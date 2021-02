Le indagini di Lolita Lobosco Solo per i miei occhi

Le indagini di Lolita Lobosco tornano con la puntata dal titolo Solo per i tuoi occhi. L’appuntamento è su Rai 1, domenica 28 febbraio 2021, in prima serata. Protagonista della serie in quattro puntate è Luisa Ranieri nel ruolo del vice questore del Commissariato di Bari. Le riprese si sono svolte in Puglia.

Le indagini di Lolita Lobosco riassunto puntata precedente

La puntata precedente, la prima della serie, era iniziata con il vicequestore Lolita Lobosco trasferita da Legnano a Bari, la sua città natale. Appena arrivata aveva una grande sorpresa. Si era vista comparire davanti, e per giunta con le manette, Stefano Morelli un dentista incensurato che era stato il suo grande amore dell’adolescenza. Nel corso del Tv movie i telespettatori hanno visto come l’amore tra i due non fosse mai scomparso. Un fuoco che covava sotto la cenere e che era riesploso.

Il professionista era accusato di un crimine davvero infamante: abuso sessuale nei confronti della sua assistente Angela Capua. La giovane, dopo molte indecisioni e timori, si è decisa a denunciarlo. Ma poi viene trovata morta e i sospetti si erano appuntato su di lui. La Lobosco ne aveva dimostrato l’innocenza. Il colpevole era il fidanzato.

Trama Solo per i tuoi occhi

La trama del secondo Tv movie Le indagini di Lolita Lobosco dal titolo Solo per i tuoi occhi coinvolge la poliziotta in un altro caso. Lolita non fa in tempo a varcare la soglia della questura che deve avviare le indagini sull’omicidio di una donna bellissima scomparsa da casa da più di una settimana. Si tratta di Bianca Empoli.

La donna è un’affermata musicista, una suonatrice d’arpa che all’insaputa del marito, Vito Loconsole, ha affittato un appartamento per studiare e preparare i propri concerti da solista. Ed è proprio lì che il suo cadavere è stato ritrovato dai vicini di casa.

Sembrerebbe un’ordinaria storia di tradimento, culminata con l’omicidio della moglie da parte del marito geloso. Ma Vito Loconsole ha un alibi di ferro ed è sicuramente estraneo all’omicidio: la sua unica colpa è di aver trascurato Bianca per dedicarsi alla professione di antiquario.

Il finale del film tv

Così Lolita, cercando con determinazione il colpevole, si trova a scavare nella vita di Bianca, sua coetanea. E deve anche confrontarsi con le scelte inusuali della donna. La sua morte le appare l’amaro epilogo di una vita tanto premiata dal successo quanto segnata dalla solitudine.

E la scoperta della verità sarà ancora più amara e sconvolgente per la poliziotta.

Le indagini di Lolita Lobosco – cast completo