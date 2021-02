MasterChef Italia 10 Azzurra «sogno un food trucker», Federica «vorrei aprire un ristorante»

Azzurra e Federica sono le due concorrenti eliminate dalla puntata di MasterChef Italia 10 andata in onda giovedì 25 febbraio 2021 su Sky Uno e su Now TV. La produzione è della Endemol Shine Italy.

Federica è stata la prima eliminata nella puntata di giovedì scorso ed ha dovuto abbandonare la cucina di MasterChef subito dopo la Mistery Box.

Azzurra invece è stata costretta a togliersi il grembiule alla fine del secondo episodio nella gara più complicata di tutto il cooking show, ovvero il Pressure test. Ricordiamo infine che Irene è la prima finalista di MasterChef Italia 10.

Abbiamo raggiunto telefonicamente Federica e Azzurra. Questa è l’intervista rilasciata al sito www.maridacaterini.it.

MasterChef Italia 10: intervista ad Azzurra e Federica

Quale piatto del vostro percorso avete amato di più?

Azzurra: «Per me il piatto della Mystery Box è stato il più suggestivo. Rappresentava proprio me stessa, come sono adesso e come vorrei essere in futuro. È stato un piatto che mi ha dato grandi emozioni e che nello stesso tempo coniugava sapori di mare e di terra, ovvero il congiungimento degli opposti che secondo me in cucina è sempre valido».

Federica: «Ho dedicato un piatto alla mia famiglia, soprattutto a mio padre che non c’è più. Ed è stato proprio quel piatto il preferito perchè conteneva, a mio parere, tutta la mia personalità fatta di dolcezza e di grinta».

Quali sono stati i punti di forza ed i punti deboli per ognuna di voi?

Azzurra: «Io credo che il mio punto di forza è l’essere stata me stessa. Ho avuto sempre una grande passione per la cucina e credo che si sia visto in tutte le puntate di MasterChef Italia 10. Credo che i telespettatori abbiano notato anche la mia tenacia perché non mi sono arresa dinanzi a nulla. Tra i punti deboli, ebbene lo confesso, credo ci sia stato l’aver perso il controllo in alcune situazioni».

Federica: «Il mio punto di forza è stato sicuramente la caparbietà, la voglia indescrivibile di mettermi in gioco. MasterChef in questo senso ha rappresentato per me lo specchio del mio carattere. E forse qualcuno di questi punti di forza è stato anche una debolezza che poi alla fine mi ha fatto crollare psicologicamente costringendomi a togliere il grembiule».

Le vostre sensazioni quando vi siete riviste in tv?

Azzurra: «L’ultima puntata a cui ho partecipato è stata per me ricca di emozioni, semplicemente affascinante. Ma rivedermi nel salotto di casa ha significato essere critica nei miei riguardi, ovvero farmi degli appunti. Per esempio una volta mi sono ritrovata a dire con foga: “ma non mettere troppa cipolla!”».

Federica: «Anche per me è stata un’emozione rivedermi. Soprattutto mi è dispiaciuto abbandonare il cooking show a due passi dalla finale. Ed è proprio questo che mi dicevo rivedendo la puntata».

Quali sono i menù che avreste presentato per la finale?

Azzurra: «Io avrei presentato un menù con tutte le tematiche culinarie apprese all’interno della masterclass. Sarebbe stato un menù che mi rappresenta. Erano già pronti tutti e tre i piatti. Adesso non voglio tornare al passato, sono felice del percorso fatto e penso al futuro».

Federica: «Il mio menù per la finale si sarebbe chiamato Poliedros, come richiamo a me stessa. Avrebbe dovuto rappresentare la mia poliedrica personalità in tutte le proprie sfaccettature. Avrei cominciato con un antipasto dolce e avrei finito lo stesso con una portata dolce, come richiamo proprio dell’antipasto che sarebbe stato estivo con pane e pomodoro amalgamati sotto una mia ottica particolare».

Ci sarà ancora la cucina nel vostro futuro?

Azzurra: «Certamente, la mia passione me lo impone. Voglio continuare in questo settore. Desidero viaggiare, provare di tutto a livello gastronomico e poi il mio sogno sarebbe avere un food trucker con il quale andare in giro per l’Europa. E poi magari ritornare a Londra».

Federica: «Certo che rimarrò in cucina, ed anche in un futuro molto vicino. Vorrei fare delle esperienze in qualche ristorante importante per apprendere tutto quanto mi manca. Il mio sogno comunque è avere una mia attività come ristoratrice. Comprendo che è un progetto ambizioso, ma tutto quanto ho imparato a MasterChef sarà per me di grande aiuto».