Ascolti Tv lunedì 25 gennaio 2021. Esordio positivo per Il Commissario Ricciardi che, nella prima puntata, supera il 24% di share confermando come la fiction sia per Rai 1 un punto fermo più dell’intrattenimento. Il Grande Fratello Vip 5 deve fermarsi al 19.5%. Regge Quarta Repubblica su Rete 4. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per tutti i principali programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 25 gennaio 2021, il prime time

Su Rai 1 Il Commissario Ricciardi: 5.951.000 telespettatori sintonizzati con 24.1%

Su Rai 2 NCIS in replica: 828.000 spettatori con 3.2%.

Su Rai 3 Report ha raccolto 2.330.000 persone con 9%

Su Canale 5 Grande Fratello Vip 5 ha siglato 3.393.000 telespettatori con 19.5%

Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato 1.091.000 spettatori con 5.5%

Su Italia 1 Safe ha intrattenuto 1.877.000 persone con 7.1%

Su La 7 Schegge di Paura: 446.000 spettatori con 2%.

Su Tv8 4 Ristoranti: 401.000 spettatori con 1.7%.

Su NOVE Ma tu di che segno 6? 316.000 spettatori con 1.3%

Ascolti Tv lunedì 25 gennaio 2021, la fascia preserale Continuano a reggere gli ascolti di Caduta libera Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.767.000 con 19.7%. L’Eredità: 5.450.000 con 24.2% Su Rai 2 NCIS segna 751.000 spettatori con 3.6% Su Rai 3 Blob: 1.302.000 spettatori con 5.1%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.536.000 14%. Caduta Libera con 3.887.000 17.9% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha coinvolto 943.000 con 3.8% Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi: 602.000 spettatori con 3% Su La 7 The Good Wife: 256.000 spettatori con 1.2% Su Tv8 Cuochi di Italia: 403.000 spettatori con 1.6%. Su NOVE C Ascolti Tv lunedì 25 gennaio 2021, l’access prime time Soliti ignoti sfiora il 21% Su Rai 1 Soliti Ignoti ottiene 5.750.000 spettatori con 20.6%. Su Rai 2 TG2 Post: 986.000 telespettatori con 3.5% Su Rai 3 Che Succ3de? 1.484.000 con 5.5%. Un Posto al Sole: 1.838.000 con 6.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 4.594.000 con 16.5% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.603.000 con 5.9% e 1.466.000 con 5.2% Su Italia 1 CSI Miami ha registrato 1.190.000 con 4.3% Su La 7 Otto e Mezzo: 2.617.000 con 9.4%. Propaganda per Giulio: 710.000 con 2.5% Su Tv8 Guess My Age: 610.000 spettatori con 2.2%

Ascolti Tv lunedì 25, daytime mattutino

Continua la crescita di E’ sempre mezzogiorno

Su Rai 1 Uno Mattina: 1.081.000 con 16.7%. Storie Italiane: 1.157.000 con 17.5% e 1.200.000 con 15.4%. E’ Sempre Mezzogiorno: 1.926.000 con 14.6%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club: 273.000 con 4.2%

Su Rai 3 Agorà convince 571.000 spettatori con 9%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.191.000 con 18.4% e 1.198.000 18.4%. Forum: 1.659.000 con 16.5%

Su Rete 4 La Signora in Giallo ha ottenuto 681.000 con 4.1%

Su Italia 1 Chicago PD: 242.000 con 3.4%

Su La 7 L’Aria che Tira: 530.000 con 6.7% e 681.000 spettatori con 5.1%

Su Tv8 Ogni Mattina: 49.000 con 0.7% e 78.000 s con 0.5%

Ascolti Tv lunedì 25, day time pomeridiano

Finalmente Pomeriggio Cinque riprende quota su Rai1. Significa che la D’Urso ha bisogno di un traino.

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 1.898.000 con 12.6%. Il Paradiso delle Signore: 2.222.000 con 17.2%. La Vita Diretta: 2.289.000 con 15.2%

Su Rai 2 Ore 14: 480.000 spettatori con 3%. Detto Fatto: 592.000 con 4.5%

Su Rai 3 Geo: 1.838.000 con 12.2%.

Su Canale 5 Daydreamer: 2.468.000 con 19% di share. Pomeriggio Cinque: 2.204.000 con 15.8% e 2.556.000 con 16.3%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 948.000 con 6.1%.

Su Italia 1 Modern Family segna 343.000 persone con 2.6%

Su La 7 Tagadà: 546.000 con 3.9%.TGLA7 Speciale: 532.000 con 3.5%.

Su Tv8 Crimini da Copertina ha raccolto 121.000 con 0.8%.

Ascolti Tv lunedì 25, seconda serata

Sette Storie sfiora il 10%

Su Rai 1 Sette Storie: 1.086.000 spettatori con 9.7%

Su Rai 2 Voice Anatomy segna 272.000 spettatori con 1.9%.

Su Rai 3 Dottori in Corsia segna 871.000 con 5.2%.

Su Canale 5 Grande Fratello Vip Live: 917.000 con 19.5%

Su Rete 4 Pensa in Grande:174.000 spettatori con 2.9%