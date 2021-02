Ascolti Tv sabato 27 febbraio 2021. Il film tv Ottilie von Faber Castell raggiunge il 12.5% di share e fa meglio di A Grande Richiesta nelle settimane in cui lo show è andato in onda di sabato. Domina incontrastato C’è posta per te.Prima Festival inizia con il 16.2% di share. Ecco nei dettagli la risposta dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 27 febbraio 2021, il prime time

Su Rai 1 Ottilie Von Faber-Castell – Una donna coraggiosa: 2.756.000 telespettatori con 12.5%

Su Rai 2 La serie FBI ha raggiunto 1.422.000 telespettatori con 5.3%.

Su Rai 3 Speciale Indovina chi viene a cena ha registrato 1.064.000 con 4.6%

Su Canale 5 C’è Posta per Te ha coinvolto 6.169.000 con 28.8%

Su Rete 4 Il film Banana Joe ha ottenuto 1.072.000 telespettatori con 4.3%

Su Italia 1 Il film Sing ha registrato 1.323.000 telespettatori con 5.3%

Su La 7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 640.000 con 2.8%

Su Tv8 Il film L’amore spicca il volo è visto da 328.000 con 1.3%

Su NOVE Tutta la Verità – L’enigma del Mostro di Firenze: 302.000 spettatori e 1.6%

Ascolti Tv sabato 27 febbraio 2021, la fascia preserale Blob oltre il 5% di share Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.183.000 con 18%. L’Eredità: 4.678.000 con 22% Su Rai 2 Dribbling ha siglato 390.000 spettatori con 2.9% Su Rai 3 Blob è seguito da 1.218.000 spettatori con 5.1% Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la sfida: 2.411.000 con 14.1%. RiCaduta Libera: 3.699.000 con 17.9% Su Rete 4 Tempesta d’amore ha realizzato 889.000 con 3.8% Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 678.000 con 3% Su La 7 Doc – Meraviglie senza Tempo: 154.000 con 0.8% Ascolti Tv sabato 27 febbraio 2021, l’access prime time Testa a testa tra Striscia e Soliti ignoti Su Rai 1 Prima Festival: 4.134.000 spettatori con 16.2%. Soliti Ignoti – Il ritorno: 4.787.000 con 18.3% Su Rai 3 Le Parole della Settimana: 1.864.000 con 7.1% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.720.000 con 18%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.229.000 con 4.3% e 1.065.000 con 4 Su Italia 1 CSI ha registrato 1.163.000 con 4.5% Su La 7 Otto e mezzo Sabato ha registrato 1.479.000 con 5.6% Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti: 366.000 telespettatori con 1.4% Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza ha registrato 394.000 con 1.5%

Ascolti Tv sabato 27, daytime mattutino

Bassissimo il gradimento di Domani e domenica

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia: 1.559.000 con 22.5%

Su Rai 2 Domani è domenica ha registrato 348.000 con 3.1%

Su Rai 3 Timeline Focus 186.000 con 3%

Su Canale 5 Forum: 1.166.000 telespettatori con 12.7%

Su Rete 4 Sempreverde 222.000 con 1.3%

Su Italia 1 Sport Mediaset ha registrato 1.010.000 spettatori con 5.9%.

Su La 7 Like – Tutto ciò che piace 158.000 con 1%

Ascolti Tv sabato 27 febbraio 2021, day time pomeridiano

ItaliaSi al 12%. Crolla Rai 2 in questa fascia oraria.

Su Rai 1 Linea Bianca: 2.081.000 con 12.8%. ItaliaSì 1.267.000 con 10.1% e 1.799.000 con 12%

Su Rai 2 Il filo rosso 300.000 con 1.9%. Magazzini Musicali 155.000 con 1.2%

Su Rai 3 Tv Talk ha registrato 1.278.000 con 9.6%

Su Canale 5 Amici di Maria De Filippi 3.421.000 con 23.3%. Verissimo 2.977.000 con 23.6%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 771.000 spettatori con 4.9%

Su Italia 1 I Griffin ha registrato 578.000 con 3.3%

Su La 7 Fortapasc ha ottenuto 181.000 con 1.3%.

Ascolti Tv sabato 27, seconda serata

Ciao Maschio sotto l’8%

Su Rai 1 Ciao Maschio ha registrato 593.000 con 7.5%

Su Rai 2 Instinct 956.000 con 4.1%

Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 589.000 con 4.8%

Su Canale 5 In onda C’è posta per te

Su Rete 4 Le Nuove Comiche: 302.000 spettatori con 2.7%