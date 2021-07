I funerali di Raffaella Carrà in diretta su Rai 1, le esequie dal Campidoglio a Roma

Condividi su







Stasera in tv 8 luglio 2021. Rai 3 propone il film Benvenuti a casa mia con Christian Clavier. La7, invece, trasmette una nuova puntata In Onda con David Parenzo e Concita De Gregorio.

Stasera in Tv giovedì 8 luglio 2021, programmazione Rai

Rai 1 , alle 21:30, trasmette la fiction Doc Nelle tue mani con Luca Argentero. Nell’episodio L’errore Andrea si occupa di una paziente che vuole essere curata solo da lui, ma un suo errore mette sotto pressione l’intero reparto.

Nell’episodio Come eravamo è ambientato dieci anni prima. Ad Andrea si presenta l’occasione per poter far carriera. Per riuscirci deve però affrontare il suo collega e rivale Marco.

Rai 2, alle 21:20, propone il telefilm Squadra Speciale Cobra 11. Nell’episodio La verità di Semir, Semir e Vicky indagano sulla morte di una ragazza trovata senza vita in un lago all’interno della propria automobile. Nel corso delle indagini scoprono che la vittima aveva una relazione con il suo patrigno.

Nell’episodio Sulla strada giusta Gli ex colleghi di Vicky sono accusati di aver assunto dei comportamenti razzisti mentre erano in servizio e rischiano di perdere il lavoro. Vicky farà di tutto per non far chiudere la loro unità.

Rai 3, alle 21.25, manda in onda il film commedia del 2017, Benvenuti a casa mia con Christian Clavier. Lo scrittore Jean-Etienne durante la presentazione del suo libro in una trasmissione televisiva racconta di essere disponibile ad accogliere in casa un famiglia bisognosa. Il giorno dopo una famiglia rom bussa alla sua porta in cerca di ospitalità.

Stasera in Tv giovedì 8 luglio 2021, Programmi, film Mediaset

Rete 4, alle 21.25, manda in onda il film commedia del 1984, L’allenatore nel pallone con Lino Banfi. Oronzo Canà riceve l’incarico di allenare la Longobarda, promossa in serie A. Dopo la disastrosa campagna acquisti del presidente della società, Canà farà il possibile per salvare la squadra dalla retrocessione.

Canale 5, alle 21.25, trasmette l’ultimo appuntamento di Viaggio nella Grande Bellezza. Cesare Bocci arriva ad Assisi per visitare la Basilica Santa Maria degli Angeli per mostrare agli spettatori gli affreschi di Cimabue e Giotto. Si sposta poi ad Orvieto.

Su Italia 1, alle 21.25,va in onda il film azione del 2001, Fast and furious con Paul Walker. Il poliziotto Brian O’Connor ha il compito di indagare su una serie di furti di macchine. Per farlo decide di infiltrarsi nel mondo delle gare automobilistiche clandestine di Los Angeles.

Stasera in Tv programmi La7,TV8

La7, alle 20.35, trasmette il programma In Onda con David Parenzo e Concita De Gregorio. I conduttori si occupano dei temi più caldi della politica e dell’economia nazionale ed internazionale con ospiti in studio e in collegamento. La puntata del giovedì termina alle 23:30.

Tv8, alle 21.25, propone il film giallo del 2015, I delitti del barlume- Azione e reazione con Filippo Timi. I vecchietti del bar si occupano del caso di un turista russo che è deceduto dopo aver bevuto un cocktail al Barlume. Il barista e l’ispettore Fusco devono scoprire chi lo ha avvelenato.

I film stasera su Iris, Cine 34

Su Iris, alle 21.00,va in onda il film azione del 2002, Ballistic con Antonio Banderas. L’agente dell’FBI Ecks ha il compito di recuperare un marchingegno, in grado di attivarsi a distanza, che può uccidere le persone senza lasciare traccia. Deve riuscire a trovarlo prima che ne entri in possesso Sever, una spia.

Cine34, alle 21:00, propone il film drammatico del 2014, Perez con Nicola Zingaretti. La vita dell’avvocato Demetrio Perez scorre tranquilla fino a quando sua figlia si fidanzata con il figlio del Boss. Per salvarla è obbligato a stringere un accordo con il camorrista Luca Buglione.

I film trasmessi su Premium

Su Premium Cinema 1, alle 21.15,è previsto il film thriller del 2010, Drive Angry 3D con Nicolas Cage. John Milton è fuggito dall’Inferno perché ha una missione da compiere. Deve uccidere Jonah King, il capo di una sette satanica. Oltre ad aver rapito sua nipote, è il responsabile dell’omicidio di sua figlia.

Premium Cinema 2 , alle 21.15, trasmette il film drammatico del 2014, American Sniper con Bradley Cooper. Chris Kyle, arruolato nei Navy SEAL, parte per l’Iraq per proteggere i suoi commilitoni. Grazie alle sua abilità come tiratore scelto diventa molto temuto dalle forze armate statunitensi.

Premium Cinema 3, alle 21.15, propone il film commedia del 2008, Vip con Matteo Branciamore. Roma. Durante un evento mondano si ritrovano numerose celebrità internazionali. Alla serata però si infiltrano un coatto romano, un’infermiera e un ristoratore.

Stasera in tv 8 luglio 2021, i film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, propone il film giallo del 2019, Cena con delitto- Knives out con Daniel Craig. Un anziano e ricco romanziere viene rinvenuto senza vita nella villa di sua proprietà dove si era svolta una festa. L’investigatore Blanc, che non crede si sia suicidato, indaga sui suoi familiari.

Sky Cinema Due, alle 21.15, manda in onda il film drammatico del 2014, Calvario con Brendan Gleeson. Padre James si batte contro la comunità per rendere migliore la città in cui vive. Quando un giorno però riceve delle intimidazioni, dovrà affrontare alcune forze oscure.

Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film commedia del 1999, Stuart Little- topolino in gamba di Bob Minkoff. La famiglia Little ha decide di accogliere in casa il topolino Stuart. Ciò però scatena la gelosia del loro gatto.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00,va in onda il film azione del 2016, Autobahn- fuori controllo con Nicholas Hoult. Quando Casey, che lavora come corriere della droga, decide di cambiare vita dopo l’incontro con Juliette. Ma ben presto i narcotrafficanti lo rivogliono in servizio.

Sky Cinema Suspance, alle 21.00,trasmette il film drammatico del 2016, Miss Sloane- giochi di potere con Jessica Chastain. La spietata lobbista Elisabeth vuole a tutti costi che venga approvata una legge legata alla vendita di armi. Pur di riuscirci è disposta a ricorrere anche alla criminalità.

