Ascolti Tv lunedì 19 luglio 2021, Temptation island 23%, La vita promessa 9.2%

Ascolti Tv sabato 17 luglio 2021. Nella serata delle repliche vince ancora una volta The Voice Senior che sfiora il 14%. All Together Now invece si ferma sotto il 9%. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 17 luglio 2021, il prime time

Su Rai 1 The Voice Senior ha registrato 1.941.000 telespettatori con 13.6%.

Su Rai 2 Terrore in Paradiso è visto da 1.035.000 spettatori con 6.2%.

Su Rai 3 Braveheart- Cuore Impavido 936.000 spettatori con 5.9%.

Su Canale 5 All Together Now è visto da 1.240.000 persone con 8.8%.

Su Rete 4 Una Vita ha registrato 862.000 telespettatori con 5.5% .

Su Italia 1 Rio è seguito da 861.000 spettatori con 5.3%.

Su La 7 Downton Abbey è visto da 363.000 persone con 2.5%.

Su Tv8 Nel Cuore della Tempesta 325.000 spettatori con 2%.

Su NOVE Le Bestie di Satana 242.000 con 1.5%.

Ascolti Tv sabato 17 luglio 2021, la fascia preserale Reazione a catena al 24% Su Rai 1 Reazione a Catena 3.140.000 con 24%.Reazione a Catena- L’Intesa Vincente 2.035.000 spettatori con 18.9%. Su Rai 2 Blue Bloods: 488.000 con 4.1% -673.000 con 4.5%. Su Rai 3 TG Regione: 1.947.000 telespettatori con 14.3%. Su Canale 5 Conto alla Rovescia-presentazione 843.000 con 8.2%. Conto alla Rovescia: 1.335.000 con 10.6%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore 803.000 telespettatori con 5.3%. Su Italia 1 CSI è visto da 486.000 persone con 3.4%. Ascolti Tv sabato 17 luglio 2021, l’access prime time Techetechetè al 18% Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.010.000 telespettatori con 18%. Su Rai 3 Blob 579.000 telespettatori con 3.7% Su Canale 5 Paperissima Sprint è visto da 2.400.000 telespettatori con 14.4%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 833.000 con 5.1%- 1.036.000 con 6.2%. Su Italia 1 CSI è seguito da 875.000 persone con 5.3%. Su La 7 In Onda ha registrato 847.000 telespettatori con 5.1%. Su Tv8 Sprint Race del GP di Formula 1 di Gran Bretagna 739.000 spettatori con 4.6% Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza 177.000 con 1.1%.

Ascolti Tv sabato 17 luglio 2021, daytime mattutino

Forum oltre il 13%

Su Rai 1 Uno Weekend: 990.000 con 19.5%- 960.000 con 19%. Buongiorno Benessere: 845.000 con 15.5%.

Su Rai 2 Buongiorno Estate: 141.000 con 2.8% Senato & Cultura: 219.000 con 2.3%.

Su Rai 3 Presa Diretta: 246.000 con 4.9%. TG3: 830.000 con 10.4%.

Su Canale 5 Forum è seguito da 1.075.000 telespettatori con 13.4%.

Su Rete 4 I due Toreri : 177.000 con 3.2%. Il Segreto: 173.000 con 1.6%. Poirot 240.000 con 1.7%.

Su Italia 1 Riverdale: 193.000 con 2.7%. Sport Mediaset: 1.059.000 con 7.3%.

Su La 7 Coffee Break: 160.000 con 3.1%. Like- Tutto ciò che piace 119.000 con 0.9%.

Ascolti Tv , Day time pomeridiano

Linea Blu sotto il 13%

Su Rai 1 Linea Blu: 1.682.000 con 12.8%. Amore in Quarantena 2: 1.013.000 con 10.4%.

Su Rai 2 Tour de France 809.000 telespettatori con 6.8%.

Su Rai 3 TG Regione: 2.429.000 con 17.2%. Geo: 461.000 con 4.7%. Report: 575.000 con 5.9%.

Su Canale 5 Beautiful: 2.223.000 con 15.2%.Una Vita: 1.985.000 con 14.8%. Elisa di Rivombrosa 1.140.000 con 10.3%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 678.000 persone con 5.3%.

Su Italia 1 Dc’s Legend of Tomorrow: 363.000 con 2.9%- 375.000 con 3.4%. Supergirl 236.000 con 2.4%- 213.000 con 2.2%.

Su La 7 Caccia a Hitler 251.000 spettatori con il 2.3%.

Ascolti Tv, seconda serata

Premio Marisa Bellisario sfiora l’8%

Su Rai 1 Premio Marisa Bellisario ha registrato 385.000 con 7.5%.

Su Rai 2 Detectives- Casi Risolti e Irrisolti 542.000 telespettatori con 3.9%.

Su Rai 3 Tg3 Mondo è visto da 461.000 persone con 4.7%.

Su Canale 5 Tg5 è seguito da 528.000 telespettatori con 9%

Su Rete 4 Più Forte delle Parole 271.000 spettatori con 3.7%

Su Italia 1 Garfield 2 è visto da 356.000 persone con 4%.

