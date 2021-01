Che Dio ci aiuti 6 va in onda questa sera con gli episodi False verità e Solo parole. L’appuntamento è in prima serata su Rai 1 con la sesta stagione della serie la cui protagonista è Elena Sofia Ricci nel ruolo di Suor Angela. Molti i personaggi che fanno da contorno alla storia lee cui dinamiche, questa volta, sono centrate sul passato di Suor Angela. Un passato con il quale deve fare i conti.

Che Dio ci aiuti 6 riassunto puntate precedenti

Come abbiamo visto nella puntata precedente, un bambino viene abbandonato nella casa-famiglia dove opera Suor Angela. E la sorte di questo neonato colpisce personalmente Erasmo. Infatti richiama in lui una strana sensazione. Come se rivivesse una storia già nota. Il giovane cerca di scoprire la verità e collabora con suor Angela per individuare la madre. Nico fa di tutto per essere accanto a Monica e di farle sentire la sua amicizia. La ragazza crede di essere malata e la diagnosi non sembra averla scalfita. Intanto Azzurra cerca in tutti i modi di distrarsi. Ha nel cuore ricordi dolorosi.

Che Dio ci aiuti 6 False verità la trama

Monica viene accusata di omicidio e sospesa dall’ospedale. L’accusa che le viene mossa è di aver causato la morte di un suo paziente. Lei naturalmente è innocente. Tutto il convento si stringe attorno alla giovane mentre Nico e Suor Angela fanno di tutto per scoprire la verità. Penelope, invece, comincia ad affezionarsi ad Azzurra. E. per non deluderla, organizza una messa in scena coinvolgendo Ginevra ed Erasmo. I due, con il tempo, si trovano ad essere sempre più complici.

Solo parole, la trama

Tra Erasmo e Ginevra c’è sempre più sintonia: una gita fuori dal convento potrebbe rappresentare l’evento tanto atteso per potersi confessare i propri sentimenti. Ma c’è qualcuno che è geloso e non si dà pace.

Nico, da lontano, osserva preoccupato la complicità tra i due. Monica, spinta dal suo desiderio di maternità, vuole dimostrare di sapersi occupare di un bambino. Intanto Penny è in difficoltà con un compito a scuola e Azzurra la aiuta come può, anche se lo studio non è proprio il suo forte.Ed i telespettatori lo vedranno concretamente. Ma lei è intenzionata a continuare.

Che Dio ci aiuti 6 False verità

