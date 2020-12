Ascolti Tv sabato 26 dicembre 2020. La nuova versione di Affari tuoi dedicata ai futuri sposi ha vinto la serata con 19% di share. Bassi gli ascolti di Harry Potter. Per il resto, i palinsesti sono pieni di film in prima e seconda visione. Ecco, nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 26 dicembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Affari Tuoi (Viva gli Sposi!): ha conquistato 5.002.000 telespettatori con 19%

Su Rai 2 Natale alle Hawaii è scelto da 1.547.000 spettatori con 5.8%

Su Rai 3 Ballerina: 1.550.000 spettatori con 5.8%

Su Canale 5 Harry Potter e i Doni della Morte – Parte II: 2.539.000 con 11.1%

Su Rete 4 The Terminal ottiene 997.000 spettatori con 4.4%

Su Italia 1 Il Ciclone ha intrattenuto 1.599.000 persone con 6.7%

Su La 7 Il Matrimonio che Vorrei ha registrato 621.000 spettatori con 2.5%

Su Tv8 Il film Un Natale da Cenerentola: 691.000 telespettatori con 2.7%. Il film691.000 telespettatori con 2.7%.

Su NOVE Freddie Mercury – The Great Pretender: 823.000 spettatori e 3.3%

Ascolti Tv sabato 26 dicembre 2020, la fascia preserale Male i film della fascia preserale di Rai 2 Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.692.000 con 17.3%. L’Eredità: 5.404.000 con 22.9% Su Rai 2 Dribbling: 555.000 persone con 2.7%. Due Cuori e un Tesoro 559.000 con 2.3% Su Rai 3 Blob segna 1.317.000 spettatori con 5.1% Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la sfida: 2.460.000 con 11.6%. RiCaduta Libera: 3.575.000 con 15.3% Su Rete 4 Superfantozzi: 592.000 spettatori con 2.9% Su Italia 1 Fred Clause – Un Fratello sotto l’albero: 1.088.000 spettatori con 4.2% Su La 7 The Good Wife: 297.000 con 1.4% e 312.000 con 1.3%. Ascolti Tv sabato 26 dicembre 2020, l’access prime time Striscia la notizia al 16.5% Su Rai 1 Affari tuoi(Viva gli Sposi!) inizia in access prime time Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 4.407.000 telespettatori con 16.5% Su La 7 Atlantide ha interessato 913.000 spettatori con 3.4% Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti: 521.000 telespettatori con 2%. Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza ha registrato 483.000 con 1.8%

Ascolti Tv sabato 26, daytime mattutino

Il Concerto di Santo Stefano sfiora il 5%. Forum in replica sotto il 10%. Ricette all’italiana supera il 3% nella prima parte

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia: 1.669.000 con 20.5%. Buongiorno Benessere 1.541.000 con 14.1%. E’ sempre Mezzogiorno da 2.088.000 con 12.8%

Su Rai 2 Concerto di Santo Stefano 518.000 con 4.9%. Il fiume della vita: 590.000 con 4.2%

Su Rai 3 Elisir del sabato ha registrato 418.000 con 4.8%

Su Canale 5 Forum: 1.358.000 telespettatori con 9.9%

Su Rete 4 Ricette all’Italiana: 373.000 con 3.1% e 439.000 con 2.7%. Sempre Verde 307.000 con 1.7%

Su Italia 1 God Friended Me: 337.000 con 3.4%

Su La 7 Ultime dal Cielo: 78.000 spettatori con 1%

Ascolti Tv sabato 26, day time pomeridiano

Il filo rosso al 3%. Oltre l’8% la replica del Festival del circo di Montecarlo

Su Rai 1 Linea Bianca: 2.041.000 con 11.5%. ItaliaSì: 1.873.000 con 10.7% e 2.409.000 con 12.3%.

Su Rai 2 Il filo rosso: 539.000 con 3%. Il mio Principe di Natale: 997.000 con 6%

Su Rai 3 Report: 1.044.000 con 6.3%. Festival del Circo di Montecarlo 1.576.000 con 8.4%%.

Su Canale 5 Verissimo – Merry Christmas 2.379.000 con 14%

Su Rete 4 Il Mio Amico Babbo Natale: 684.000 spettatori con 4%

Su Italia 1 I Simpson hanno raccolto 1.021.000 persone con 5.3%

Ascolti Tv sabato 26, seconda serata

Rai 1 con Gigi Proietti in Edmund Kean si ferma sotto il 5%

Su Rai 1 Gigi Proietti in Edmund Kean: 742.000 spettatori con 4.8%

Su Rai 2 Tg2 Dossier segna 665.000 spettatori con 4.5%.

Su Rai 3 Notte al Museo: 342.000 con 3.7%

Su Canale 5 Il Diario di Bridget Jones: 606.000 con 7.7%