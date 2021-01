Grantchester 5 serie tv Giallo – trama, cast, finale

Grantchester 5 arriva da giovedì 14 gennaio 2021 su Giallo. L’appuntamento è ogni giovedì in prima serata alle 21:10 con la quinta stagione della serie basata sui romanzi The Grantchester Mysteries dello scrittore Jamie Runcie.

Gli episodi sono sei ed ognuno ha la durata di 60 minuti. In ogni puntata vengono trasmessi due episodi.

Grantchester 5 serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia e di Gordon Anderson. Personaggi principali sono Geordie Keating interpretato da Robson Green e Will Davenport ovvero l’attore Tom Brittney. Nel cast anche Al Weaver che dà il volto al personaggio di Leonard Finch.

Le riprese si sono svolte in Inghilterra, in particolare in diverse location della Contea del Cambridgeshire. La produzione è della Kudos Masterpiece.

Il titolo originale coincide con quello con cui la serie è stata lanciata a livello internazionale. Le puntate sono disponibili anche in streaming sulla piattaforma Discovery+ subito dopo la messa in onda. Ricordiamo che Giallo è visibile oltre che al canale 38 del digitale terrestre, anche al canale 167 di Sky e al 38 di Tivùsat.

Grantchester 5 – trama

Siamo nel 1957 e l’Inghilterra sta attraversando un momento di grande ottimismo, una serenità che sembra pervadere tutto il borgo rurale di Grantchester. Il giovane reverendo Will Davenport è diventato ormai parte integrante della comunità consolidando il suo ruolo di vicario. E il corrucciato ispettore Geordie Keating sembra aver trovato un nuovo equilibrio nella sua vita matrimoniale. Ma l’idillio è solo apparente.

Tutti i protagonisti della serie dovranno fare i conti con segreti e dure verità. Will cerca di rimanere ancorato al suo innato ottimismo, che verrà messo a dura prova indagine dopo indagine. A minare le sue certezze, anche l’arrivo di un nuovo personaggio femminile, la giornalista Ellie Harding. Il reverendo ne sarà subito attratto non solo fisicamente, ma soprattutto per il suo carattere forte e per la sua indipendenza, totalmente in contrasto con la tipica immagine della donna degli anni ’50.

In questa stagione si rafforza ulteriormente l’intesa tra l’ispettore di polizia e il vicario. L’amicizia tra i due assume sempre più i tratti del rapporto padre-figlio. Non mancano come sempre indagini scottanti e delicate vicende umane dai temi attuali. Dalla misteriosa morte di un giovane in un college femminile, alla vittima di un pirata della strada, Geordie e Will si trovano ad affrontare anche un caso su inquietanti sperimentazioni scientifiche. Oltre poi riportare a galla verità scioccanti riguardo un convento di suore.

Trama primo episodio

Il vicario Will Davenport accudisce la sua ricca madre Amelia, dal carattere molto solitario. L’ispettore investigativo Geordie Keating chiede al reverendo di accompagnarlo e fargli da interprete quando viene trovato il corpo senza vita di uno studente in un lago nei pressi di una scuola femminile a Cambridge. La preside, che è stata sempre iperprotettiva nei confronti delle ragazze, cerca di scoprire la verità ma tutte si coprono a vicenda. Il caso da risolvere è molto intricato anche perché uno studente, con funzioni di cameriere, cerca di occultare molte delle prove necessarie per la risoluzione del caso.

Trama secondo episodio

Will rivela a sua madre che il suo ricco fidanzato aristocratico St John Gurney-Clifford ne sminuisce la personalità come già aveva fatto suo padre. Tornando a casa Will è testimone di un incidente di auto. E la proprietà di una fa risalire a due fratelli compromessi con la malavita. Le dinamiche iniziano ad essere sempre più intricate con il coinvolgimento di altri personaggi.

Per il commissario Geordie sarà un caso molto complicato da risolvere.

Grantchester 5 – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Grantchester 5 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori