Ascolti Tv domenica 20 dicembre 2020. Vince ma non stravince The voice senior che toglie pubblico a Canale 5. Live Non è la D’Urso, infatti, si ferma a 11.8%. Cala anche Giletti, al 5.4%. Bene Che tempo che fa che, però, nonostante la presenza di Robbie Williams, George Clooney e Claudio Baglioni, resta al di sotto del 10%.

Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 20 dicembre 2020, il prime time

Su Rai 1 The Voice Senior, finale, ha registrato 3.670.000 telespettatori con 18.2%

Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles ha raggiunto 1.398.000 spettatori con 5.3%

Su Rai 3 Che tempo che fa: 2.510.000 telespettatori con 9.6%

Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha registrato 1.927.000 spettatori pari con 11.8%

Su Rete 4 Il film Pinocchio ha registrato 651.000 persone con 2.8%.

Su Italia 1 Il film Il cavaliere oscuro ha registrato 1.278.000 con 5.7%.

Su La 7 Non è l’Arena: 1.381.000 con 5.3% e 755.000 con 5.4%

Su Tv8 I delitti del Barlume, La battaglia navale: 555.000 telespettatori con 2.3%

Su NOVE Babbo Natale Viene da Nord segna 322.00 persone con 1.4%

Ascolti Tv domenica 20, daytime mattutino

Linea verde sfiora il 21%. Bene il day time di Canale 5.

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia: 1.782.000 con 22.8%. Linea Verde 3.394.000 con 20.7%

Su Rai 2 Sci alpino: 252.000 con 2.7%. Un ciclone in convento 429.000 con 3%

Su Rai 3 Concerto di natale 408.000 con 2.2%

Su Canale 5 Le Storie di Melaverde: 1.309.000 con 11.4% e Melaverde 2.436.000 con 16%.

Su Rete 4 Dalla Parte degli Animali: 272.000 con 2.6%.

Su Italia 1 Sport Mediaset XXL: 1.036.000 con 5.5

Su La 7 L’Ingrediente Perfetto: 114.000 con 1.1%. Mica Pizza e Fichi: 117.000 con 1%

Su Tv8 Tg8 Sport: 58.000 spettatori con 0.4%.

Ascolti Tv domenica 20, day time pomeridiano

Cresce Quelli che il calcio nella seconda parte

Su Rai 1 Domenica In: 2.932.000 con 15.9% e 2.614.000 con 15.4%, Da Noi… A Ruota Libera: 2.769.000 con 15.2%

Su Rai 2 Quelli che il calcio: Quelli che aspettano 1.066.000 con 5.9% e 1.199.000 con 7.1%.

Su Rai 3 Mezz’ora in più 1.594.000 con 9.1% e 1.216.000 con 7.3%. Kilimangiaro 1.097.000 con 6.5%

Su Canale 5 Beautiful ha raccolto 2.516.000 persone con 13.4%

Su Rete 4 Slow Tour Padano: 424.000 con 2.4%

Su La 7 L’Aria di Domenica: 511.000 con 2.9% e 498.000 con 3%

Ascolti Tv domenica 20, seconda serata

La domenica sportiva sotto il 6%

Su Rai 1 Speciale Tg1: 569.000 spettatori con 9.1%

Su Rai 2 La Domenica Sportiva segna 878.000 con 5.8%. L’Altra DS: 273.000 con 3.4%

Su Rai 3 Che Tempo che fa – Il tavolo: 1.276.000 con 7%

Su Rete 4 Soap Opera: 214.000 spettatori con 2.4%