Ascolti Tv venerdì 9 luglio 2021, Top Dieci 13.1%, Masantonio 6.7%

Ascolti Tv venerdì 9 luglio 2021. La replica di Top Dieci, iniziata alle ore 22:00 per lasciare spazio allo Speciale di Techetecheté dedicato a Raffaella Carrà, vince la serata. Ancora ascolti deludenti invece per la fiction Masantonio- Sezione Scomparsi. Ecco nei dettagli il quadro dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 9 luglio 2021, il prime time

Su Rai 1 Top Dieci ha registrato 1.523.000 spettatori con 13.1%

Su Rai 2 L’uomo che non ho mai sposato è visto da 1.087.000 persone con 6.2%.

Su Rai 3 Una Strada verso il Domani – Ku’damm 63 354.000 con 2%.

Su Canale 5 Masantonio – Sezione Scomparsi 1.080.000 telespettatori con 6.7%.

Su Rete 4 Quarto Grado – Le Storie ha registrato 1.334.000 spettatori con 9.9%.

Su Italia 1 2 Fast and Furious è seguito da 1.147.000 spettatori con 7%.

Su La 7 Josephine Ange Gardien è visto da 286.000 persone con 2.2%

Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of è seguito da 368.000 telespettatori con 2.3%.

Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza ha registrato 412 .000 con 2.4%.

Ascolti Tv venerdì 9 luglio 2021, la fascia preserale Reazione a catena vince su Caduta Libera Su Rai 1 Reazione a Catena: 2.967.000 con 23.8%. Reazione a Catena- L’Intesa Vincente 1.877.000 con 18.7%. Su Rai 2 SWAT: 509.000 spettatori con 4.5%. NCIS Los Angeles: 767.000 con 5.2%. Su Rai 3 TGR è visto da 1.866.000 telespettatori con 14.2%. Blob: 861.000 con 5.8%. Su Canale 5 Caduta Libera-Inizia la Sfida: 959.000 con 9.9%. Caduta Libera: 1.510.000 con 12.6%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 724.000 telespettatori con 4.8%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag: 398.000 spettatori con 3.6%. CSI: 360.000 persone con 2.6%. Su La 7 The Good Wife: 108.000 spettatori con 1.2%- 130.000 con 1.1%. Su Tv8 Quattro Ristoranti è visto da 204.000 persone con 1.6%. Ascolti Tv, l’access prime time Techetechetè- speciale Raffaella Carrà quasi al 20% Su Rai 1 Techetechetè- speciale Raffaella Carrà è visto da 3.311.000 spettatori con 18.5%. Su Rai 2 TG2 Post è seguito da 843.000 persone con 4.7%. Su Rai 3 Un Posto al Sole ha registrato 1.142.000 spettatori con 6.8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.408.000 telespettatori con 13.7%. Su Rete 4 Stasera Italia News 1.021.000 persone con 6.2%- 1.076.000 con 6.1%. Su Italia 1 CSI è visto da 831.000 telespettatori con 4.8% Su La 7 In Onda è seguito da 877.000 persone con 5%. Su Tv8 4 Hotel ha registrato 409.000 spettatori con 2.4%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco è seguito da 294.000 persone con 1.7%.

Daytime mattutino

Boom di ascolti per Dedicato

Su Rai 1 Uno Mattina Estate: 896.000 con 19.5%. Dedicato: 1.120.000 telespettatori con 23.8%.

Su Rai 2 Desperate Housewives: 131.000 persone con 2.8%- 123.000 con 2.7%.

Su Rai 3 Agorà Estate: 306.000 spettatori con 6.5%. Elisir d’Estate: 215.000 con 4.7%.

Su Canale 5 Planet è visto da 413.000 telespettatori con 9%. Forum: 898.000 con 11.1%.

Su Rete 4 TV Story Superstar ha registrato 177.000 con 3.9%.

Su Italia 1 Bones è seguito da 108.000 spettatori con 2.4%.

Su La 7 Omnibus: 175.000 con 3.8%. Coffee Break: 130.000 con 2.9%. L’Aria che Tira Estate: 225.000 con 3.7% – 250.000 con 2.2%.

Ascolti Tv venerdì 9 luglio 2021, day time pomeridiano

Una Vita vince su Beautiful

Su Rai 1 Il Pranzo è Servito: 1.516.000 con 12%. Il Paradiso delle Signore: 1.092.000 con 10.1%. Estate in Diretta:1.279.000 con 13.2%- 1.530.000 con 17.1%.

Su Rai 2 Dribbling Europei: 688.000 con 5.1%. Tour de France: 815.000 con 7.5%- 1.244.000 con 13.2%. Toureplay: 550.000 con 6.3%.

Su Rai 3 TGR: 2.361.000 con 17.9%. #Maestri: 352.000 con 3.4%. Il Maresciallo Rocca: 397.000 con 4.2%. Geo Magazine: 561.000 con 6.3%.

Su Canale 5 Beautiful: 2.125.000 con 15.6%. Una Vita: 2.031.000 con 16.2%. Brave and The Beautiful: 1.686.000 con 15%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 659.000 persone con 5.5%

Su Italia 1 Captain Tsubasa: 603.000 con 4.4%.I Simpson: 577.000 con 4.6%- 582.000 con 4.8%. American Dad: 492.000 con 4.5%.

Su La 7 Eden 166.000 spettatori con 1.6%.

Su Tv8 Una Scomoda Verità è seguito da 335.000 telespettatori con 2.8%.

Ascolti Tv venerdì 9 luglio 2021, seconda serata

Belve al 4.3%

Su Rai 1 Rai News ha registrato 429.000 telespettatori con 9.2%.

Su Rai 2 Belve è visto da 529.000 persone con 4.3%

Su Rai 3 L’Isola Ritrovata: 278.000 con 2.3%. Tg3 Linea Notte 318.000 telespettatori con 4.4%.

Su Canale 5 Solo un Padre è seguito da 410.000 telespettatori con 5.8%

Su Rete 4 Criminal Intent è visto da 318.000 persone con 7.6%.

Su Italia 1 Dead or Alive ha registrato 411.000 spettatori con 6%.

