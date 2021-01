Ascolti Tv giovedì 21 gennaio 2021. Vince ancora la sesta stagione di Che Dio ti aiuti. La soap opera turca di Canale 5 non va oltre il 9.3%. Buon esordio di La Pupa e il Secchione che raggiunge il 9.7% con un puntata più debole rispetto al passato. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 21 gennaio 2021, il prime time

Su Rai 1 Che Dio ci Aiuti 6 ha conquistato 5.504.000 telespettatori con 22.2%

Su Rai 2 Lazio-Parma ha interessato 1.625.000 persone con 6.2%

Su Rai 3 Il disertore è seguito da 1.552.000 spettatori con 6.6%

Su Canale 5 Daydreamer – Le Ali del Sogno: 1.994.000 spettatori con 9.3%

Su Rete 4 Dritto e Rovescio: 1.106.000 spettatori con 5.7%

Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa: 1.790.000 con 9.7%

Su La 7 Piazzapulita ha ottenuto 1.282.000 spettatori con 5.4%

Su Tv8 Tomb Raider sigla 735.000 spettatori con 3%

Su NOVE Il segno della libellula – Draginfly: 406.000 spettatori con 1.6%.

Ascolti Tv giovedì 21 gennaio 2021, la fascia preserale Tempesta d’amore sotto il 4% Su Rai 1 L’Eredità: La sfida dei Sette: 3.634.000 con 19.8% e 5.126.000, 23,4%. Su Rai 2 N.C.I.S. ha raccolto 813.000 persone con 4% Su Rai 3 Blob: 1.331.000 spettatori con 5.3%. Su Canale 5 Caduta Libera Inizia la sfida 2.566.000 con 14 e 3.858.000 con 18%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 923.000 con 3.8%. Su Italia 1 Amici è scelto da 725.000 spettatori con 3.6% Su La 7 The Good Wife: 225.000 con 1.3% Su Tv8 Cuochi d’Italia ha conquistato 378.000 con 1.6% Su NOVE Little Big Italy: 319.000 spettatori con 1.5%. Ascolti Tv giovedì 21 gennaio 2021, l’access prime time Guess my age al 2.3% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 5.382.000 spettatori pari al 19.5% Su Rai 3 Che Succ3de? 1.658.000 con 6.3%. Un Posto al Sole da 1.864.000 con 6.7% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.529.000 spettatori con il 16.3% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.398.000 con 5.2% e 1.362.000 con 4.9) Su Italia 1 C.S.I. Miami: 1.287.000 spettatori con il 4.7%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.374.000 persone con 8.7% Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età: 631.000 spettatori con 2.3%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 421.000 spettatori con 1.5%.

Ascolti Tv giovedì 21 gennaio 2021, daytime mattutino

Bene L’Aria che tira

Su Rai 1 Unomattina: 1.034.000 con 16.2%.Storie Italiane: 1.046.000 con 16.8%. E’ Sempre Mezzogiorno: 1.911.000 con 14.9%

Su Rai 3 Agorà convince 526.000 con 8.4%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.081.000 con 17% e 1.030.000 con 16.7%. Forum 1.613.000 con 16.3%

Su Rete 4 La Signora in Giallo conquista 676.000 con 4.1%

Su Italia 1 Chicago P.D. è seguito da 343.000 persone con 4.3£

Su La 7 L’Aria che Tira: 486.000 con 6.2% e 645.000 con 4.9%

Su Tv8 Ogni Mattina intrattiene 66.000 con 1% e 84.000 con 0.5%

Ascolti Tv giovedì 21, day time pomeridiano

La D’Urso sotto di circa due punti.

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.808.000 con 12.1%.Il Paradiso delle Signore: 2.207.000 con 17.2%. La Vita in Diretta: 2.395.000 con 16.2%

Su Rai 2 Ore 14 ha conquistato 510.000 con 3.2%. Detto Fatto: 670.000 con 5.2%

Su Rai 3 Aspettando Geo è seguito da 1.134.000 spettatori con 8.8%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 1.901.000 con 14% e 2.238.000 con 14,4%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 828.000 spettatori con 5.3%.

Su La 7 Tagadà: 514.000 spettatori con 3.7%

Su Tv 8: Quando il cuore va in vacanza: 380.000 spettatori con 2.9%

Ascolti Tv giovedì 21, seconda serata

Bene Italia 1 con 11% di share

Su Rai 1 Porta a Porta: 1.247.000 spettatori con 11.3%.

Su Rai 2 Senza Confini – Il Commissario Palatucci: 326.000 spettatori con 3%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 508.000 spettatori con 5.5%

Su Canale 5 Tg5 Notte: 566.000 spettatori con 7.1%.

Su Rete 4 Stuck in Love: 113.000 con 2.5%