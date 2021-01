C’è posta per te torna con l’edizione 2021. Da sabato 9 gennaio al via la 24esima edizione del primo people show della tv italiana. L’appuntamento è su Canale 5 in prima serata con la storica conduzione di Maria De Filippi.

C’è posta per te 2021 al via da sabato 9 gennaio

Ricomincia la grande saga di C’è Posta per Te con il format invariato. Al centro, infatti, ci sono due ingredienti principali: le storie e le persone. Diverse le tipologie di storie. Storie difficili che possono aver causato molta sofferenza, storie delicate, storie spensierate che portano gioia e allegria. Dalle vicende di amori perduti, alle lunghe lontananze da un familiare, dai dissapori di coppia, ai primi amori mai dimenticati, Sono storie che ci portano sempre a riflettere sui rapporti umani spesso complicati e su come sia importante nei confronti di una persona cara riuscire a fare dei gesti d’amore, perdonare, dare una seconda chance.

E se nel corso degli anni non si è riusciti ad avere questa chance, si ricorre alla De Filippi mediatrice determinante per dare una svolta alle proprie vicende di cuore.

A C’è Posta per Te Maria De Filippi riesce a fare in modo che ogni vicenda raccontata coinvolga il pubblico. Per i telespettatori sentire le storie raccontate nel people show significa rivedere un pezzo della propria vita, immedesimarsi ed emozionarsi.

I quattro postini

A recapitare la posta, i quattro postini: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi che in sella alle biciclette girano in lungo e in largo l’Italia e l’estero.

Il format, invariato, prevede, infatti, che un mittente spedisca una lettera ad un destinatario che deciderà se accettare o meno l’invito al programma, senza sapere (o forse immaginandolo) chi ha spedito la missiva e perché.

Solo il destinatario può scegliere se togliere la busta che lo separa dal mittente e riabbracciarlo, oppure decidere di lasciarla chiusa e non riaprire il dialogo.

Gli ospiti del people show

In questi anni tra le numerose celebrities che hanno reso speciale una sorpresa, impossibile ci sono state le grandi star di Hollywood.

Julia Roberts, Richard Gere, Sean Penn, Johnny Depp, Jude Law, Charlize Theron, Bradley Cooper, Owen Wilson, Keanu Reeves, Orlando Bloom, Chris Hemsworth, John Travolta, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Matthew McConaughey, Gerard Butler, Patrick Dempsey, Andy Garcia e Antonio Banderas; l’icona del cinema italiano Sophia Loren.

Tra le star italiane ci sono stati

Beppe Fiorello, Giulia Michelini, Marco Bocci, Claudio Amendola, Gabriel Garko, Luca Argentero, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni.

I grandi protagonisti del piccolo schermo: Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Carlo Conti, Mara Venier, Luciana Littizzetto, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, Pio e Amedeo, Belen Rodriguez.

Le stelle della musica: Ricky Martin, Tiziano Ferro, J-Ax e Emma Marrone, Fedez, Albano e Romina, Massimo Ranieri, Elisa, Alessandro Amoroso.

I campioni mondiali del calcio: Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Francesco Totti, Roberto Baggio, Alex Del Piero, Gonzalo Higuain, Gennaro Gattuso, Mauro Icardi, Andriy Shevchenko, Mario Balotelli, Ciro Immobile, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli .

Poi ci sono stati politici Matteo Salvini e Piero Fassino.

Il programma ideato da Maria De Filippi e Alberto Silvestri è scritto con Lucia Chiorrini e prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset.

Come nasce C’è posta per te

L’idea programma nasce nel 1999 anni da un incontro avvenuto a Roma tra Maria De Filippi e l’ex Ministro dell’Istruzione Luigi Berlinguer. Sulle scale del Ministero due ragazzi si avvicinano a Maria e le chiedono di recapitare un messaggio al Ministro Berlinguer…il resto è storia.

Il 12 gennaio del 2000 va in onda la prima puntata di “C’è Posta Per Te” che compie ventuno anni e che ha raccontato in 23 edizioni centinaia di storie.

I riferimenti social

Witty Tv: http://www.wittytv.it/ce-posta-per-te/

Facebook e Instagram: @cepostaperteufficiale

Twitter: @CePostaPerTeOff