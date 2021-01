Ascolti Tv mercoledì 13 gennaio 2021. La partita di Coppa Italia vince la serata. Made in Italy, la serie di Canale 5 all’esordio in chiaro si ferma al 13.7%. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 13 gennaio 2021, il prime time

Su Rai 1 Coppa Italia Juventus-Genoa: 4.865.000 spettatori con 18.9%

Su Rai 3 Chi l’ha Visto? 2.195.000 spettatori con 9.7%

Su Canale 5 Made in Italy: 3.249.000 spettatori con 13.7%

Su Rete 4 Speciale Stasera Italia: 1.057.000 spettatori con 4.6%

Su Italia 1 Sopravvissuto – The Martian ha raccolto 1.666.000 persone con 7.4%

Su La 7 Speciale TgLa7 – Crisi di Governo: 1.335.000 spettatori con 5.4%

Su Tv8 Io prima di te segna 665.000 spettatori con 2.7%

Su NOVE Supercoppa di Spagna Real Sociedad-Barcellona: 184.000 con 0.8%

Ascolti Tv mercoledì 13 gennaio 2021, la fascia preserale L’Eredità al 22.6% Su Rai 1 L‘Eredità – La Sfida dei Sette: 3.455.000 con 17.8%. L’Eredità: 5.138.000 con 22.6%. Su Rai 2 N.C.I.S. 1.281.000 spettatori con 5.1% Su Rai 3 Blob: 1.176.000 telespettatori con 4.6% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.221.000 con 11.9%. Caduta Libera: 3.418.000 con 15.4% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 866.000 persone con 3.5% Su Italia 1 Amici è seguito da 545.000 persone con 2.6% Su La 7 TgLa7 Speciale: ha informato 896.000 spettatori con 5% Ascolti Tv mercoledì 13 gennaio 2021, l’access prime time Tg2 Post al 7.4%. Bene tutta l’informazione per la crisi di governo Su Rai 1 In onda la Coppa Italia Su Rai 2 Tg2 Post interessa 1.752.000 persone con 6.4% Su Rai 3 Che Succ3de? 1.665.000 con 6.2%. Un Posto al Sole da 2.028.000 con 7.2% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.373.000 spettatori con 15.8%. Su Rete 4 Stasera Italia:1.679.000 con 6.2% e 1.688.000 con 6.2% Su Italia 1 C.S.I. Miami: 1.187.000 spettatori con 4.3%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.381.000 con 8.5% Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età è visto da 553.000 spettatori con 2%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 362.000 spettatori con 1.4%.

Ascolti Tv mercoledì 13, daytime mattutino

Storie italiane al 13.3% nella seconda parte

Su Rai 1 UnoMattina: 942.000 con 15.4%. Storie Italiane 856.000, 14.5% e 916.000, 13.3%. È sempre mezzogiorno:1.759.000 con 14.5%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 500.000 con 6.7% e 991.000 con 8.7%

Su Rai 3 Agorà ha registrato 531.000 con 8.7%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.146.000 con 18.7% e 1.055.000 con 17.9%. Forum: 1.453.000 con 16.1%

Su Rete 4 La signora in giallo 665.000 con 4.1%.

Su Italia 1 Chicago Justice: 283.000 con 3.4%

Su La 7 L’aria che tira 488.000 con 7%; L’aria che tira – Oggi 612.000 con 4.9%

Ascolti Tv mercoledì 13, day time pomeridiano

Male Il Paradiso delle Signore nell’orario delle 14.00. Ne approfitta Rai 2

Su Rai 1 Il Paradiso delle Signore: 2.002.000 con 12.6%. La Vita in Diretta: 2.107.000 con 12.6%

Su Rai 2 Ore 14: 744.000 con 4.8%. Detto Fatto: 866.000 spettatori con 6.9%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque è visto da 2.076.000 con 14.4% e 2.323.000 con 14.5%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 815.000 spettatori con 5.4%.

Su Tv8 12 giorni a Natale 410.000 spettatori con 3.1%

Ascolti Tv mercoledì 13, seconda serata

Porta a porta al 12%

Su Rai 1 Porta a Porta: 1.024.000 spettatori con 12%

Su Rai 2 Restart: 185.000 spettatori con 2%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte interessa 822.000 con 9.6%

Su Canale 5 Yves Saint Laurent: 365.000 spettatori con 6.2%

Su Rete 4 Florence è seguito da 167.000 spettatori con 2.6%

Su Italia 1 Gravity: 515.000 persone con 6.3%

Su La 7 Churchill interessa 256.000 spettatori con 2.6%