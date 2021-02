Ascolti Tv giovedì 4 febbraio 2021, Che Dio ci aiuti 6 al 23.5%, Canale 5 al 9.5%

Ascolti Tv giovedì 4 febbraio 2021. La serie Che Dio ci aiuti, giunta alla sesta stagione, monopolizza ancora gli ascolti e vince la serata. IL film di Canale 5 sotto il 10%. Per la prima volta, dopo mesi, Piazzapulita vince su Dritto e Rovescio. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 4 febbraio 2021, il prime time

Su Rai 2 The Equalizer 2 – Senza perdono: 1.946.000 con 7.8%

Su Rai 3 Speciale Tg3 – Missione Draghi: 703.000 spettatori con 2.7%

Su Canale 5 Come un gatto in tangenziale: 2.208.000 telespettatori con 9.5%

Su Rete 4 Dritto e Rovescio: 1.136.000 spettatori con 5.9%

Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa: 1.538.000 con 7.8%

Su La 7 Piazzapulita: 1.275.000 spettatori con 6.7%.

Su Tv8 Limitless: 361.000 spettatori con 1.4%

Su NOVE King Arthur è seguito da 324.000 persone con 1.4%

Ascolti Tv giovedì 4 febbraio 2021, la fascia preserale L’Eredità oltre il 22% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.267.000 con 18.4%. L’Eredità: 4.770.000 con 22.3%. Su Rai 2 N.C.I.S. 719.000 spettatori con 3.6% e 1.182.000 con 4.9% Su Rai 3 Blob sigla 1.221.000 spettatori con 4.9%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.504.000 con 14.4%. Caduta Libera: 3.717.000 con 17.7%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 931.000 con 3.9% Su Italia 1 Amici è seguito da 628.000 spettatori con 3.2% Su La 7 TgLa7 Speciale 838.000 telespettatori con 5.1% Su Tv8 Cuochi d’Italia ha raggiunto 348.000 con 1.5% Su NOVE Little Big Italy: 309.000 con 1.5% Ascolti Tv giovedì 4 febbraio 2021, l’access prime time Ottimi ascolti per la Gruber Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 4.986.000 spettatori con 18.2% Su Rai 2 Tg2 Post interessa 1.180.000 con 4.3% Su Rai 3 Che Succ3de? 1.691.000 con 6.5%. Un Posto al Sole: 1.854.000 con 6.8% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.231.000 con 15.4% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.548.000 con 5.8% e 1.435.000 con 5.2% Su Italia 1 C.S.I. Miami: 1.338.000 spettatori con 4.9%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.597.000 con 9.5% Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età: 603.000 con 2.2%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco, replica: 383.000 spettatori con 1.4%.

