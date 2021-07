Ascolti Tv sabato 17 luglio 2021, The Voice Senior 13.6%, All Together Now 8.8%

Condividi su







Ascolti Tv giovedì 15 luglio 2021. Rai 1 sfrutta ancora la vittoria italiana a Euro 2020 e manda in replica la partita Italia-Inghilterra. Bene anche la replica di A raccontare comincia tu con Raffaella Carrà e Renato Zero. Ecco il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 15 luglio 2021, il prime time

Su Rai 1 Italia-Inghilterra ha intrattenuto 1.728.000 spettatori con 13.2%

Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha siglato 1.101.000 spettatori con 6.1%

Su Rai 3 A Raccontare Comincia Tu, con Renato Zero: 1.505.000 spettatori con 8.5%.

Su Canale 5 i Nove Lune e Mezza ha raccolto 2.119.000 spettatori con 12.2%

Su Rete 4 Le Crociate: 569.000 telespettatori con 3.7%

Su Italia 1 The Fast and the Furious: Tokyo Drift: 901.000 spettatori con 5.1%

Su La 7 In Onda Prima Serata ha ottenuto 734.000 spettatori con 4.1%.

Su Tv8 I Delitti del BarLume – Aria di Mare: 393.000 spettatori con 2.2%. 393.000 spettatori con 2.2%.

Su NOVE Matrimonio a Quattro Mani ha siglato 509.000 spettatori con 2.9%.

Ascolti Tv giovedì 15 luglio 2021, la fascia preserale Reazione a catena oltre il 25% Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.099.000 con 20.5%. Reazione a Catena: 3.382.000 con 25.4% Su Rai 2 SWAT ha raggiunto 509.000 spettatori con 4.3% ha raggiunto 509.000 spettatori con 4.3% Su Rai 3 Blob: 777.000 spettatori con 4.8%. Su Canale 5 Conto alla Rovescia ha interessato 1.565.000 telespettatori con 12.4% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 743.000 persone con 4.6% Su Italia 1 CSI ha ottenuto 473.000 persone con 3% Su La 7 The Good Wife ha intrattenuto 107.000 con 1.2% Su Tv8 Quattro Ristoranti: 241.000 spettatori con 1.7%. Ascolti Tv giovedì 15 luglio 2021, l’access prime time Sogno azzurro 21.2% Su Rai 1 Sogno Azzurro coinvolge 4.133.000 spettatori con 21.2%. Su Rai 2 TG2 Post ha registrato 1.075.000 spettatori con 5.5%. Su Rai 3 Un Posto al Sole raggiunge 1.484.000 spettatori con 7.8% Su Canale 5 Paperissima Sprint: 2.660.000 spettatori con 13.8%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 971.000 con 5.4% e 1.113.000 con 5.7% Su Italia 1 CSI ha registrato 976.000 spettatori con 5.2%. Su La 7 In Onda ha interessato 948.000 telespettatori con 5% Su Tv8 4 Hotel ha siglato 403.000 spettatori con 2.2% Su NOVE Deal With It – Stai al gioco: 338.000 spettatori con 1.8%.

Ascolti Tv giovedì 15, daytime mattutino

Dedicato al 17.6%

Su Rai 1 Uno Mattina Estate: 809.000 con 17.8%. Dedicato: 774.000 con 17.6%

Su Rai 3 Agorà Estate coinvolge 329.000 spettatori con 7.3%

Su Canale 5 Planet ha raggiunto 413.000 spettatori con 9.4%. Forum: 1.031.000 telespettatori con 14.2%

Su Rete 4 Il Segreto ha intrattenuto 70.000 spettatori con 1.6%

Su Italia 1 Cotto e Mangiato Menù: 920.000 spettatori con 3.9%.

Su La 7 L’Aria che Tira Estate: 271.000 con 5.1% e 333.000 spettatori con 3.2%

Ascolti Tv giovedì 15, day time pomeridiano

Cresce Love is in the air

Su Rai 1 Il Pranzo è Servito ha coinvolto 1.513.000 spettatori con 12.2%. Estate in Diretta: 1.020.000 con 10.8% e 1.435.000 con 16.8%,

Su Rai 2 Tour de France: 1.113.000 spettatori con 11.1%,

Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 581.000 persone con 6.7%.

Su Canale 5 Brave and The Beautiful: 1.791.000 con 16.5%. Love is in the Air: 1.727.000 con 18%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum in replica: 638.000 spettatori con 5.4%.

Su Italia 1 I Griffin ha raggiunto 475.000 spettatori con 4%

Su La 7 Eden ha interessato 230.000 persone con 2.2%

Ascolti Tv giovedì 15, seconda serata

Bene l’informazione di Rai News

Su Rai 1 Rai News: 459.000 spettatori con 11.5%

Su Rai 2 Controcorrente: 378.000 telespettatori con 3.3%.

Su Rai 3 Caro Marziano: 693.000 telespettatori con 6.2%. TG3 – Lineanotte: 540.000 con 7.1%

Su Canale 5 W Gli Sposi ha siglato 546.000 spettatori con 7.9%

Su Rete 4 A Wong Foo – Grazie di Tutto: 99.000 spettatori con 2.1%

Su Italia 1 Ninja Assassin è scelto da 378.000 spettatori con 5.1%

