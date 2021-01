Ascolti Tv domenica 3 gennaio 2021. Vince con largo margine il Tv movie Chiara Lubich interpretato da Cristiana Capotondi. Si chiude con solo il 3.4% il ciclo Ricomincio da Rai 3. Bene Domenica in nel day time pomeridiano. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 3 gennaio 2021, il prime time

Su Rai 1 Chiara Lubich – L’amore vince Tutto ha ottenuto 5.641.000 telespettatori 23%

Su Rai 2 Peter Rabbit ha registrato 1.072.000 spettatori con 3.9%

Su Rai 3 Ricomincio da RaiTre ha concluso con 793.000 spettatori e 3.4%

Su Canale 5 Un Natale al Sud ha siglato 2.959.000 spettatori con 11.3%

Su Rete 4 Love Actually – L’Amore davvero: 880.000 telespettatori con 3.9%

Su Italia 1 Guardiani della Galassia: 1.575.000 spettatori con 6.5%

Su La 7 Tut – Il Destino di un Faraone ha segnato 573.000 persone con 3%

Su Tv8 I Delitti del BarLume – Hasta pronto Viviani: 612.000 spettatori con 2.4%

Su NOVE Matrimonio a 4 mani: 456.000 telespettatori con 1.5%

Ascolti Tv domenica 3 gennaio 2021, la fascia preserale La seconda parte di Novantesimo minuto al 3.7% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei sette: 3.533.000 con 16%. L’Eredità 5.012.000 con 20.7% Su Rai 2 Novantesimo Minuto informa 1.350.000 con 5.6% e 980.000 con 3.7% Su Rai 3 TGR: 3.406.000 con 13.7%. Blob: 1.146.000 con 4.4% Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida: 2.123.000 con 9.7%. RiCaduta Libera 3.269.000 con 13.6% Su Rete 4 Tempesta d’Amore convince 855.000 persone con 3.3% Su Italia 1 CSI Miami ha totalizzato 741.000 persone con 2.9% Ascolti Tv domenica 3 gennaio 2021, l’access prime time Soliti ignoti sfiora il 22% Su Rai 1 Soliti Ignoti: 6.062.000 spettatori con 21.9% Su Rai 3 I Grandi Protagonisti: 1.381.000 spettatori con 5% Su Canale 5 Paperissima Sprint: 3.796.000 spettatori con 13.7%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.403.000 con 5.2% e 1.444.000 con 5.2% Su Italia 1 CSI Miami ha avuto un seguito di 1.420.000 persone con 5.2% Su Tv8 4 Ristoranti: 730.000 spettatori con 2.7% Su NOVE Little Big Italy: 479.000 persone con 2.7%

Ascolti Tv domenica 3, daytime mattutino

Bene Paesi che vai e Le Storie di Melaverde

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia: 1.606.000 con 22.9%. Paesi che vai: 1.720.000 con 18.7%

Su Rai 2 Il fiume della vita ha registrato 540.000 con 3.7%

Su Rai 3 Domenica Geo convince 320.000 spettatori con 5%

Su Canale 5 Le Storie di Melaverde: 1.283.000 con 10.4%. Melaverde: 2.294.000 con 14.2%

Su Rete 4 La Freccia Nera ha coinvolto 81.000 con 1%.

Su La 7 L’Ingrediente Perfetto: 98.000 con 0.9%

Ascolti Tv domenica 3, day time pomeridiano

Su Rai 1 Domenica In: 3.703.000 con 18% e 3.544.000 con 18.2%. Da Noi… a Ruota Libera: 2.978.000 con 14.6%

Su Rai 2 A Tutta Rete: 894.000 con 4.6%. Novantesimo Minuto – La Tribuna: 1.137.000 con 5.3%. Rocca cambia il mondo: 1.062.000 con 5.3%.

Su Rai 3 Kilimangiaro: 1.121.000 con 5.8%; Kilimangiaro 1.880.000 con 9.2%

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.423.000 persone con 11.5%

Su Rete 4 Slow Tour Padano ha registrato 506.000 con 2.5%

Su Italia 1 Il film Scooby-Doo: 807.000 con 4% Il film807.000 con 4%

Su La 7 Il film Misterioso omicidio a Manhattan: 199.000 con 1%

Ascolti Tv domenica 3, seconda serata

Speciale Tg 1 su Dante Alighieri a 11.7%

Su Rai 1 Speciale Tg1: 1.316.000 con 11.7%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva 1.271.000 spettatori con 8%

Su Rai 3 UP&Down ha registrato 146.000 con 1.9%

Su Canale 5 La Ricerca della Felicità: 867.000 spettatori con 7.1%

Su Rete 4 Ti va di Ballare? 272.000 con 3.9%