Ascolti Tv giovedì 8 luglio 2021, A raccontare comincia tu 13.7%, Doc-Nelle tue mani 12.9%

Ascolti Tv giovedì 8 luglio 2021. Vince la replica di A raccontare comincia tu con il 13.7% di share. La replica di Doc-Nelle tue mani si ferma sotto il 13%. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Deal With It – Stai al Gioco: 344.000 con 1.8%

Buoni ascolti per i programmi di Rai 1

Il pranzo è servito non aumenta oltre il 12%

Su Canale 5 Brave and The Beautiful: 1.770.000 con 16%. Love is in the Air: 1.599.000 spettatori con 16.1%