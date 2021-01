Ascolti Tv sabato 16 gennaio 2021.C’è posta per te sfonda il tetto del 30% di share e doppia quasi la concorrenza di Rai 1 rappresentata da Affari tuoi dedicato ai promessi sposi. Ottimo risultato per il film di Rai 3 Il tabaccaio di Vienna che raggiunge l’8.4% di share, Ecco nei dettagli il responso completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri,

Ascolti Tv sabato 16 gennaio 2021, il prime time

Su Rai 1 Affari tuoi (Viva gli Sposi!) 4.438.000 telespettatori con 16.5%

Su Rai 2 F.B.I è stato seguito da 1.314.000 persone con 4.9%

Su Rai 3 Il Tabaccaio di Vienna: 2.047.000 spettatori con 8.4% 2.047.000 spettatori con 8.4%

Su Canale 5 C’è Posta per Te: 6.424.000 spettatori con 30%

Su Rete 4 Miami Supercops (I Poliziotti dell’8° Strada): 912.000 con 3.6%

Su Italia 1 Kung Fu Panda 2 ha intrattenuto 1.111.000 con 4.2%

Su La 7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 591.000 con 2.6%.

Su Tv8 A Casa per Natale ha raccolto 379.000 persone con 1.5%.

Su NOVE Sirene ha raccolto 371.000 spettatori con 1.4%

Ascolti Tv sabato 16 gennaio 2021, la fascia preserale L’Eredità sfiora il 23% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.577.000 con 18.5%. L’Eredità: 5.164.000 con 22.9% Su Rai 2 Dribbling ha raccolto 507.000 persone con 2.4% Su Rai 3 Blob: 1.438.000 spettatori con 5.8%. Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la sfida: 2.557.000 con 13.8%. RiCaduta Libera: 3.698.000 con 16.8% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 835.000 con 3.5% Su Italia 1 CSI Miami ha ottenuto 575.000 spettatori con 2.4% Ascolti Tv sabato 16 gennaio 2021, l’access prime time La Gruber superata dalla Palombelli Su Rai 1 In onda Affari tuoi Viva gli Sposi! Su Rai 3 Le Parole della Settimana piace a 2.136.000 persone con 7.9% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.633.000 spettatori con 17.3%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.475.000 con 5.6% e 1.590.000 con 5.9% Su Italia 1 CSI Miami: 1.046.000 spettatori con 4% Su La 7 Otto e Mezzo Sabato ha interessato 1.495.000 con 5.6% Su Tv8 4 Ristoranti segna 548.000 spettatori con 2.1%

Ascolti Tv sabato 16, daytime mattutino

Bene gli spin off di Linea Verde

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia: 1.599.000 con 22.2%. Linea verde Radici 1.273.000 con 11.6%. Linea Verde Life 2.281.000 con 14.9%

Su Rai 2 Un ciclone in convento ha registrato 563.000 con 4,4%

Su Rai 3 Timeline Focus 297.000 con 4.1%

Su Canale 5 Forum: 1.371.000 telespettatori con 13%.

Su Rete 4 Benvenuti a Tavola 2 – Nord contro Sud: 218.000 con 1.7% e 218.000 con 2.6%. Sempre Verde 221.000 con 1.2%

Su Italia 1 The Vampire Diaries ha registrato 154.000 con 1.6%

Su La 7 Omnibus: 275.000 con 4.7%. News 119.000 con 3.7%. Dibattito 330.000 con 4.7%.

Ascolti Tv sabato 16, day time pomeridiano

Il day time di Rai 1 non va oltre l’11% di share. Verissimo sfiora il 21%. Il Provinciale al 4%

Su Rai 1 Linea Bianca: 2.008.000 con 11.6%. Italia Sì 1.541.000 con 10.2% e 1.905.000 con 11.1%

Su Rai 2 Il Filo Rosso: 462.000 con 2.8%. Magazzini Musicali: 268.000 con 1.9%. Stop and Go: 357.000 con 2.5%

Su Rai 3 Tv Talk: 1.307.000 spettatori con 9%. Frontiere: 894.000 con 6.1%

Su Canale 5 Amici di Maria De Filippi : 3.225.000 con 20.5%. Verissimo: 3.012.000 con 20.8%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 724.000 spettatori con 4.3%

Su Italia 1 I Griffin: 628.000 con 3.4%

Su La 7 Churchill: 336.000 spettatori con 2.2%

Ascolti Tv sabato 16, seconda serata

Speciale America 2021 al 17,5%

Su Rai 1 Il Metodo Biden: 819.000 spettatori con 5.5%

Su Rai 2 Tg2 Dossier: 414.000 spettatori con 2.5%.

Su Rai 3 Tg3 Mondo: 618.000 con 4%

Su Canale 5 Tg5 Speciale – America 2021: 1.154.000 con 17.5%

Su Rete 4 Scuola di Ladri: 322.000 con 2.7%.