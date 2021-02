Ascolti Tv venerdì 26 febbraio 2021. Vince la puntata finale de Il cantante mascherato. Il Grande Fratello Vip 5, di cui andava in onda la semifinale, si ferma al 19.3%. Titolo V ancora al 2.4%. Fratelli di Crozza raggiunge il 5.6%. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri,

Ascolti Tv venerdì 26 febbraio 2021, il prime time

Su Rai 1 Il Cantante Mascherato ha registrato 4.312.000 telespettatori con 20.7%

Su Rai 2 The Good Doctor ha siglato 1.468.000 telespettatori con 5.5%

Su Rai 3 Titolo V: 542.000 telespettatori con 2.4%

Su Canale 5 Grande Fratello Vip 5 ha registrato 3.593.000 telespettatori, share 19.3%

Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.201.000 con 5.9%

Su Italia 1 Freedom – Oltre il confine ha registrato 930.000 con 4.5%

Su La 7 Propaganda Live ha registrato 1.070.000 con 5.6%

Su Tv8 Il film Spider-Man 3 è stato visto da 487.000 con

Su NOVE Fratelli di Crozza ha registrato 1.452.000 telespettatori con 5.6%

Ascolti Tv venerdì 26 febbraio 2021, la fascia preserale Bene L’Eredità al 23.7% di share senza un super campione Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.209.000 con 19.4%. L’Eredità: 4.948.000 con 23.7%. Su Rai 2 N.C.I.S. New Orleans ha raccolto 544.000 con 2.9% Su Rai 3 Blob sigla 1.349.000 spettatori con 5.6%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.215.000 con 13.8%. Caduta Libera: 3.500.000 con 17.2% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 917.000 spettatori con 3.9% Su Italia 1 Amici è seguito da 612.000 con 3.3%. C.S.I. Miami è visto da 732.000 con 3.2% Su La 7 Body of Proof si ferma a 128.000 con 0.6% Su Tv8 Cuochi d’Italia ha conquistato 331.000 spettatori con 1.4% Su NOVE Little Big Italy: 215.000 spettatori con 1.1%. Ascolti Tv venerdì 26 febbraio 2021, l’access prime time La brutta striscia di Geppy Cucciari su Rai 3 al 6% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.994.000 telespettatori con 18.6%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 1.066.000 con 3.9% Su Rai 3 Che succ3de? 1.539.000 con 6%. Un posto al sole 1.783.000 con 6.6%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 4.187.000 telespettatori con 15.5% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.395.000 con 5.4% e 1.200.000 con 4.4% Su Italia 1 CSI: Miami: 1.304.000 telespettatori con 4.9%. Su La 7 Otto e mezzo ha interessato 2.254.000 telespettatori con 8.4%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 543.000 telespettatori con 2%. Su NOVE Deal With It ha ottenuto 603.000 telespettatori con 2.3%.

Ascolti Tv venerdì 26, daytime mattutino

Oltre il 4% Radio 2 Social Club. Bene Mattino Cinque

Su Rai 1 UnoMattina: 1.050.000 con 17.8%. Storie Italiane 946.000 con 17.9% e 844.000 con 14.1%. È sempre mezzogiorno 1.735.000 con 15.3%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 253.000 con 4.4%. I Fatti Vostri: 299.000 con 5.3%

Su Rai 3 Agorà ha registrato 474.000 con 8%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 982.000 con 17% e 944.000 con 18%

Su Rete 4 La signora in giallo 619.000 con 4.1%

Su Italia 1 .Chicago PD ha registrato 261.000 con 4%

Su La 7 L’aria che tira 415.000 con 6.8%. L’aria che tira – Oggi 544.000 con 4.7%

Ascolti Tv venerdì 26, day time pomeridiano

Vince La vita in diretta su Pomeriggio Cinque

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.679.000 con 12.8%. Il paradiso delle signore: 2.054.000 con 19.2%. La Vita in Diretta: 2.116.000 con 16.9%

Su Rai 2 Ore 14 ha siglato 400.000 telespettatori con 2.8%. Detto Fatto: 470.000 con 4.4%

Su Rai 3 Geo 1.447.000 con 11.4%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 2.092.000 con 15.6% e 2.215.000 con 13.8%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato: 1.079.000 telespettatori con 7.8%

Su La 7 Tagadà è visto da 369.000 spettatori con 3.1%

Ascolti Tv venerdì 26, seconda serata

Tv 7 al 7.5%

Su Rai 1 TV7 ha registrato 582.000 con 7.5%

Su Rai 2 Gli specialisti ha registrato 333.000 con 2.3%

Su Rai 3 Tg3 Lineanotte ha registrato 429.000 telespettatori con 3.7%

Su Rete 4 Motive ha registrato 245.000 persone con 4%