Alice Nevers 14 episodi Affari di famiglia e L’ultimo ricorso su Giallo – trama, cast, finale

Grand Hotel intrighi e passioni arriva su Canale 5 con gli episodi La fanciulla nello stagno e La lettera anonima. L’appuntamento è pr questa sera, mercoledì 9 maggio in prima serata. Si tratta di un period-drama ambientato in un hotel deluxe di inizio secolo, in una storia che unisce commedia a mistero. Noi vi abbiamo già dato le anticipazioni.

Trama generale

La serie ha ottenuto un grande successo internazionale, attraversando i confini spagnoli con vari adattamenti e riproposizioni in oltre 30 paesi.

Ambientato nel 1905, «Grand Hotel – Intrighi e passioni» racconta la vicenda del giovane di umili origini, Julio Olmedo. Raggiunto il Gran Hotel per fare visita alla sorella Cristina, che vi lavora come responsabile del piano, Julio scopre che da oltre un mese nessuno ne sa più nulla. Rimasto come cameriere, Julio, mentre indaga sulla scomparsa della sorella, s’innamora di Alicia. È una delle figlie di Doña Teresa, la proprietaria dell’Hotel. Insieme, i due scopriranno segreti gelosamente custoditi tra le mura dell’idilliaco edificio.

Grand Hotel intrighi e passioni episodio La fanciulla nello stagno, trama

Julio va a trovare sua sorella che lavora come governante responsabile del secondo piano al Grand Hotel della cittadina di Cantaloa. Arrivato lì, apprende che Cristina è stata licenziata perché accusata di furto ed è scomparsa.

Per scoprire la verità Julio, grazie ad Andres, prende il posto di un aspirante cameriere e poi si finge anche cliente dell’hotel per poter indagare. Conosce così Alicia, figlia del defunto proprietario dell’hotel, destinata in sposa a Diego. Donna Teresa obbliga alle nozze sua figlia Alicia per continuare a far dirigere l’hotel al futuro genero e manovrarlo a suo piacimento, nonostante l’opposizione di Sofia e Javier, gli altri suoi figli. Ma Diego e Teresa sono legati da qualcosa che riguarda la scomparsa di Cristina e le indagini di Julio potrebbero svelare segreti inconfessabili. Alicia scopre le bugie di Julio e lui le chiede un mese di tempo per arrivare alla verità.

Grand Hotel intrighi e passioni episodio La lettera anonima

Julio trova in un fornello della cucina gli abiti insanguinati di sua sorella. Li mostra ad Alicia, che nota, sulla gonna, delle macchie lasciate probabilmente dalle alghe dello stagno. I due si recano sul posto, e Julio trova, proprio nello stagno, un bottone dorato. Alicia lo riconosce: è un bottone appartenente alle divise dei camerieri.

Julio nota che dalla divisa di Andres manca un bottone, ma scopre che la divisa, prima, era di Pascual, e prova a fargli delle domande per capire se possa essere coinvolto nell’omicidio di Cristina. Belen va da Diego e gli comunica di essere incinta. Lui le propone di abortire, ma lei rifiuta. Diego allora fa in modo che venga licenziata.

Belen si sfoga con Andres, e il giovane, per aiutarla, racconta a sua madre di essere il padre del bambino, pregandola di far riassumere Belen. Sofia, in seguito alla caduta dalle scale, perde il bambino, ma Donna Teresa, ricattando il medico, fa credere che la gravidanza proceda senza problemi.

Grand Hotel – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Gran Hotel e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Adriana Ozores ( Velvet Collection ) – Doña Teresa

( ) – Doña Teresa Amaia Salamanca – Alicia Alarcón

– Alicia Alarcón Yon González – Julio Olmedo

– Julio Olmedo Eloy Azorín – Javier Alarcón

– Javier Alarcón Fele Martínez – Alfredo Vergara

– Alfredo Vergara Pep Anton Muñoz – Ayala

– Ayala Pedro Alonso – Diego

– Diego Luz Valdenebro – Sofía Alarcón

– Sofía Alarcón Llorenç González – Andrés

– Andrés Marta Larralde – Belén

– Belén Antonio Reyes – Hernando

– Hernando Iván Morales – Sebastián

– Sebastián Concha Velasco – Ángela Salinas

– Ángela Salinas Dion Córdoba – Mateo

– Mateo Raquel Sierra – Natalia

– Natalia Manuel de Blas – Benjamín

– Benjamín Tato Loché – Jesús

– Jesús Asunción Balaguer – Lady

– Lady Cristóbal Araqué – Camarero

