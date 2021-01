Ascolti Tv sabato 30 gennaio 2021. C’è posta per te vince la serata e doppia la concorrenza di Rai 1. Da segnalare Eden su La7 che ha raggiunto il 3% in una serata difficile come il sabato sera. Ecco il quadro completo dell’Auditel per i principali programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 30 gennaio 2021, il prime time

Su Rai 1 Affari tuoi (Viva gli Sposi!), ha ottenuto 4.284.000 con 15.9%

Su Rai 2 F.B.I è stato seguito da 1.375.000 persone con 5.1%

Su Rai 3 Un Fantastico via vai: 1.289.000 spettatori con 5.2%

Su Canale 5 C’è Posta per Te: 6.469.000 spettatori con 29.9%

Su Rete 4 Io sto con gli Ippopotami: 979.000 telespettatori con 4%

Su Italia 1 Cattivissimo Me ha intrattenuto 1.329.000 con 5.1%

Su La 7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 700.000 con 3%.

Su Tv8 La Città del Natale ha raccolto 230.000 persone con 0.9%

Su NOVE Stevanin – Non ricordo di averle uccise: 295.000 con 1.1%

Ascolti Tv sabato 30 gennaio 2021, la fascia preserale Dribbling sotto il 2% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.445.000 con 17.3%. L’Eredità: 4.702.000 con 20.9% Su Rai 2 Dribbling ha raccolto 400.000 spettatori con 1.9% Su Rai 3 Blob: 1.193.000 spettatori con 4.9%. Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la sfida: 2.730.000 con 14.3%. RiCaduta Libera: 3.913.000 con 17.8% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 865.000 spettatori con 3.6% Su Italia 1 CSI Miami ha siglato 718.000 spettatori con 3% Ascolti Tv sabato 30 gennaio 2021, l’access prime time Striscia la notizia oltre il 18% senza Soliti Ignoti-il ritorno Su Rai 1 In onda Affari tuoi Viva gli Sposi. Su Rai 3 Le Parole della Settimana:1.917.000 con 7.1% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.842.000 con 18.1% Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.340.000 con 5.1% e 1.313.000 con 4.9% Su Italia 1 1.229.000 spettatori con 4.7% CSI: NY 1.229.000 spettatori con 4.7% Su La 7 Otto e Mezzo Sabato ha interessato 1.319.000 con 4.9% Su Tv8 4 Ristoranti: 401.000 spettatori e 1.5% Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza raccoglie 285.000 con 1.1%

Ascolti Tv sabato 30, daytime mattutino

Sempre bene UnoMattina in famiglia

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia: 1.604.000 telespettatori con 21.7%. Linea Verde Radici: 1.152.000 con 11%.Linea Verde Life: 2.337.000 con 15%

Su Rai 2 Un ciclone in convento ha registrato 470.000 con 3.7%

Su Rai 3 TgR Mezzogiorno Italia 776.000 con 3.7%. Il Posto Giusto: 214.000 con 2.9%

Su Canale 5 Forum: 1.367.000 telespettatori con 13.3%.

Su Rete 4 Benvenuti a Tavola: 106.000 con 1.5% e 203.000 con 2.6%

Su Italia 1 The Vampire Diaries ha ottenuto 223.000 con 2.4%

Su La 7 Like – Tutto ciò che piace 179.000 con 1.1%

Ascolti Tv sabato 30, day time pomeridiano

Male Magazzini Musicali sotto il 2%.

Su Rai 1 Linea Bianca: 2.035.000 con 11.5%. Italia Sì: 1.458.000 con 9.8% e 1.914.000 con 10.9%

Su Rai 2 Il filo rosso 445.000 con 2.6%. Magazzini Musicali 241.000 con 1.6%. Il provinciale 547.000 con 3.6%

Su Rai 3 Tv Talk ha registrato 1.400.000 con 9.1%

Su Canale 5 Amici di Maria De Filippi: 3.445.000 con 21%. Verissimo 2.818.000 con 19.2%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 766.000 con 4.4%

Su La 7 Il Medico della Mutua ha ottenuto 328.000 spettatori con 2%

Ascolti Tv sabato 30 gennaio 2021, seconda serata

La docu-fiction su Primo Levi al 6%

Su Rai 1 Questo è un Uomo: 1.119.000 con 6%

Su Rai 2 Instinct ha registrato 1.018.000 con 4.4%

Su Rai 3 Tg3 Mondo ha informato 538.000 con 3.2%

Su Canale 5 In onda C’è posta pere te

Su Rete 4 I Pompieri ha ottenuto 348.000 con 3.5%