Il cantante mascherato 2 arriva su Rai 1 a partire dal prossimo venerdì 29 gennaio su Rai 1. Al timone la conduttrice che ha portato lo show in Italia lo scorso anno: Milly Carlucci.Le puntate previste sono cinque e vanno in ond settimanalmente nella medesima collocazione del prime time del venerdì.

Il cantante mascherato 2 lo schema

Dunque Il cantante mascherato è riuscito ad approdare di nuovo sulla prima rete grazie alla tenacia della Carlucci e forte del gradimento di pubblico dello scorso anno. La prima edizione, infatti, andata in onda a gennaio 2020 era stata accolta favorevolmente. Ed era scontata la riproposizione della seconda edizione. Questa volta, però, non non essere ripetitivi, la padrona di casa ha inserito nel programma qualche ingrediente di novità.

Innanzitutto è confermato lo schema: otto personaggi noti del mondo della musica si esibiscono ognuno con un proprio costume che resta il medesimo per tutte le puntate. Così mascherati, si mettono alla prova, puntata, dopo puntata, in una serie di brani che fanno parte del proprio repertorio. Sono previsti anche altri che appartengono a colleghi differenti. Ed è proprio su tale elemento che si basa la difficoltà del programma.

Infatti una giuria dovrà cercare di conoscere chi si nasconde dietro la maschera. Ed il pubblico farà la propria parte. La maschera che perde, in ogni puntata, è costretta a svelarsi.

La novità dell’edizione 2021

La novità dell’edizione 2021 coinvolge la giuria. All’interno della commissione giudicatrice, questa volta c’è un componente mascherato. Un personaggio noto di cui non si conosce l’identità. Ma che interagisce con gli altri. E solo alla fine delle cinque puntate svela chi è facendo cadere la maschera.

Esiste anche la possibilità che ci sia un giudice mascherato diverso in ognuna delle cinque puntate. E naturalmente conclusa la puntata, toglie la maschera e spiega il proprio comportamento nei riguardi delle maschere in competizione.

L’edizione del 2020

La prima edizione ha avuto come partecipanti le seguenti maschere il mastino napoletano (Alessandro Greco), il leone (Al Bano) l’angelo (Valerio Scanu), il mostro (Fausto Leali), il coniglio (Teo Mammucari) il pavone (Emanuela Aureli), il barboncino (Arisa) e l’unicorno (Orietta Berti).

Vinse Teo Mammucari. Al Bano fu secondo. Terzo Alessandro Grecco. Quarto Valerio Scanu.

La giuria invece era composta da Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti.

Gli ascolti

Le quattro puntate andate in onda lo scorso anno hanno avuto una share del 20.27% con oltre quattro milioni di telespettatori. Vedremo se la Carlucci riesce a mantenere le medesime postazioni nella classifica dell’Auditel.