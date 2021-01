Ascolti Tv lunedì 11 gennaio 2021. Flop per Penso che un sogno così di Beppe Fiorello che si fa distanziare di oltre sette punti percentuali di share dal Grande Fratello Vip 5. Esordio al 5.8% della quarta edizione di Dottori in corsia su Rai 3. Ecco nei dettagli il responso completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 11 gennaio 2021, il prime time

Su Rai 1 Penso che un sogno così si è fermato a 2.813.000 spettatori con 12.3%

Su Rai 2 L’uomo sul treno ha interessato 1.669.000 persone con 6.6%

Su Rai 3 Report: 2.596.000 spettatori con 10.2%

Su Canale 5 Grande Fratello Vip: 3.290.000 spettatori con 19.6%

Su Rete 4 Quarta Repubblica: 1.053.000 con 5.4%

Su Italia 1 Mechanic: Resurrection: 1.888.000 telespettatori con 7.5%

Su La 7 Witness – Il testimone ha siglato 651.000 telespettatori con 2.7%.

Su Tv8 Pulp Fiction segna 376.000 persone con 1.7%

Su NOVE Fantozzi contro tutti: 340.000 spettatori con 1.4%.

Ascolti Tv lunedì 11 gennaio 2021, la fascia preserale L’Eredità sfiora il 25%. Bene l’informazione regionale Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.936.000 con 20.9%. L’Eredità: 5.627.000 con 24.8%. Su Rai 2 N.C.I.S. ha siglato 721.000 con 3.5% e 1.208.000 con 4.8% Su Rai 3 Tg Regione: 3.596.000 con 15.2%. Blob: 1.294.000 con 5%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.618.000 con 14.3%. Caduta Libera: 3.752.000 con 17%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore interessa 896.000 con 3.6% Su Italia 1 Amici: 575.000 con 3.8% Su La 7 The Good Wife: 274.000 con 1.6% e 342.000 con 1.6% Su Tv8 Cuochi d’Italia ha coinvolto 376.000 persone con 1.5% Ascolti Tv lunedì 11 gennaio 2021, l’access prime time Tg2 Post al 4.2% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno registra 5.579.000 con 20.4%. Su Rai 2 Tg2 Post: 1.166.000 spettatori con 4.2% Su Rai 3 Che Succ3de? 1.434.000 con 5,4%. Un Posto al Sole: 1.791.000 con 6.5% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.467.000 con 16.3% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.370.000 con 5.1% e 1.180.000 con 4.3% Su Italia 1 C.S.I. Miami: 1.171.000 con 4.3%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.058.000 con 7.5% Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età: 551.000 con 2%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 510.000 spettatori con 1.9%.

Ascolti Tv lunedì 11, daytime mattutino

Stabile il consenso della Clerici

Su Rai 1 UnoMattina: 1.140.000 con 18.7%. Storie Italiane 1.004.000 con 17.1% e 1.023.000 con 14.3%. È sempre mezzogiorno 1.844.000 con 14.5%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 229.000 con 3.8%. I Fatti Vostri: 489.000 con 6.3% e 981.000 con 8.2%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato 466.000 persone con 7.7%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1041.000 con 17.1% e 978.000 con 15,6%. Forum: 1567.000 con 16,5

Su Rete 4 Il segreto 140.000 con 1.1%. La signora in giallo 601.000 con 3.7%.

Su Italia 1 Chicago Justice ha registrato 319.000 con 3.6%

Su La 7 L’Aria che Tira: 446.000 con 6.1% e 581.000 con 4.4%

Ascolti Tv lunedì 11, day time pomeridiano

Bene Oggi è un altro giorno con Lino Banfi ospite

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.965.000 con 13.4%. Il Paradiso delle Signore: 2.088.000 con 17%. La Vita in Diretta: 2.566.000 con 16.8%

Su Rai 2 Ore 14 sigla 450.000 con 2.9% e Detto Fatto: 570.000 con il 4.6%

Su Rai 3 Geo 1.930.000 con 12.8%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 2041.000 con 14.7% e 2431.000 con 15.1%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 844.000 con 5.6%.

Su Italia 1 Duncanville ha raccolto 709.000 con 4.4%

Su La 7 Tagadà è visto da 504.000 persone con 3.8%

Ascolti Tv lunedì 11 gennaio 2021, seconda serata

Male le Sette storie della Maggioni. Discreto esordio per Dottori in corsia

Su Rai 1 Sette Storie: 626.000 spettatori con 5.9%

Su Rai 2 Alien Covenant segna 415.000 con 3.4%

Su Rai 3 Dottori in Corsia interessa 1.022.000 con 5.8%.

Su Canale 5 Grande Fratello Vip Night a 1.449.000 con 28.9%

Su Rete 4 Pensa in grande è stato scelto da 183.000 con 3.4%

Su Italia 1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone 423.000 con 4.4%