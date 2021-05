La Compagnia del Cigno 2 episodi Legami spezzati e In guerra e in amore su Rai 1

Condividi su







In arrivo nel mese di maggio 2021 sul servizio in streaming nuove serie TV originali Netflix. Tra i titoli più attesi, la prima stagione di Jupiter’s Legacy, adattamento dell’omonimo fumetto. Si prosegue con la seconda stagione dello show messicano Chi ha ucciso Sara? e con la serie comedy Master of None, entrambe prodotte per Netflix. Il 28 maggio è inoltre prevista l’uscita della quinta stagione di Lucifer, di cui la piattaforma ha acquistato i diritti.

Netflix maggio 2021, prime stagioni di serie in esclusiva – Jupiter’s Legacy

Il 7 maggio 2021 arriva in esclusiva sulla piattaforma streaming Jupiter’s Legacy. La serie televisiva, prodotta da Netflix, è basata sull’omonimo fumetto scritto da Mark Millar e Frank Quitely. Di genere sci-fi, Jupiter’s Legacy ha come protagonista Josh Duhamel nel ruolo di Sheldon Sampson, anche conosciuto come The Utopian. Leslie Bibb è Grace Sampson, Lady Liberty, la moglie di Sheldon. Elena Kampouris e Andrew Horton interpretano rispettivamente Chloe e Brandon Sampson, figli della coppia.

La prima generazione di supereroi ha il compito di trasmettere la propria eredità di difensori del pianeta ai loro figli, anch’essi dotati di poteri magici. La tensione si rivela molto alta per i ragazzi, che temono di non essere all’altezza delle leggendarie imprese compiute dai genitori.

La serie tv di 8 episodi è ideata da Steven S. DeKnight, accreditato come produttore esecutivo insieme a Lorenzo di Bonaventura e Dan McDermott. DeKnight ha tuttavia abbandonato il ruolo di showrunner a causa di divergenze creative e quindi sostituito da Sang Kyu Kim.

Netflix maggio 2021, nuove stagioni di serie in corso – Che fine ha fatto Sara 2

In uscita il 19 maggio 2021, la seconda stagione della serie tv originale Netflix Che fine ha fatto Sara? Di produzione messicana, la serie di genere thriller ha riscosso un ampio successo internazionale.

La nuova stagione di Che fine ha fatto Sara? è articolata in 10 episodi. Manolo Cardona interpreta nuovamente il ruolo di Álex Guzmán, un uomo accusato ingiustamente per l’omicidio della sorella Sara (Ximena Lamadrid). Dopo 18 anni trascorsi in carcere, è in cerca dei veri responsabili del crimine.

Un misterioso corpo trovato nel cortile di Álex rischia di essere un motivo per arrestare di nuovo il protagonista. Egli non può permettersi il carcere, poiché è alla ricerca di informazioni sul conto della sorella. La ragazza non è veramente chi pensava che fosse.

La serie tv Che fine ha fatto Sara? è diretta da David Ruiz e Bernardo de la Rosa, mentre Alexis Fridman e Juan Uruchurtu ne sono i produttori esecutivi. Sono presenti nel cast anche Alejandro Nones, che interpreta Rodolfo Lazcano, e Carolina Miranda, nel ruolo di Elisa Lazcano.

Netflix maggio 2021, Master of None 3

Il 23 maggio è prevista l’uscita della terza stagione di Master of None. La serie comedy firmata Netflix torna con 5 nuovi episodi, a quattro anni dal finale dell’ultima stagione. Scritta ed interpretata, come le precedenti, da Aziz Ansari, si intitola Master of None Presents: Moments in Love.

La serie narra la relazione di Denise (Lena Waithe) e Alicia (Naomi Ackie), affrontando la tematica di una moderna storia d’amore composta da alti e bassi, tipici di un matrimonio, e da momenti di crescita personale.

Aziz Ansari cura la regia e la scrittura di Master of None 3 assieme a Lena Waithe. Entrambi attori, all’interno dei nuovi episodi interpretano rispettivamente Dev e Denise. La terza stagione introduce il personaggio di Rachel, interpretata da Noël Wells. Inoltre, nel cast sono presenti Naomi Ackie (Alicia), Eric Wareheim (Arnold) e Brian Cheng (Kelvin).

Lucifer 5B

Nel mese di maggio 2021 Netflix rilascia la seconda parte della quinta stagione di Lucifer. Mentre i primi 8 episodi sono rrivati sulla piattaforma streaming nel mese di agosto 2020, la seconda metà della quinta stagione di Lucifer, composta a sua volta da 8 puntate, è disponibile a partire da venerdì 28 maggio.

Tom Ellis ricopre il ruolo di Lucifer Mornigstar, re degli Inferi. Annoiato e rancoroso, da tempo ha abbandonato il trono per recarsi sulla Terra, più precisamente a Los Angeles. Qui apre Lux, un night club nel quale si svolgono loschi avvenimenti. Il locale è molto popolare grazie ai favori elargiti alla clientela da parte del proprietario.

La nuova stagione esplora inoltre il rapporto familiare tra Dio ed i suoi figli. I primi due episodi trattano proprio l’arrivo di Dio sulla Terra, intento a dissuadere il figlio Lucifer dalle sue abituali bravate, condizionando la stabilità del protagonista ed i suoi sentimenti.

La serie di genere fantasy è creata da Tom Kapinos, mentre il soggetto è curato da Mike Carey e Neil Gaiman. Il regista Kapinos figura inoltre nel ruolo di produttore esecutivo, assieme a Jerry Bruckheimer. Lauren German, Rachael Harris, D.B. Woodside, Aimee Garcia, Kevin Alejandro e Lesley-Ann Brandt riprendono i propri personaggi, mentre l’attore Matthew Bohrer ricopre il ruolo non ancora svelato di Donovan Glover.

Serie di animazione e anime in esclusiva

La piattaforma streaming rilascia il 14 maggio la seconda stagione di Love, Death + Robots. La serie animata è creata da Tim Miller e prodotta da David Fincher, Jennifer Miller e Joshua Donen.

I nuovi episodi sono realizzati in maniera del tutto simile allo show originale, inclusa la presenza di uno stile estetico e artistico totalmente differente per ogni puntata. La serie animata è infatti descritta come antologica, offrendo così molteplici tematiche e spaziando da storie d’amore a puntate incentrate su pericolose tecnologie.

Nel mese di maggio 2021 la piattaforma Netflix propone inoltre l’anime Eden. La serie tv, in uscita il 27 maggio, è composta da 4 episodi. Con atmosfere da fantascienza Eden è creata da Kimiko Ueno e diretta da Yasuhiro Irie.

Le puntate sono ambientate in un futuro lontano e distopico, nella città di Eden 3, abitata esclusivamente da robot. Nel momento in cui due robot agricoli risvegliano accidentalmente una bambina umana, decidono di allevarla segretamente in un rifugio sicuro, lontano dall’Eden.

Netflix maggio 2021, tutte le serie tv in uscita

Di seguito riportate, tutte le serie televisive in uscita nel mese di maggio sulla piattaforma Netflix.

7 maggio: Jupiter’s Legacy

14 maggio: Love, Death + Robots Volume 2

19 maggio: Che fine ha fatto Sara 2

20 maggio: Special 2

23 maggio: Master of None 3

27 maggio: Ragnarok 3

27 maggio: Eden

28 maggio: Lucifer 5B

28 maggio: Il metodo Kominsky 3

