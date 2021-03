Ascolti Tv sabato 6 marzo 2021,Sanremo 2021 ultima serata 10.715.000 con 53.5%

Condivi su















Ascolti Tv giovedì 4 marzo 2021. La terza serata di Sanremo 2021 incrementa di poco gli ascolti rispetto alla seconda. Ma non basta a reggere il confronto con lo scorso anno. Stabili intorno al 4.5% i due talk del giovedì sera Dritto e Rovescio e Piazzapulita. La finale di Masterchef 10 ha siglato 976.000 spettatori con 3.4% e 964.000 spettatori con 4.43% Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 4 marzo 2021, il prime time

Su Rai 1 Festival di Sanremo 2021 terza serata, ha avuto una media di 7.653.000 con 44,3%

Su Rai 2 Il film Soldado ha registrato 838.000 telespettatori con 3.2%

Su Rai 3 Il film La regola del silenzio – The Company You Keep: 875.000 telespettatori con 3.3%

Su Canale 5 Il film Un boss in salotto ha registrato 1.916.000 con 7.6%

Su Rete 4 Dritto e rovescio ha registrato 867.000 con 4.3%

Su Italia 1 Il film Scream ha registrato 700.000 telespettatori con 2.6%

Su La 7 PiazzaPulita ha registrato 1127.000 con 4.5%

Su Tv8 il film La Torre Nera segna 251.000 con 0.91%

Su NOVE Robin Hood – Principe dei Ladri ha raccolto 284.000 con 1.26%

Ascolti Tv giovedì 4 marzo 2021, la fascia preserale Bene L’Eredità. Cresce il daytime di Amici su Italia 1 Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.413.000 con 19.98%. L’Eredità 4.976.000 con 23.40% Su Rai 2 NCIS New Orleans ha raccolto 659.000 con 3.4% Su Rai 3 Blob: 1.235.000 spettatori con 4.98% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.394.000 con 14.63%. Caduta Libera: 3.661.000 con 17.8% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 886.000 con 3.71% Su Italia 1 daytime di Amici: 820.000 spettatori con 4.35% Su La 7 TGLA7 Speciale ha raccolto 303.000 con 1.75% Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 304.000 spettatori con 1.3%. Ascolti Tv giovedì 4 marzo 2021, l’access prime time Striscia la notizia cala sotto il 12% Su Rai 1 Prima Festival ha registrato 7.094.000 con 25.6% Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 833.000 con 2.8% Su Rai 3 Che 2 Sanremo 1545.000 con 5.73%. Un posto al sole 1684.000 con 5.8% Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3447.000 con 11.9% Su Rete 4 Stasera Italia news ha registrato 1289.000 con 68% e 1032.000 con 3.5% Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 1134.000 con 4% Su La 7 Otto e mezzo ha coinvolto 1899.000 telespettatori con 6.65% Ascolti Tv giovedì 4, daytime mattutino

Ascolti alti per le trasmissioni legate a Sanremo e per E’ sempre mezzogiorno

Su Rai 1 Uno Mattina Speciale Sanremo: 1.412.000 con 23.05%. Storie Italiane: 1.231.000 con 23.12%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.977.00 con 16.35%

Su Rai 3 Agorà convince 450.000 spettatori con 7.31%

Su Canale 5 Forum: 1.526.000 telespettatori con 17.28%

Su Rete 4 La Signora in Giallo ha ottenuto 678.000 con 4.29%

Su Italia 1 Chicago PD raggiunge 332.000 spettatori con 4.05%

Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 36.000 con 0.6% e 98.000 con 0.7%

Ascolti Tv giovedì 4, day time pomeridiano

Serena Bortone sfiora il 16%. Bene Il Paradiso delle Signore.

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 2.147.000 con 15.9%. Il Paradiso delle Signore: 2.079.000 con 18.64%. La Vita Diretta ha raccolto 2.228.000 con 17%

Su Rai 2 Ore 14 ha siglato 469.000 spettatori con 3.26%. Detto Fatto ha ottenuto 592.000 con 5.23%

Su Rai 3 Geo ha raccolto 1.611.000 persone con 11.85%.

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 1.936.000 con 16.38% e 2.302.000 con 16.51%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 773.000 spettatori con 5.5%.

Su La 7 Tagadà ha interessato 470.000 con 3.84%

Ascolti Tv giovedì 4, seconda serata

Una seconda serata caratterizzata da bassi numeri

Su Rai 1 Fino a Prova Contraria: 367.000 con 3.8%.

Su Rai 2 Crank segna 341.000 spettatori con 2.26%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte segna 332.000 telespettatori con 3.1%.

Su Rete 4 Black & White: 261.000 con 3.07%.

Su Italia 1 Scream 2 è visto da 341.000 spettatori con 2.97%