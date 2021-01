Ascolti Tv giovedì 28 gennaio 2021. La serata è vinta, come al solito, da Che Dio ci aiuti 6. Canale 5 sotto il 10% mentre i due programmi di informazione di Rete 4 e La7 superano entrambi il 6%, con prevalenza di Dritto e Rovescio. Ecco il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 28 gennaio 2021, il prime time

Su Rai 1 Che Dio ci Aiuti 6 ha ottenuto 5.491.000 spettatori con 23%

Su Rai 2 Napoli-Spezia: 2.415.000 con 9.1%.

Su Rai 3 Operation Finale: 1.242.000 spettatori con 4.9%

Su Canale 5 Rocketman: 1.928.000 spettatori con 9%.

Su Rete 4 Dritto e Rovescio: 1.264.000 spettatori con 6.5%

Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e viceversa: 1.594.000 con 8.2%

Su La 7 PiazzaPulita ha registrato 1.161.000 spettatori con 6.1%.

Su Tv8 Cani Sciolti: 393.000 spettatori con 1.3%

Su NOVE Godzilla ha catturato 275.000 telespettatori con 1.2%

Ascolti Tv giovedì 28 gennaio 2021, la fascia preserale Caduta Libera con le repliche oltre il 19% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.473.000 con 18.6%. L’Eredità: 5.024.000 con 22.8% Su Rai 2 Tg2 Speciale ha raccolto 468.000 spettatori con 2.3% Su Rai 3 TGR: 2.563.000 spettatori con il 12.6%. Blob: 1.210.000 con 4.8% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.874.000 con 15.6%. Caduta Libera 4.123.000 con 19.1% Su Rete 4 Tempesta D’Amore: 915.000 telespettatori con 3.8% Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi 615.000 spettatori con 3.1% Su Tv8 Cuochi d’Italia: 384.000 persone con 1.6% Su NOVE Little Big Italy: 343.000 spettatori con 3.5% Ascolti Tv giovedì 28 gennaio 2021, l’access prime time Bene la fascia di Rai 3 Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 5.145.000 con 18.7% Su Rai 3 Che Succ3de? 1.525.000 con 5.8%. Un Posto al Sole: 1.799.000 con 6.5% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.148.000 con 15%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.495.000 con 5.6% e 1.326.000 con 4.8% Su Italia 1 CSI Miami ha registrato 1.296.000 spettatori con 4.7%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.346.000 con 8.5% Su Tv8 Guess my Age: 533.000 spettatori con 1.9% Su NOVE Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 482.000 con 1.6%

Ascolti Tv giovedì 28, daytime mattutino

La Clerici sfiora il 15%, Cala Storie italiane.

Su Rai 1 Uno Mattina: 964.000 con 15.1%. Storie Italiane: 924.000 con 15.8% e 1.028.000 con 15%. E’ Sempre Mezzogiorno: 1.796.000 con 14.7%.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club: 214.000 spettatori con 3.4%

Su Rai 3 Agorà convince 567.000 spettatori con 9%

Su Canale 5 Forum: 1.545.000 con 17%

Su Italia 1 Chicago P.D. 241.000 con 3.3%.

Su La 7 L’Aria che Tira: 521.000 con 7.5% e 682.000 con 5.5%

Su Tv8 Ogni Mattina: 62.000 con 1% e 81.000 con 0.5%

Ascolti Tv giovedì 28, day time pomeridiano

Senza La vita in diretta, Pomeriggio Cinque vola

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.669.000 con 11.6%. Paradiso delle Signore: 1.975.000 con 16%. Tg1: Le Consultazioni: 1.606.000 con 11.6%.

Su Rai 2 Ore 14: 454.000 spettatori con 3%.Detto Fatto: 585.000 con 4.8%

Su Canale 5 Day Dreamer – Le Ali del Sogno: 2.143.000 con 17.5%. Pomeriggio Cinque: 2.216.000 con 16.6% e 2.539.000 con 16%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 892.000 spettatori con 6%

Su Italia 1 Modern Family: 381.000 spettatori con 3% 381.000 spettatori con 3%

Su La 7 Tagadà: 614.000 spettatori con 4.6%,

Ascolti Tv giovedì 28, seconda serata

Porta a porta sfiora il 12%

Su Rai 1 Porta a Porta: 1.139.000 spettatori con 11.9%

Su Rai 2 Massimiliano Kolbe – Il Santo di Auschwitz: 421.000 con 2.6%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 332.000 spettatori con 3.7%

Su Canale 5 X-Style: 448.000 spettatori con 4.9%