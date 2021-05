Condividi su







Ascolti Tv sabato 1 maggio 2021. Amici vince la serata con il 25.8% di share. Il Concento del 1 maggio raggiunge il 6.9% in prima serata (prima parte 8.4%, seconda 6.7%). Stabile al 13.9% la replica della serie di Rai 1 La cattura di Zagaria. Ecco in quadro dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 1 maggio 2021, il prime time

Su Rai 1 Sotto Copertura – La cattura di Zagaria ha registrato 3.248.000 telespettatori con 13.9%

Su Rai 2 F.B.I è stato seguito da 1.187.000 con

Su Rai 3 Concerto del Primo Maggio: 1.564.000 spettatori con 6.9%

Su Canale 5 Amici di Maria De Filippi: 5.181.000 con 25.8%

Su Rete 4 Il Compagno don Camillo: 1.326.000 spettatori con 5.6%

Su Italia 1 Madagascar ha intrattenuto 1.105.000 telespettatori con 4.4%

Su La 7 Eden – Best Of ha registrato 559.000 spettatori con 2.5%.

Su Tv8 Mappe Criminali ha raggiunto 239.000 persone con 1%

Su NOVE Scomparsa – Il Caso Ragusa: 397.000 spettatori con 1.6%

Ascolti Tv sabato 1 maggio 2021, la fascia preserale Cala Avanti un altro! Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 2.818.000 con 16.1%. L’Eredità: 4.098.000 con 20.5% Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha raccolto 754.000 persone con 3.5% Su Rai 3 TG Regione informa 2.991.000 con 14.6% Su Canale 5 Avanti il Primo! 2.110.000 con 12.2%. Avanti un Altro! 2.969.000 con 15.2% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 727.000 spettatori con 3.4% Su Italia 1 CSI ha registrato 516.000 con 2.4% Su Tv8 Qualifiche del GP di F1 del Portogallo: 696.000 con 3.5% Ascolti Tv sabato 1 maggio 2021, l’access prime time La Presentazione del Concerto sfiora il 7% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno gioca con 5.208.000 e il 21% Su Rai 3 Presentazione del Concerto del Primo Maggio: 1.522.000 con 6.8% Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 4.121.000 con 16.7% Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.110.000 con 4.7% e 1.029.00 con 4.2% Su Italia 1 CSI segna 990.000 con 4.1% Su La 7 Otto e Mezzo Sabato ha interessato 1.242.000 con 5.1% Su Tv8 4 Ristoranti sigla 303.00 con 1.3% Su NOVE Fratelli di Crozza raggiunge 423.000 con 1.8%

Ascolti Tv sabato 1, daytime mattutino

Sopra il 4% Domani è domenica

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia: 1.595.000 con 21.5% e 1.549.000 con 20.5%

Su Rai 2 Domani è Domenica ha raccolto 527.000 persone con 4.2%

Su Rai 3 TG3 delle 12: 1.088.000 con 10.4%

Su Canale 5 Forum: 1.351.000 telespettatori con il 12.7%

Su Rete 4 Sempreverde 218.000 con 1.3%

Su Italia 1 Legacies: 191.000 spettatori con 2%

Su La 7 Like – Tutto ciò che piace raggiunge 172.000 con 1.1%

Ascolti Tv sabato 1, day time pomeridiano

Verissimo testa a testa con Italia Si. Bene il Concerto del 1 maggio

Su Rai 1 Linea Blu: 2.257.000 con 13.8%. Italia Sì 1.467.000 con 10.1% e 1.942.000 con 11.9%

Su Rai 2 Il Filo Rosso ha siglato 459.000 spettatori con 2.9%

Su Rai 3 Tv Talk: 1.309.000 con 9.1%. Concerto del Primo Maggio: 1.347.000 con 8.5%

Su Canale 5 Verissimo Primo Maggio: 2.118.000 con 14.8% e 2.024.000 con 12.9%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 680.000 spettatori con 4.3%

Su Italia 1 Cinderella Story 441.000 con 3%

Su La 7 Casa mia Casa mia… 289.000 spettatori con 2%.

Ascolti Tv sabato 1, seconda serata

Ciao Maschio sotto il 6%

Su Rai 1 Ciao Maschio: 662.000 spettatori con 5.9%

Su Rai 2 Uefa Euro 2020 segna 370.000 spettatori con 1.5%

Su Rai 3 Tg3 Mondo: 446.000 spettatori con 4.2%

Su Canale 5 TG5 Notte ha informato 871.000 con 17.2%

Su Rete 4 Bingo Bongo è scelto da 270.000 con 2.9%

Su Italia 1 I Simpson: 494.00 con 2.5 e 498.000 con 3% 494.00 con 2.5 e 498.000 con 3%

