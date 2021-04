Condividi su







Ascolti Tv lunedì 5 aprile 2021. Buon esordio per La Fuggitiva la nuova serie di Rai 1 con Vittoria Puccini. L’isola dei famosi si ferma al 17.1%. Quarta Repubblica arriva a superare il 5%. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 5 aprile 2021, il prime time

Su Rai 1 La fuggitiva, prima puntata, ha ottenuto 5.230.000 telespettatori con 21.4%

Su Rai 2 Il film Ben-Hur ha registrato 912.000 persone con 3.7%

Su Rai 3 Città Segrete ha raccolto 1.781.000 spettatori con 7%

Su Canale 5 L’Isola dei Famosi ha registrato 3.110.000 telespettatori con 17.1%

Su Rete 4 Quarta Repubblica: 1.158.000 spettatori con 5.4%

Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – La Vendetta di Salazar: 1.992.000 spettatori con 8.3%

Su La 7 Al Vertice della Tensione ha registrato 826.000 con 3.3%

Su Tv8 Ristoranti segna 312.000 spettatori con 1.2%

Su NOVE Superfantagenio ha siglato 270.000 spettatori con 1.1%

Ascolti Tv lunedì 5 aprile 2021, la fascia preserale L’Eredità con il ritorno della campionessa Martina Crocchia al 22.4% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.363.000 con 19%. L’Eredità: 4.656.000 con 22.4% Su Rai 2 NCIS ha registrato 1.010.000 con 4.4% Su Rai 3 Blob sigla 1.155.000 spettatori con 5%. Su Canale 5 Avanti il Primo: 2.518.000 con 14.6%. Avanti un Altro: 3.591.000 con 17.7% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha intrattenuto 749.000 con 3.3% Su Italia 1 CSI Miami ha ottenuto 690.000 spettatori con 3.2% Su La 7 Lie to me ha registrato 150.000 con 0.8% Su Tv8 Cuochi di Italia Under 30 raccoglie 344.000 persone con 1.5% Su NOVE C Ascolti Tv lunedì 5 aprile 2021, l’access prime time Bene Via dei Matti numero 0 Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.078.000 telespettatori con 19.4% Su Rai 2 Tg2 Post ha interessato 978.000 con 3.7% Su Rai 3 Via dei Matti n.0 1.321.000 con 5.3%. Un posto al sole 1.598.000 con 6.1% Su Canale 5 5 Striscia la notizia ha registrato 4.116.000 spettatori con 15.6% Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.318.000 con 5.2% e 1.191.000 con 4.6% Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 1.403.000 con 5.4% Su La 7 Otto e mezzo ha registrato 1.865.000 con 7.2% Su Tv8 Guess my age ha intrattenuto 582.000 con 2.2% Su NOVE Deal With It ha registrato 492.000 con 1.9%

Ascolti Tv lunedì 5, daytime mattutino

Storie Italiane, seconda parte, al 13.7%

Su Rai 1 Uno Mattina: 1.349.000 con 17%. Storie Italiane: 1.346.000 con 15.3% e 1.315.000 con 13.7%. E’ Sempre Mezzogiorno: 1.883.000 con 13.9%

Su Rai 2 Concerto di Pasqua ha raccolto 236.000 con 2.9%

Su Rai 3 Quante Storie ha raccolto 863.000 spettatori con 5.8%

Su Canale 5 Mattino Cinque Life: 1.260.000 con 15.7% e 1.267.000 con 14.5%

Su Rete 4 La Signora in Giallo ha ottenuto 517.000 persone con 3.3%

Su Italia 1 Chicago PD ottiene 407.000 con 4.6%

Su La 7 L’Aria che Tira: 324.000 con 3.4% e 363.000 con 2.9%

Su Tv8 4 Ristoranti: 155.000 con 1.2% e 180.000 con 1.1%

Ascolti Tv lunedì 5, day time pomeridiano

Ore 14 sfiora il 5%, Cedono gli ascolti de Il Paradiso delle signore. Male Pomeriggio Cinque

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 1.898.000 con 13.6%. Il Paradiso delle Signore: 1.908.00 con 14.9%. La Vita Diretta: 2.445.000 con 16.8% .

Su Rai 2 Ore 14 ha siglato 708.000 spettatori con 4.9%. Detto Fatto ha ottenuto 599.000 con 4.6%

Su Rai 3 #Maestri: 627.000 spettatori con 4.8%.

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 1.730.000 con 12.8% e 2.063.000 spettatori con 13.5%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è seguito da 722.000 spettatori con 5%

Su La 7 Tagadà ha interessato 317.000 spettatori con 2.4%

Ascolti Tv lunedì 5 aprile 2021, seconda serata

Ve ne siete mai accorti poco oltre il 2%

Su Rai 1 Sette Storie è seguito da 1.260.000 spettatori con 10.3%

Su Rai 2 Ve Ne Siete Mai Accorti? segna 299.000 persone con 2.1%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 534.000 spettatori con il 5.6%

Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato 847.000 spettatori con 17.9%

Su Rete 4 Frequency, il Futuro è in ascolto 156.000 spettatori con 2.7% 156.000 spettatori con 2.7%

Su Italia 1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone: 430.000 spettatori con 6.1%

