Ascolti Tv sabato 2 gennaio 2021. Cresce Affari tuoi dedicato ai futuri sposi e va oltre il 19%. La vita è bella si ferma al 14.3%. Molti i film ancora in palinsesto che spesso riescono a conquistare più ascolti dei programmi chiamati a sostituire per il periodo festivo in corso. Un esempio: Amore a Salisburgo su Rai 2. E i film di Tv8 che, nella fascia mattutina triplicano gli ascolti di Ogni mattina. Si ferma al 2.8% Magazzini musicali nel pomeriggio di Rai 2. Ecco nei dettagli il quadro dell’Auditel per i principali programmi di ieri.

Ascolti Tv sabato 2 gennaio 2021, il prime time

Su Rai 1 Affari Tuoi (Viva gli Sposi!) ha ottenuto 5.159.000 spettatori con 19.2%

Su Rai 2 The Greatest Showman ha coinvolto 1.644.000 con 6.2%

Su Rai 3 Fuori era Primavera ha interessato 1.048.000 spettatori con 4.3%

Su Canale 5 La vita è bella: 3.372.000 spettatori con 14.3%

Su Rete 4 Nikita: 1.022.000 spettatori sintonizzati con 4.3%

Su Italia 1 Le 5 leggende ha intrattenuto 1.142.000 persone con 4.4%

Su La 7 Sand Wars ha registrato 491.000 spettatori con 2.3%

Su Tv8 Snowcoming segna 443.000 persone con 1.7%

Su NOVE Andreotti – Diario Privato: 334.000 spettatori con 1.3%.

Ascolti Tv sabato 2 gennaio 2021, la fascia preserale L’Eredità di Flavio Insinna al 24% Su Rai 1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei Sette: 3.793.000 con 18%, mentre L’Eredità Weekend: 5683.000 con 24% Su Rai 2 Dribbling ha registrato 457.000 persone con 2% Su Rai 3 Tg Regione: 3.383.000 con 13.9%. Blob: 1.195.000 con 4.6% Su Canale 5 Caduta Libera Il Weekend – Inizia la Sfida: 2.443.000 con 11.7%. Caduta Libera Il Weekend: 3.684.000 con 15.8% Su Rete 4 Tempesta d’Amore coinvolge 851.000 persone con 3.4% Su Italia 1 C.S.I. Miami è visto da 756.000 persone con 3.1% Su La 7 The Good Wife ha registrato 356.000 spettatori con 1.8% e 400.000 con 1.7% Su Tv8 Artisti del Panettone: 317.000 spettatori con 1.3% Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 260.000 persone con 1.1% Ascolti Tv sabato 2 gennaio 2021, l’access prime time Basso gradimento per Le parole della settimana Su Rai 1 In onda Affati tuoi iniziato alle 20.35 Su Rai 3 Le Parole della Settimana interessa 1.306.000 persone con 4.8% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.502.000 spettatori con 16.6%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.381.000 con 5.2% e 1.331.000 con 4.9% Su Italia 1 C.S.I. Miami: 1.171.000 spettatori con 4.4% Su La 7 Uozzap ha interessato 625.000 persone con 2.3% Su Tv8 4 Ristoranti: 746.000 spettatori con 2.8%. Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza: 359.000 spettatori con 1.3%.

Ascolti Tv sabato 2, daytime mattutino

Crescono le Ricette all’Italiana di Rete 4: oltre il 2.5%

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia: 1.660.000 con 23.4%.Linea Verde Radici 1.555.000 con 11.5%. Linea verde Life 2.610.000 con 14.4%

Su Rai 2 La Valle delle Rose Selvatiche: 329.000 persone con 4.2%

Su Rai 3 Tg3 delle 12:00: 1.452.000 con 10.9%

Su Canale 5 Forum in replica: 1.537.000 con 12%.

Su Rete 4 Ricette all’Italiana: 278.000 con 2.6% e 406.000 con 2.5%. Sempre Verde: 356.000 con 1.7%

Su Italia 1 The Vampire Diaries: 287.000 persone con 2.4%

Su La 7 Omnibus ha registrato 151.000 telespettatori con 4.5%

Su Tv8 Tg8 Sport è seguito da 78.000 persone con 0.9%

Ascolti Tv sabato 2, day time pomeridiano

Magazzini musicali alla prima puntata si ferma al 2.8%. Ottimi ascolti per l’informazione regionale.

Su Rai 1 Linea Bianca: 2.066.000 con 10.5%. Italia Sì: 2.095.000 con 12.1% e 2.458.000 con 12.7%

Su Rai 2 Un Capodanno da favola: 1.229.000 con 6.3%. Magazzini Musicali: 491.000 con 2.8%. Amore a Salisburgo 1.215.000 con 7.1%.

Su Rai 3 Tg Regione: informa 4.284.000 persone con 20.7%

Su Canale 5 Verissimo – Le Storie: 2.316.000 con 13.6% e 2.155.000 con 11.3%

Su Italia 1 La gabbianella e il gatto ha raccolto 639.000 con 3.4%

Su Tv8 Un principe per Natale: 463.000 spettatori con 2.7%

Ascolti Tv sabato 2, seconda serata

Fellini degli spiriti, ottimo documentario, si ferma al 3.8%

Su Rai 1 Fellini degli Spiriti: 679.000 spettatori con 3.8%.

Su Rai 2 N.C.I.S. segna 783.000 persone con 3.8%

Su Rai 3 Tg3 Mondo interessa 559.000 spettatori con 3.9%

Su Canale 5 Tg5 Speciale: 728.000 spettatori con 6.2%.

Su Rete 4 Sotto falso nome: 326.000 persone con 3.7%

Su Italia 1 The Blues Brothers: 725.000 con 6.4%

Su La 7 TgLa7 informa 224.000 persone con 2.5%

Su Tv8 Lo spirito del Natale: 405.000 con 2.6%