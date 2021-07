Ascolti Tv mercoledì 14 luglio 2021, SuperQuark 13%, Uomini e donne la scelta 7.7%

Condividi su







Ascolti Tv martedì 13 luglio 2021. La puntata di Carramba che sorpresa vince con il 12.8%. Ottimo risultato per Battiti live su Italia 1. La giovane rete Mediaset supera la consorella Canale 5 ferma all’8.1% di share. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 13 luglio 2021, il prime time

Su Rai 1 Carramba che Sorpresa ha ottenuto 2.242.000 spettatori con 12.8%.

Su Rai 2 I casi della giovane Miss Fisher ha siglato 1.087.000 con 5.6%

Su Rai 3 How to Be a Latin Lover ha intrattenuto 977.000 spettatori con 5.1%

Su Canale 5 Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha raggiunto 1.283.000 spettatori con 8.1%

Su Rete 4 12 Rounds: 700.000 spettatori con 3.9%

Su Italia 1 Battiti Live, prima puntata, ha intrattenuto 1.790.000 con 11.9%

Su La 7 In Onda Prima Serata: 672.000 telespettatori con 3.5%

Su Tv8 Cinque Ragazzi per Me sigla 151.000 con 0.9%

Su NOVE Ender’s Game: 313.000 spettatori con 1.7%

Su Real Time C

Ascolti Tv martedì 13 luglio 2021, la fascia preserale Torna Reazione a catena con il 24.2% Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.372.000 con 21.3%. Reazione a Catena: 3.366.000 spettatori con 24.2% Su Rai 2 SWAT ha raggiunto 605.000 spettatori con 4.8% Su Rai 3 Blob: 884.000 spettatori con 5.2% Su Canale 5 Conto alla Rovescia – Presentazione: 1.248.000 con 11.3%. Conto alla Rovescia: 1.810.000 con 13.3% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha intrattenuto 787.000 con 4.6% Su Italia 1 CSI ha registrato 445.000 spettatori con 2.8% Su La 7 The Good Wife ha appassionato 114.000 persone con 1.1% Su Tv8 Quattro Ristoranti: 261.000 telespettatori con 1.8%. Ascolti Tv martedì 13 luglio 2021, l’access prime time Un Posto al Sole al 6.9% Su Rai 1 Techetechetè raggiunge 3.372.000 spettatori con 16.9% Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 1.158.000 telespettatori con 5.7% Su Rai 3 Un Posto al Sole: 1.361.000 telespettatori con 6.9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra 2.917.000 con 14.6% Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.172.000 con 6.2% e 1.131.000 con 5.6% Su Italia 1 CSI ha registrato 960.000 telespettatori con 4.9% Su La 7 In Onda ha interessato 1.131.000 persone con 5.7% Su Tv8 4 Hotel: 478.000 spettatori con 2.5% Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 289.000 spettatori con 1.5%

Ascolti Tv martedì 13, daytime mattutino

Dedicato al 16.6%

Su Rai 1 Uno Mattina Estate: 875.000 con 18.9%. Dedicato: 836.000 spettatori con 16.6%

Su Rai 3 Agorà Estate coinvolge 309.000 spettatori con 6.4%

Su Canale 5 Forum: 1.123.000 telespettatori con 14.3%

Su Rete 4 Il Segreto ha raggiunto 208.000 con 1.9%

Su Italia 1 Cotto e Mangiato Menù: 354.000 telespettatori con 4.1%.

Su La 7 L’Aria che Tira Estate: 265.000 con 4.4% e 311.000 spettatori con 2.8%

Ascolti Tv martedì 13, day time pomeridiano

Bene Rai 2

Su Rai 1 Il Pranzo è Servito: 1.526.000 con 12%. Estate in Diretta: 1.255.000 con 12.6% e 1.792.000 con 18.3%

Su Rai 2 TG2 E…State con Costume: 1.205.000 spettatori con 8.5%. Tour de France: 1.014.000 con 9.1%

Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 635.000 telespettatori con 6.4%.

Su Canale 5 Brave and The Beautiful: 1.833.000 con 16.1%. Love is in the Air: 1.610.000 con 15.9%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum in replica: 754.000 spettatori con 6.1%

Su Italia 1 American Dad è seguito da 462.000 persone con 4.1%

Su La 7 Eden ha registrato 216.000 spettatori con 2%

Ascolti Tv martedì 13, seconda serata

Una pezza di Lundini al 2.6%

Su Rai 1 Qualunque Cosa Accada: 346.000 spettatori con 6.2%

Su Rai 2 Una Pezza di Lundini: 382.000 spettatori con 2.6%

Su Rai 3 Visionari sigla 429.000 spettatori con 3.4%

Su Canale 5 X Style ha totalizzato 276.000 spettatori con 4.5%

Su Rete 4 Riot – In Rivolta: 268.000 spettatori con 4.1%

Su Italia 1 L’Alba dei Morti Viventi: 260.000 spettatori con 6.6% 260.000 spettatori con 6.6%

Condividi su