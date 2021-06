Condividi su







Ascolti Tv lunedì 14 giugno 2021. Vince la partita Spagna-Svezia con il 25% di share. Delude Mr Wrong in prima serata perchè si ferma sotto il 10%. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 14 giugno 2021, il prime time

Su Rai 1 Spagna-Svezia per Euro 2020, ha registrato 5.673.000 spettatori con 25%

Su Rai 2 Hawaii Five O ha siglato 1.377.000 telespettatori con 5.8%

Su Rai 3 Report ha raccolto 1.895.000 persone con 8.7%. Report Plus: 1.207.000 con 9.1%.

Su Canale 5 Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha raggiunto 1.971.000 spettatori con 9.8%

Su Rete 4 Quarta Repubblica: 971.000 telespettatori con 5.9%

Su Italia 1 Apes Revolution – Il pianeta delle Scimmie: 737.000 spettatori con 3.8%

Su La 7 Julie & Julia ha ottenuto 601.000 spettatori con 2.9%.

Su Tv8 Gomorra – La Serie: 352.000 spettatori con 1.6%

Su NOVE Anna and the King: 331.000 telespettatori con 1.8%.

Ascolti Tv lunedì 14 giugno 2021, la fascia preserale Il Torneo dei Campioni di Reazione a catena al 23.7% Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.571.000 con 21.3%. Reazione a Catena: 3.671.000 con 23.7% Su Rai 2 SWAT ha raccolto 695.000 con 5.1% Su Rai 3 Blob sigla 917.000 spettatori con 4.9% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.207.000 con 10.8%. Caduta Libera: 2.007.000 con 13.7 Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha intrattenuto 895.000 con 4.8% Su Italia 1 CSI ha ottenuto 527.000 spettatori con 3% Su La 7 The Good Wife ha registrato 110.000 spettatori con 1.1% e 145.000 con 1% Su Tv8 Quattro Ristoranti: 204.000 spettatori con 1.2%. Ascolti Tv lunedì 14 giugno 2021, l’access prime time Esordio di Paperissima Sprint Estate al 13.3% Su Rai 1 In onda la partita Su Rai 2 TG2 Post: 1.286.000 spettatori con 5.6%. Su Rai 3 Nuovi Eroi: 1.051.000 con 5.2%. Un Posto al Sole: 1.604.000 spettatori con 7.3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate registra 2.920.000 con 13.3% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.167.000 con 5.6% e 1.152.000 con 5.1% Su Italia 1 CSI ha raggiunto 1.026.000 spettatori con 4.7% Su La 7 Otto e Mezzo ha siglato 1.473.000 telespettatori con 6.6% Su Tv8 Guess My Age: 299.000 spettatori con 1.4%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 426.000 spettatori con 1.9%.

Ascolti Tv lunedì 14, daytime mattutino

Ogni mattina raggiunge l’1% di share

Su Rai 1 Uno Mattina: 874.000 con 17.3%. Storie Italiane: 965.000 con 18.8% e 1.890.000 con 17.1%

Su Rai 2 La Nave dei Sogni: 313.000 spettatori con 3.1%.

Su Rai 3 Agorà interessa 346.000 spettatori con 6.7%

Su Canale 5 Forum: 1.131.000 telespettatori con 14.1%

Su Rete 4 La Signora in Giallo ha ottenuto 607.000 con 4.2%

Su La 7 L’Aria che Tira Estate: 271.000 con 4.4% e 382.000 con 3.4%

Su Tv8 Ogni Mattina: 51.000 spettatori con 1%

Ascolti Tv lunedì 14, day time pomeridiano

Al 4.9% il secondo speciale di Ore 14

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno: 1.583.000 con 12.7%. La Vita Diretta: 2.140.000 con 22.4%

Su Rai 2 speciale Ore 14 ha interessato 626.000 spettatori con 4.9%

Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 657.000 con 6.3%

Su Canale 5 Mr Wrong – Lezioni d’Amore: 1.991.000 con 16.7%. Love is in the Air: 1.700.000 con 17.2%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum in replica: 678.000 con 5.2%

Su Italia 1 Capitan Tsubasa ha siglato 568.000 con 3.8%

Su La 7 Tagadà ha interessato 336.000 persone con 3%

Ascolti Tv lunedì 14, seconda serata

La nuova serie di Canale 5 al 10.2%

Su Rai 1 Notti Europee: 960.000 spettatori con 10.1%

Su Rai 2 Belle così: 227.000 spettatori con 2.6%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 592.000 spettatori con 8.1%.

Su Canale 5 The Baker and Beauty: 830.000 spettatori con 10.2%

Su Italia 1 Final Destination: 261.000 spettatori con 4.5%

Su La 7 Lady Henderson presenta: 178.000 spettatori con 2.1%.

