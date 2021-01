Ascolti Tv sabato 9 gennaio 2021. Arriva C’è posta per te e ridimensiona risultati acquisiti. Cala, infatti, di quattro punti Affari tuoi Viva gli sposi. E la De Filippi regala a Canale 5 circa il 30% di share. Ecco, nei dettagli, il quadro dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 9 gennaio 2021, il prime time

Su Rai 1 Affari Tuoi ha registrato 4.314.000 telespettatori con 15.92%

Su Rai 2 FBI 1.319.000 con 4.8% con la seconda stagione

Su Rai 3 La miniserie I Miserabili ha registrato 931.000 persone con 4.04%

Su Canale 5 C’è Posta per Te,prima puntata: 6.271.000 con 27.98%

Su Rete 4 Renegade – Un osso troppo duro: 740.000 spettatori con 2.84%

Su Italia 1 Kung Fu Panda: 1.261.000 spettatori con 4.75

Su La 7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha interessato 682.000 spettatori con 2.99%

Su Tv8 Una Dolce Occasione è stato seguito da 389.000 persone con 1.47%

Su NOVE Via Poma – Un Caso Irrisolto: 322.000 con 1.23%

Ascolti Tv sabato 9 gennaio 2021, la fascia preserale Dribbling sotto il 2% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.589.000 con 17.75%. L’Eredità: 5.203.000 con 22.42% Su Rai 2 Dribbling ha coinvolto 409.000 con 1.85% Su Rai 3 Blob segna 1.334.000 persone con 5.21% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.593.000 con 13.1%. Caduta Libera: 3.739.000 con 16.44%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 833.000 spettatori con 3.35% Su Italia 1 Studio Aperto Mag raccoglie 620.000 con 2.88% Su Tv8 4 Ristoranti segna 356.000 spettatori con 1.4% Ascolti Tv sabato 9, l’access prime time Testa a testa tra Rete 4 e La7 Su Rai 1 In onda Affari tuoi Viva Gli Sposi Su Rai 3 Le Parole della Settimana ha interessato 1.851.000 con 6.8% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.261.000 spettatori con 15.83% Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.235.000 con 4.65% e 1.193.000 con 4.39% Su Italia 1 CSI Miami ha totalizzato 1.203.000 con 4.5% Su La 7 Otto e Mezzo: 1.245.000 telespettatori con 4.61%. Su Tv8 4 Ristoranti: 663.000 spettatori con 2.5%. Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza: 280.000 con 1%

Ascolti Tv sabato 9 gennaio 2021, daytime mattutino

Bene le due Linee verdi di Rai 1

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia: 1.575.000 con 22.36%. Linea verde Radici 1.430.000 con 11.63%. Linea verde Life 2.511.000 con 14.52%

Su Rai 2 l fiume della vita ha registrato 474.000 con 3.8%

Su Rai 3 Timeline Focus 349.000 con 4.7%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.492.000 persone con 12.62%

Su Rete 4 Benvenuti a Tavola – Nord vs Sud 2: 204.000 con 2.3%. Sempre Verde 270.000 con 1.37%

Su Italia 1 The Vampire Diaries ha registrato 226.000 con 2.1%

Su La 7 L’Aria che Tira il Diario: 255.000 spettatori con 1.76%

Ascolti Tv sabato 9, day time pomeridiano

Appaiati tra il 10 e l’11% i programmi del day time di Rai 1. Male la fascia di Rai 2

Su Rai 1 Linea Bianca: 1.934.000 con 10.9%. ItaliaSì: 1696.000 con 10.28% e 2177.000 con 11.80%.

Su Rai 2 Il Filo Rosso: 493.000 con 2.61%. Magazzini Musicali: 247.000 con 1.54%. Il Provinciale: 487.000 con 2.88%

Su Rai 3 TV Talk: 1.627.000 spettatori con 9.44%. Frontiere: 1.094.000 con 6.78%

Su Canale 5 Amici di Maria De Filippi: 3.376.000 con 18.64%. Verissimo: 2.843.000 con 17.6% e 2.654.000 con 15.07%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 871.000 spettatori con 4.58%

Su Italia 1 Arrow: 383.000 con 2.83% per l’ottava stagione

Su La 7 Gettysburg: 337.000 con 1,35%

Ascolti Tv sabato 9, seconda serata

Bene Il nostro Eduardo nonostante sia finito alle due circa dopo mezzanotte

Su Rai 1 Techetechetè: 1.500.000 con 7.06%. Il Nostro Eduardo: 526.000 con 5.35% finito circa alle 2 di notte

Su Rai 2 Instinct ha registrato 895.000 con 3,8%, TG2 Dossier: 512.000 con 3.15%

Su Rai 3 Tg3 Agenda del mondo ha registrato 456.000 con 3.65%

Su Canale 5 Buonanotte C’è posta per te: 3.227.000 con 30.79%. TG5 Notte: 1.246.000 con 16.54%

Su Rete 4 Il film Piedipiatti: 290.000 con 2%