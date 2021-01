Ascolti Tv mercoledì 6 gennaio 2021.Vince lo Speciale Soliti ignoti la Lotteria infarcito di personaggi noti. Crolla sotto il 10% la terza puntata di Fratelli Caputo con Frassica e Cesare Bocci. A dominare l’informazione sono stati i drammatici fatti di Washington con l’assalto dei sostenitori di Trump al Senato. Tg2 Post e Stasera Italia si sono allungati oltre la durata normale per aggiornare i telespettatori. Ecco il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 6 gennaio 2021, il prime time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia: 5.384.000 con 22.7%

Su Rai 2 Tg2 Post: ha interessato 1.620.000 persone con 6%

Su Rai 3 I Miserabili è seguita da 905.000 persone con 3.5%

Su Canale 5 Fratelli Caputo: 2.404.000 con 9.7%

Su Rete 4 Stasera Italia Speciale: 860.000 spettatori con 4.1%

Su Italia 1 Now You See Me 2 ha raccolto 1.586.000 con 6.4%

Su La 7 Atlantide in replica: 515.000 spettatori con 1.9%

Su Tv8 Un Natale inaspettato segna 364.000 persone con 1.4%

Su NOVE Dirty Dancing: 585.000 spettatori con 2.3%

Ascolti Tv mercoledì 6 gennaio 2021, la fascia preserale Le repliche di Caduta libera sotto il 10% nella prima parte Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.944.000 con 18.3%. L’Eredità: 5.364.000 con 22.3%. Su Rai 2 90° Minuto: 1.044.000 con 5% e 1.268.000 con 5.4% Su Rai 3 Tg Regione: 3.322.000 con 13.4%. Blob: 1.177.000 con 4.5%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.886.000 con 9%. Caduta Libera: 3.228.000 con 13.7%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore interessa 822.000 persone con 3.2% Su Italia 1 C.S.I. Miami è scelto da 801.000 spettatori con 3.2% Su Tv8 Cuochi d’Italia ha conquistato 313.000 persone con 1.2% Su NOVE Little Big Italy: 249.000 spettatori con 1% Ascolti Tv mercoledì 6 gennaio 2021, l’access prime time Quasi appaiati Tv8 e Nove Su Rai 1 In onda lo speciale Lotteria di Soliti Ignoti Su Rai 3 Che Succ3de? 1.423.000 con 5,2%. Un Posto al Sole: 1.624.000 con 6.2% Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.588.000 spettatori con 12.9%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.270.000 con 4.6% e 1.243.000 con 4.4% Su Italia 1 C.S.I. Miami ha registrato 1.275.000 spettatori con 4.6% Su La 7 Uozzap! ha interessato 585.000 con 2.1% Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età: 501.000 spettatori con 1.8%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 439.000 con 1.6%.

Ascolti Tv mercoledì 6, daytime mattutino

Cresce il gradimento per la Clerici. Quante storie al 5%.

Su Rai 1 UnoMattina: 1.453.000 con 19.4%. Santa Messa: 2.067.000 con 20.5%. A Sua immagine Speciale: 2.111.000, 17.3%. È sempre mezzogiorno 2564.000 con 14.9%.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 371.000 con 4.6%. I Fatti Vostri: 750.000 con 6.4% e 1.185.000 con 7.9%

Su Rai 3 Quante Storie 887.000 con 5%

Su Canale 5 Mattino Cinque: News 1164.000 con 14.9%, Messa Messa 906.000 con 8.9%, Epifania: 1.079.000 con 7.7%

Su Rete 4 Il Segreto 233.000 con 1.4%. La signora in giallo 524.000 con 2.5%.

Su Italia 1 Chicago Justice ha registrato 433.000 telespettatori con 3.7%

Su La 7 Mica Pizza e Fichi 95.000 con 1.8%. Josephine Ange Gardien 150.000 con 1.6% e 231.000 con 1.6%.

Ascolti Tv mercoledì 6, day time pomeridiano

Quelli che il calcio al 6%

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 2.291.000 con 12.4%. Il Paradiso delle Signore: 2.273.000 con 12.6%. La Vita in Diretta: 2.834.000 con 14.6%

Su Rai 2 Quelli che Aspettano: 817.000 con 4.4%. Quelli che il Calcio: 1.087.000 con 6%.

Su Rai 3 Geo 2.108.000 con 10.1%

Su Canale 5 Cenerentola in passerella: 1.415.000 con 7.5%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 628.000 telespettatori con 3,4%

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 923.000 con 4.8%

Su La 7 Il film Robinson Crusoe ha registrato 411.000 con 2.2%

Ascolti Tv mercoledì 6, seconda serata

L’edizione speciale del Tg La7 sfiora il 4%

Su Rai 1 Mother Cabrini è stato seguito da 653.000 con 10.4%

Su Rai 2 La Domenica Sportiva segna 1.074.000 con 6.7%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte informa 825.000 spettatori con 6.3%.

Su Canale 5 La vigilia per farli conoscere: 623.000 con 4.7%

Su Italia 1 Pressing Serie A è visto da 452.000 persone con 5.8%