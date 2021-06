Ascolti Tv sabato 26 giugno 2021, Italia-Austria 61,1%, Grand Hotel 4,9%

Condividi su







Ascolti Tv venerdì 25 giugno 2021. Masantonio non conquista il gradimento del pubblico di Canale 5 e si ferma al 10.1%. Vince di poco il film di Rai 1. Cresce invece Quarto grado Le Storie che supera il 12%. Ecco nei dettagli il quadro dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 25 giugno 2021, il prime time

Su Rai 2 Frammenti di memoria ha ottenuto 1.013.000 telespettatori con 5.7%

Su Rai 3 Atlantic Crossing è scelto da 698.000 spettatori con 4.3%.

Su Canale 5 Masantonio – Sezione scomparsi: 1.688.000 con 10.1%

Su Rete 4 Quarto Grado – Le Storie: 1.655.000 spettatori con 12.1%

Su Italia 1 X-Men: L’inizio ha siglato 953.000 spettatori con 6%

Su La 7 Gandhi ha interessato 484.000 telespettatori con 3.5%

Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best of: 491.000 spettatori con 2.9%

Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza: 343.000 persone con 1.9%

Ascolti Tv venerdì 25 giugno 2021, la fascia preserale Boom per Reazione a catena Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa vincente: 2.502.000 con 23.7%. Reazione a Catena: 3.501.000 con 27%. Su Rai 2 S.W.A.T. ha raccolto 506.000 con 4.3% Su Rai 3 Blob sigla 649.000 spettatori con 4.2% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.031.000 con 10.4%. Caduta Libera: 1.702.000 con 13.7%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 758.000 spettatori con 5% Su Italia 1 C.S.I. è sceltoo da 374.000 spettatori con 2.6% Su La 7 Tho Good Wife: 93.000 con 1% e 96.000 con 0.6% Su Tv8 4 Ristoranti ha intrattenuto 206.000 con 1.6% Su NOVE Ristoranti da Incubo – Tutto in 24 ore: 124.000 con 0.9% Ascolti Tv venerdì 25 giugno 2021, l’access prime time Bene 4 Hotel su Tv8 Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 2.908.000 spettatori con 16.1% Su Rai 2 Tg2 Post interessa 1.039.000 con 5.6% Su Rai 3 Nuovi Eroi: 900.000 con 5.4%. Un Posto al Sole: 1.375.000 con 7.6% Su Canale 5 Paperissima Sprint raggiunge 2.574.000 spettatori con 14.2%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 948.000 con 5.6% e 1.001.00 con 5.4% Su Italia 1 C.S.I.sigla 903.000 spettatori con 5.1% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.459.000 con 8.1% Su Tv8 4 Hotel è scelto da 404.000 spettatori con 2.3% Su NOVE Deal With It – Stai al gioco: 332.000 spettatori con 1.9%.

Ascolti Tv venerdì 25, daytime mattutino

Ottimi ascolti per Rai 1

Su Rai 1 Unomattina: 853.000 con 17.9%. Storie Italiane: 885.000 con 18.5% e 1.012.000 con 18%. E’ Sempre Mezzogiorno: 1.951.000 con 18.5%

Su Rai 2 Radio2 Social Club è visto da 212.000 persone con 4.5%

Su Rai 3 Agorà: 320.000 spettatori con 6.6%.

Su Canale 5 Forum in replica: 1.148.000 con 15%

Su Rete 4 La Signora in Giallo: 622.000 spettatori con 4.5%

Su Italia 1 Bones ottiene 94.000 persone con 1.9%

Su La 7 L’Aria che Tira Estate: 274.000 con 4.9% e 339.000 spettatori con 3.2%

Ascolti Tv venerdì 25 giugno 2021, day time pomeridiano

La replica de Il Paradiso delle Signore al 15%

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.907.000 con 16.5%. Il Paradiso delle Signore: 1.366.000 con 15%. La Vita in diretta intrattiene 1.969.000 con 22.6%

Su Rai 2 Dribbling Europei: 732.000 spettatori con 5.2%

Su Rai 3 Geo Magazine segna 526.000 telespettatori con 5.9%

Su Canale 5 Mr. Wrong – Lezioni d’Amore 1.768.000 con 15.7%. Love Is In The Air 1.545.000 con 16.3%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum in replica: 645.000 spettatori con 5.3%

Su Italia 1 American Dad! ha intrattenuto 443.000 con 4%

Su La 7 Tagadà è visto da 195.000 persone con 2%

Ascolti Tv venerdì 25, seconda serata

Crollano Le Notti Europee

Su Rai 1 Notti Europee: 575.000 spettatori con 5.8%

Su Rai 2 Belve: 516.000 spettatori con 4.1%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 351.000 telespettatori con 4.7%.

Su Canale 5 Che vuoi che sia ha siglato 539.000 con 7.7%

Su Rete 4 Criminal Intent è stato visto da 351.000 con 8.8%

Su Italia 1 Warm Bodies è visto da 262.000 persone con 4.9%

Su La 7 TgLa7 informa 144.000 persone con 3%

Su Tv8 Venti 20, Vol. 2 sigla 184.000 spettatori con 2%

Su NOVE La Confessione interessa 206.000 con 1.5%

