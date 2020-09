La ripresa di Piazzapulita, talk condotto da Corrado Formigli, è fissata per questa sera, 10 settembre 2020, alle 21.15 su La7. Giunto alla decima edizione del programma il format non cambia. Tante le interviste e gli ospiti in studio, i reportage e le inchieste inerenti la stringente attualità politica, sociale ed economica.

Il titolo della puntata di stasera è Giù la maschera, in riferimento alle recenti manifestazioni dei no-mask (contrari all’utilizzo della mascherina) tenutesi a Roma. L’argomento è inserito nella più ampia valutazione dell’attuale situazione sull’emergenza Covid19.

Formigli accoglie in studio come ospiti professionisti della sanità. Andrea Crisanti, professore di Microbiologia all’Università di Padova, Alberto Zangrillo, professore di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele di Milano. Presenti lo psicoanalista Massimo Ammaniti e l’immunulogo e direttore scientifico dell’Humanitas di Milano Alberto Mantovani.

E’ prevista la partecipazione dei giornalisti Mario Calabresi, direttore di Repubblica, Riccardo Iacona, Paolo Mieli e Antonio Padellaro, e dello scrittore Sandro Veronesi. Stefano Massini, come di consueto a Piazzapulita, legge un suo nuovo racconto.

Piazzapulita 10 settembre, la diretta