisione, lo voglio in diretta. Fingere di brindare a Capodanno alle tre del pomeriggio o fare un trenino alle dieci del mattino, simulando la mezzanotte, credo sia triste. Potrei riavermi solo dopo dieci sedute di psicoterapia”.

Alla puntata del 31 dicembre, “diversa da qualunque altra mai trasmessa” afferma il conduttore Alfonso Signorini, partecipa anche Cristiano Malgioglio; che ha promesso di indossare “un outfit pazzesco”. Inoltre, il cantante ha dichiarato di voler organizzare un mini-concerto per i suoi coinquilini.

Infine, per non rovinare l’atmosfera con litigi e confronti, in occasione della festa di Capodanno non ci sarà alcuna nomination. “Sarà un programma di intrattenimento. Non pensate di vedere Stefania Orlando che litiga con Dayane Mello” ha scherzosamente affermato Alfonso Signorini.

Il ritorno degli eliminati, i rumor sugli ospiti Vip

Nel corso della festa di Capodanno del GF Vip, tutti gli eliminati dell’edizione in corso sono stati invitati per festeggiare con i loro ex-coinquilini. Mettendo da parte attriti e litigi passati, il reality si propone di riconciliare gli animi e diffondere spensieratezza e allegria.

Stando ad alcune indiscrezioni, poi, iniziano a diffondersi i nomi di vip chiamati a presenziare nella puntata.La più accreditata è Valeria Marini. Ma ci saranno anche altre show girl.