Ascolti Tv mercoledì 7 luglio 2021, Inghilterra-Danimarca 46.6%, Chi l’ha visto 7.4%

Ascolti Tv mercoledì 7 luglio 2021. La semifinale Inghilterra-Danimarca domina il panorama degli ascolti con il 46.6% di share. Cala Chi l’ha visto? che si ferma al 7.4%. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Su Tv8 Name That Tune: 258.000 spettatori con 1.3%.

Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 193.000 spettatori con 0.9%.

Bene la fascia di Rai 1

Il corteo per la Carrà al 23%

Su Canale 5 Brave and Beautiful: 1.799.000 con 16.5%. Love is in the air: 1.535.000 con 15.1%