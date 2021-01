Domenica in 31 gennaio: tra gli ospiti Clerici, Balivo e Ornella Vanoni

Domenica In torna in onda il 31 gennaio, con ospiti in studio ed in collegamento. L’appuntamento con la ventunesima puntata del contenitore festivo è alle ore 14:00 su Rai 1. Conduce Mara Venier, in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Domenica In ospiti 31 gennaio Antonella Clerici, Caterina Balivo

Nell’appuntamento del 31 gennaio Mara Venier ospita Antonella Clerici. La conduttrice si collega dalla casa di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, per un bilancio sui suoi ultimi impegni televisivi. E’ attualmente in onda con il programma culinario E’ sempre mezzogiorno, dal lunedì al venerdì su Rai 1. Ed è reduce dall’esperienza di The Voice Senior. Antonella Clerici non parlerà solo della sua sfera professionale ma anche di quella privata, raccontando della storia d’amore con il compagno Vittorio Garrone. E del rapporto con la figlia undicenne Maelle, nata dalla relazione con Eddy Martens.

Mara Venier accoglie in studio anche Caterina Balivo che, in una lunga intervista, si racconta tra carriera e vita privata. Dopo aver scelto di lasciare la conduzione di Vieni da me su Rai 1, ha realizzato sui social la trasmissione My Next Book. Con il supporto del marito Guido Maria Brera, autore del bestseller I Diavoli, ha infatti intervistato su Instagram molti scrittori italiani. Dallo scorso venerdì, invece, è tornata in tv, nello show di Milly Carlucci Il Cantante mascherato con il ruolo di giudice.

Domenica In ospiti Ornella Vanoni, Mario Biondi

Nello spazio dedicato all’intrattenimento musicale Mara Venier ospita Ornella Vanoni. La cantante milanese, ripercorre le tappe salienti della sua lunga carriera. E presenta il suo cinquantesimo album dal titolo Unica, pubblicato lo scorso 29 gennaio. Nel nuovo disco di inediti sono presenti duetti con Ilacqua, Carmen Consoli e Virginia Raffaele.

Ornella Vanoni potrebbe anche regalare al pubblico qualche accenno non solo dei suoi brani più celebri. Potrebbe cantare anche il suo ultimo singolo. Si intitola Un sorriso dentro al pianto ed è scritto da Francesco Gabbani. La cantante inoltre è una delle possibili super ospiti del prossimo Festival di Sanremo.

E’ presente in studio anche Mario Biondi, per festeggiare il suo cinquantesimo compleanno. Il cantante catanese presenta il suo inedito Cantaloupe Island, tratto dal suo ultimo lavoro discografico Dare dalle atmosfere jazz e soul.

Spazio dedicato all’informazione

Ogni settimana Mara Venier, nello spazio dedicato all’informazione, prosegue la promozione della Campagna vaccinale anti Covid. Nella ventunesima puntata è presente in studio Walter Ricciardi, il Consigliere del Ministero della Salute per l’emergenza Coronavirus.

E’ ospite anche il Prof. Luca Richeldi, pneumologo e membro del Comitato Tecnico Scientifico. Assieme a loro ci sono alcuni sostenitori dell’iniziativa sanitaria come il giornalista Roberto Poletti. Ma anche gli attori Kabir Bedi ed Alessandra Martines che si collegano rispettivamente dall’India e da Parigi.