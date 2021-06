Condividi su







Ascolti Tv martedì 8 giugno 2021. Vince con solo il 13.2% Con il cuore-nel nome di Francesco. New Amsterdam su Canale 5 sotto l’11%. Fuori dal coro conquista il 6.4% e vince sui due talk concorrenti. Ecco il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 8 giugno 2021, il prime time

Su Rai 1 Con il Cuore – Nel Nome di Francesco: 2.542.000 spettatori con 13.2%

Su Rai 2 Game of Games ha divertito 685.000 telespettatori con 3.2%

Su Rai 3 #cartabianca ha raccolto 923.000 telespettatori con 4.8%

Su Canale 5 New Amsterdam ha raggiunto 1.872.000 spettatori con 10.8%

Su Rete 4 Fuori dal Coro: 1.048.000 con 6.4%

Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.479.000 persone con 9.7%

Su La 7 diMartedì: 1.188.000 spettatori con 6.1%

Su Tv8 Shall we dance? sigla 390.000 con 1.9%

Su NOVE Snitch – L’Infiltrato: 545.000 spettatori con 2.7%.

Ascolti Tv martedì 8 giugno 2021, Access Prime time Bene Un Posto al Sole Su Rai 1 Sogno Azzurro: 2.750.000 spettatori con 12.2% Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 1.242.000 persone con 5.4% Su Rai 3 Nuovi Eroi: 994.000 con 4.8%. Un Posto al Sole: 1.635.000 con 7.4%. Su Canale 5 Striscia la notizia: 4.127.000 spettatori con 18.1%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.171.000 con 5.5% e 1.263.000 con 5.5% Su Italia 1 CSI ha ottenuto 956.000 spettatori con 4.3% Su La 7 Otto e Mezzo: 1.743.000 telespettatori con 7.8% Su Tv8 Guess My Age: 391.000 spettatori con 1.8% Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 489.000 spettatori con 2.2%. Ascolti Tv martedì 8 giugno 2021, la fascia preserale In Caduta libera il game di Canale 5 Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.794.000 con 22%. Reazione a Catena: 3.943.000 con 24.5% Su Rai 2 SWAT ha raccolto 565.000 persone con 3.9% ha raccolto 565.000 persone con 3.9% Su Rai 3 Blob: 1.096.000 spettatori con 5.7% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.196.000 con 9.9%. Caduta Libera: 2.116.000 con 13.7% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 834.000 con 4.5% Su Italia 1 CSI ha ottenuto 490.000 spettatori con 2.7% Su La 7 The good wife ha siglato 99.000 con 0.9% Su Tv8 Quattro Ristoranti raggiunge 244.000 con 1.4%

Ascolti Tv martedì 8, daytime mattutino

Bene Storie italiane e Mattino Cinque

Su Rai 1 Uno Mattina: 918.000 con 17.5%. Storie Italiane: 887.000 con 18.1% e 1.119.000 con 19.1%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.780.000 con 16.4%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club: 219.000 con 4.3%.

Su Rai 3 Agorà convince 375.000 con 7.1%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.031.000 con 19.9% e 955.000 con 19.7%

Su Rete 4 Il Segreto ha raccolto 183.000 persone con 1.7%

Su Italia 1 Bones ottiene 132.000 spettatori con 2.7%

Su La 7 L’Aria che Tira: 287.000 con 4.9% e 452.000 con 4.1%

Ascolti Tv martedì 8, day time pomeridiano

La vita in diretta sfiora il 22%

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 1.805.000 con 14.5%.Il Paradiso delle Signore: 1.304.000 con 13.4%. La vita in diretta ha raccolto 2.184.000 con 21.9%.

Su Rai 2 Dribbling Europei: 609.000 spettatori con 4.1%.

Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 836.000 con 7.7%.

Su Canale 5 Mr Wrong – Lezioni d’Amore: 1.978.000 con 16.5%. Love is in the Air: 1.727.000 con 17.2%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum in replica: 759.000 con 5.8%

Su Italia 1 Big Bang theory segna 453.000 persone con 4.2%

Su Tv8 Amore, Romanticismo e Cioccolato: 248.000 spettatori con 2.6%

Ascolti Tv martedì 8, seconda serata

Porta a porta al 9.7%

Su Rai 1 Porta a Porta è seguito da 612.000 con 9.7%

Su Rai 2 Una Pezza di Lundini: 226.000 spettatori con 1.7%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte segna 450.000 persone con 5.3%

Su Canale 5 X Style ha intrattenuto 525.000 spettatori con 7.6%

Su Rete 4 Eyewitness Testimone Involontario: 178.000 con 4.4%.

Su Italia 1 AP Bio è scelto da 335.000 spettatori con 7.8%

