Ascolti Tv giovedì 7 gennaio 2021. Boom di ascolti per Che Dio ci aiuti 6, mentre la prima puntata di Daydreamer in prima serata si ferma solo all’11% di shere, Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 7 gennaio 2021, il prime time

Su Rai 1 Che Dio ci Aiuti 6 ha raggiunto 6.059.000 spettatori con 24.5%

Su Rai 2 Miss Peregrine – La Casa dei ragazzi Speciali: 925.000 spettatori con 3.7%

Su Rai 3 America 2021 – Speciale Tg3 ha siglato 1.280.000 spettatori con 4.7%

Su Canale 5 Daydreamer – Le Ali di un Sogno: 2.365.000 persone con 11%

Su Rete 4 Dritto e Rovescio: 1.281.000 spettatori con 6.3%

Su Italia 1 Il ricco, il povero e il maggiordomo: 1.608.000 spettatori con 6.1%

Su La 7 Speciale Atlantide – La Notte americana: 1.083.000 con 5.2%.

Su Tv8 Kill Bill – Volume 1 ha ottenuto 330.000 spettatori con 1.3%

Su NOVE The Untouchables – Gli intoccabili: 499.000 spettatori con 2%

Ascolti Tv giovedì 7 gennaio 2021, la fascia preserale Blob sotto il 5% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.698.000 con 20%. L’Eredità: 5.469.000 con 24.7% Su Rai 2 NCIS ha raccolto 763.000 spettatori con 3.7% e 1.228.000 con 4.9% Su Rai 3 Blob: 1.202.000 spettatori con 4.7%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.561.000 con 14.1%. Caduta Libera 3.730.000 con 17.1% Su Rete 4 Tempesta D’Amore: 890.000 spettatori con 3.7% Su Italia 1 CSI Miami: 517.000 spettatori con 2.1% Su La 7 The Good Wife interessa 310.000 persone con 1.8% e 358.000 con 1.7% Su Tv8 Cuochi d’Italia: 398.000 spettatori con 1.6% Su NOVE Little Big Italy è visto da 256.000 con 1.6% Ascolti Tv giovedì 7 gennaio 2021, l’access prime time La puntata di Soliti ignoti oltre il 21% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.856.000 persone con 21.1% Su Rai 2 Tg2 Post sigla 1.296.000 spettatori con 4.6% Su Rai 3 Che Succ3de? 1.511.000 spettatori con 5.6%. Un Posto al Sole 1.807.000 con 6.5% Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 4.809.000 spettatori con 17.1% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.517.000 con 5.6% e 1.343.000 con 4.8% Su Italia 1 CSI Miami ha registrato 1.101.000 telespettatori con 4%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.251.000 persone con 8.1% Su Tv8 Guess my Age: 582.000 con 2.1% Su NOVE Deal with It – Stai al gioco: 436.000 spettatori con 1.6%.

Ascolti Tv giovedì 7, daytime mattutino

I fatti vostri sotto l’8%

Su Rai 1 UnoMattina: 1.220.000 con 18.8%. Storie Italiane 1.074.000 con 17.6% e 1.100.000 con 15.2%. È sempre mezzogiorno 1.736.000 con 13.6%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 501.000 con 6.4% e 922.000 con 7.8%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato 541.000 con 8.4%

Su Canale 5 Mattino Cinque 1.179.000 con 17.5 % e 1.118.000 e 18.4%. Forum: 1.542.000 con 16.1%.

Su Rete 4 . La signora in giallo 597.000 con 3.6%

Ascolti Tv giovedì 7, day time pomeridiano

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.939.000 con 13.4%. Il paradiso delle signore: 2.074.000 con 16.7%. La Vita in Diretta: 2844.000 con 18.6%.

Su Rai 2 Ore 14: 474.000 con 3.1%. Detto Fatto: 583.000 con 4.6%

Su Rai 3 Geo 1.982.000 con 12.7%

Su Canale 5 Uomini e Donne: 2.891.000 spettatori con 21.3%

Su La 7 Tagadà ha ottenuto 483.000 spettatori con 3.6%

Ascolti Tv giovedì 7, seconda serata

Il lacrimoso film Piccola lady all’11.1%

Su Rai 1 Piccola Lady: 956.000 spettatori con 11.1%

Su Rai 2 Sex and the City – The Movie: 344.000 spettatori con 4.2%

Su Rai 3 I Miserabili: 662.000 spettatori con 4,1%

Su Canale 5 Tg5 Notte: 619.000 spettatori con 7.9%

Su Rete 4 Tutti gli Uomini del Presidente: 175.000 spettatori con 4.9%