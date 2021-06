Ascolti Tv mercoledì 23 giugno 2021, Portogallo-Francia 30%, Grand Hotel 9%

Condividi su







Ascolti Tv domenica 20 giugno 2021. Rai 1 al 7.4% in prima serata, superata dalla consorella Rai 2 con la serie Delitti in Paradiso. Volano gli ascolti della Nazionale italiana che, in day time, si attesta al 60% di share. Ecco il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 20 giugno 2021, il prime time

Su Rai 1 Storia di Nilde ha registrato 1.352.000 spettatori con 7.4%

Su Rai 2 Delitti in Paradiso ha siglato 1.491.000 telespettatori con 8%

Su Rai 3 Kilimangiaro Estate: 985.000 telespettatori con 5.3%.

Su Rete 4 Vendetta: Una storia d’amore: 941.000 spettatori con 5.4%

Su Italia 1 Colorado in replica: 950.000 telespettatori con 6%

Su La 7 Abbattiamoli – Chi ha voluto le stragi di Cosa Nostra? 470.000 con 3.8%

Su Tv8 GP Francia di Formula 1 sigla 1.162.000 con 6.2%

Su NOVE Supernanny 365.000 spettatori con 2.3%.

Ascolti Tv domenica 20 giugno 2021, la fascia preserale Italia-Galles al 60% Su Rai 1 Italia-Galles per Euro 2020 è seguita da 11.460.000 con 60% Su Rai 2 Blue Bloods ha raccolto 322.000 persone con 1.6% Su Rai 3 Blob: 592.000 spettatori con 3.1% Su Canale 5 Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la Sfida: 916.000 con 5%. Caduta Libera! Il Weekend_ 1.063.000 con 5.2%. Su Rete 4 Tempesta d’amore intrattiene 760.000 spettatori con 4% Su Italia 1 C.S.I. raggiunge 367.000 persone con 1.9% Su La 7 Julie & Julia: 81.000 spettatori con 0.5% Su Tv8 Fast Track: 187.000 persone con 0.9% Ascolti Tv domenica 20 giugno 2021, l’access prime time Paperissima Sprint al 16.4% Su Rai 1 Il Suono della Bellezza: 1.946.000 spettatori con 9.9% Su Rai 3 Sapiens – Un solo Pianeta: 1.014.000 spettatori con 5.2%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra 3.219.000 con 16.4% Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 973.000 con 5.1% e 1.139.000 con 5.8% Su Italia 1 C.S.I. intrattiene 930.000 con 4.8% Su La 7 La7 20 – Un Racconto Italiano: 566.000 spettatori con 2.9% Su NOVE Little Big Italy ha raccolto 396.000 persone con 2%

Ascolti Tv domenica 20 giugno 2021, daytime mattutino

Bene Linea verde

Su Rai 1 Dreams Road interessa 1.154.000 con 18.1%. Linea Verde: 2.811.000 con 21.8%

Su Rai 2 Dribbling Europei: 828.000 spettatori con 5.6%

Su Canale 5 Le Storie di Melaverde: 714.000 con 9.6% e 962.000 con 11.5%. Melaverde: 1.686.000 con 15.1%

Su Rete 4 I Viaggi del Cuore ha coinvolto 73.000 spettatori con 1.2%

Su Italia 1 Riverdale ottiene 181.000 con 2.8%

Su La 7 L’Ingrediente Perfetto: 82.000 spettatori con 1.2%

Ascolti Tv domenica 20, day time pomeridiano

Domenica in sfiora il 20%

Su Rai 1 Domenica In: 2.681.000 con 18.8% e 2.524.000 con 19.7%

Su Rai 2 Maiorca Crime: 439.000 con 3.1% e 424.000 con 3.1%

Su Rai 3 Kilimangiaro Collection raggiunge 592.000 con 4%

Su Canale 5 Beautiful coinvolge 1.665.000 con 11.4%

Su Rete 4 Tre uomini in fuga ha siglato 306.000 con 2.3%

Su Italia 1 Magnum P.I. ha raggiunto 418.000 con 3%

Ascolti Tv domenica 20 giugno 2021, seconda serata

Notti Europee sotto il 9%

Su Rai 1 Notti Europee: 718.000 spettatori con 8.9%.

Su Rai 2 The Blacklist: 519.000 persone con 4.6%

Su Rai 3 Tg3 Mondo informa 541.000 con 4.8%

Su Canale 5 What they had: 421.000 spettatori con 6.9%

Su Rete 4 Gran Torino è stato scelto da 267.000 persone con 4.5%

Su Italia 1 Tutto molto bello: 275.000 spettatori con 6%

Su NOVE Quasi Quasi Cambio i miei: 114.000 spettatori con 2.1%

