Ascolti Tv martedì 9 febbraio 2021. Boom di ascolti per la semifinale di Coppa Italia. Fra i tre talk del martedì sera, ha la meglio Giovanni Floris. Bene la puntata di Stasera tutto è possibile oltre il 9% di share. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 9 febbraio 2021, il prime time

Su Rai 1 Juventus – Inter, Semifinale di Coppa Italia, ha ottenuto 8.383.000 telespettatori con 30%

Su Rai 2 Stasera tutto è possibile ha registrato 2.091.000 telespettatori con 9.5%

Su Rai 3 #cartabianca è scelto da 1.254.000 spettatori con 5.6%

Su Canale 5 Daydreamer – Le Ali del Sogno: 2.110.000 spettatori con 10.6%

Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato 977.000 telespettatori con 5.1%

Su La 7 DiMartedì ha registrato 1.568.000 persone con 6.8%

Su Tv8 Amore infedele è stato visto da 400.000 persone con 1.6%

Su NOVE Corpi da reato ha registrato 182.000 con 2.6%

Su Real Time C

Ascolti Tv martedì 9 febbraio 2021, Access Prime time Striscia al 14.1% per la concorrenza della partita Su Rai 1 In onda la semifinale di Coppa Italia Su Rai 2 Tg2 Post interessa 1.162.000 spettatori con 4% Su Rai 3 Che succ3de? 1.480.000 con 5.6%. Un posto al sole 1.794.000 con 6.3% Su Canale 5 Striscia la Notizia raggiunge 4.048.000 spettatori con 14.1%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.331.000 con 4.9% e 1.309.000 con 4.5% Su Italia 1 C.S.I. Miami coinvolge 1.094.000 spettatori con 3.9%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.006.000 persone con 7% Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età: 533.000 spettatori con 1.9% Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 571.000 telespettatori con 2%. Ascolti Tv martedì 9 febbraio 2021, la fascia preserale L’Eredità al 23.2% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.614.000 con 19.4%. L’Eredità: 5.189.000 con 23.2%. Su Rai 2 Speciale Tg2 500.000 persone con 2.9% Su Rai 3 Blob sigla 1.374.000 spettatori con 5.4%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.532.000 con 14.2%. Caduta Libera: 3.776.000 con 17.4%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore coinvolge 904.000 con 3.7% Su Italia 1 Amici è scelto da 666.000 spettatori con 3.3% Su La 7 TgLa7 Speciale ha informato 860.000 telespettatori con 5.1% Su Tv8 Cuochi d’Italia ha conquistato 288.000 persone con 1.2% Su NOVE Little Big Italy è seguito da 322.000 con 1.5%

Ascolti Tv martedì 9, daytime mattutino

E’ sempre mezzogiorno al 13.6%

Su Rai 1 Unomattina: 1.085.000 con 16.9%. Storie Italiane: 1.090.000 con 17.3% e 1.215.000 con 15.8%. E’ Sempre Mezzogiorno: 1.744.000 con 13.6%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 581.000 con 7% e 1.048.000 con 8.7%

Su Rai 3 Tg3 Speciale: 449.000 spettatori con 5.7%

Su Canale 5 Forum: 1.647.000 con 16.7%

Su Rete 4 Il Segreto si ferma a 182.000 spettatori con 1.4%

Su Italia 1 Chicago P.D. è seguito da 405.000 spettatori con 5%

Su La 7 L’Aria che Tira: 632.000 con 8% e 725.000 con 5.5%

Su Tv8 Ogni Mattina raccoglie 61.000 con 0.9% e 84.000 con 0.5%

Ascolti Tv martedì 9, day time pomeridiano

Risalgono gli ascolti per La vita in diretta

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.746.000 con 11.7%. Il Paradiso delle Signore: 2.097.000 con 16.5%. La Vita in Diretta: 2.387.000 con 16.3%.

Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 540.000 persone con 3.7%. Detto Fatto: 657.000 con 5.2%.Campioni Domani: 410.000 con 3%

Su Rai 3 Geo: ha raccolto 1.701.000 con 10.2%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 2.115.000 con 15.7% e 2.401.000 con 15.3%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 914.000 spettatori con 6%.

Su Italia 1 Modern Family 283.000 spettatori con 2.3%

Su La 7 Tagadà è visto da 649.000 telespettatori con 4.8%

Su Tv8 Malinteso d’amore è la scelta di 297.000 persone con 2.3%

Ascolti Tv martedì 9, seconda serata

Porta a Porta sotto il 9%

Su Rai 1 Porta a Porta è stato seguito da 748.000 con 8.6%

Su Rai 2 Ti Sento segna 385.000 con 4.7%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte interessa 496.000 spettatori con 5.8%

Su Canale 5 Tg5 Notte: 562.000 spettatori con 9.1%

Su Rete 4 L’amico di famiglia: 177.000 spettatori con 4%