Rai 1 palinsesto estivo 2021: tutti gli appuntamenti e le novità del Day Time

Condividi su







A partire da lunedì 28 giugno prende il via su Rai 1 il palinsesto estivo 2021. I programmi del day time tengono compagnia ai telespettatori fino a settembre, in attesa della stagione autunnale 2021/2022.

Rai 1 palinsesto estivo 2021, i programmi del Day Time mattutino

A partire delle ore 7.10 Barbara Capponi e Giammarco Sicuro conducono Uno Mattina Estate. Il programma, in collaborazione con il Tg1, si occupa di attualità e di cronaca, ma dedica spazio anche ad ospiti e testimonianze per commentare i fatti del giorno. Uno Mattina Estate cerca anche di raccontare il territorio, in graduale ripresa dopo l’emergenza sanitaria, attraverso l’arte, la scienza, il costume e promuovendo delle iniziative culturali e solidali.

Alle ore 9:55 invece debutta il nuovo programma di Serena Autieri che ha per titolo Dedicato. L’attrice partenopea riceve in diretta telefonate e messaggini da parte degli spettatori che vogliono fare una dedica alle persone più care.

Non solo i classici messaggi ma anche canzoni, poesie o immagini tratte da film o programmi televisive. L’Autieri accoglie in studio anche degli ospiti che porteranno a loro volta una dedica personale. In ogni puntata è previsto anche il collegamento con dei luoghi di villeggiatura Italia per rilanciare il settore del turismo.

Rai 1 palinsesto estivo, i programmi del Day Time pomeridiano

A partire dal 28 giugno, alle ore 14:00 dopo il Tg1, Flavio Insinna riporta in televisione Il Pranzo è servito. Lo storico quiz a premi debuttò su Canale 5 nel 1982 (dove andò in onda per 10 anni) per poi traslocare su Rete 4 fino al 1993. Le prime otto edizioni furono affidate a Corrado (ideatore del programma) che venne poi sostituito da Claudio Lippi e successivamente da Davide Mengacci.

A distanza di 28 anni dall’ultima puntata Il Pranzo è servito debutta per la prima volta in Rai. Il format però rimane pressoché identico all’originale. I concorrenti devono far girare la celebre ruota con le cinque portate (dal primo alla frutta) per formare un pranzo completo.

Devono poi rispondere ad alcune domande ed affrontare delle prove per riuscire a conquistare i premi in palio. E’ previsto anche un gioco telefonico con il quale i telespettatori possono interagire con il conduttore.

Roberta Capua invece torna su Rai 1 dopo 17 anni per condurre Estate in diretta, dalle 15:30, assieme al giornalista Gianluca Semprini. I conduttori alternano spazi dedicati ai fatti di attualità e cronaca con collegamenti dai luoghi più belli della nostra penisola in cui trascorrere le vacanze.

Focus inoltre sulla ripresa delle attività legate al mondo della cultura e dello spettacolo grazie alla ripartenza dei concerti, degli spettacoli teatrali e delle riaperture delle sale cinematografiche. Sono previste anche delle rubriche dedicate al cibo e alla salute.

Nella fascia preserale invece, Marco Liorni è già in onda dal 7 giugno con la nuova edizione di Reazione a catena, che prende il posto de L’Eredità. A partire dal 4 luglio infine dalle ore 20:30 prende il via la nuova edizione di Techetechetè che sostituisce I Soliti Ignoti- Il ritorno nel periodo estivo.

Beppe Convertini e Anna Falchi con Uno Weekend

Dal prossimo 3 luglio torna su Rai 1 la coppia formata da Beppe Convertini e Anna Falchi. Conducono nel fine settimana Uno Weekend. L’appuntamento è ogni sabato dalle ore 8.30 alle 10.30 ed ogni domenica dalle ore 8.20 fino alle 9.30. Nelle puntate in onda il sabato il programma vuole portare in televisione “L’Italia dei mercati”. Oltre ad essere dei piccoli centri di scambio e di consumo rappresentano dei luoghi ricchi di storie da raccontare attraverso le testimonianze dei suoi protagonisti.

Nelle puntate della domenica i conduttori raccontano invece come gli italiani trascorrono generalmente l’ultimo giorno della settimana, dai pranzi in famiglia alle gite fuori porta, ai pomeriggi al cinema o in teatro. Anche ad Uno Weekend non mancano dei servizi dedicati alle bellezze paesaggistiche e culturali del nostro paese.

Condividi su