Ascolti Tv giovedì 29 luglio 2021, Doc-Nelle tue mani 12.8%, Battiti 10.2%

Condividi su







Ascolti Tv giovedì 29 luglio 2021. La serata è vinta malinconicamente da Doc- Nelle tue mani. Bene la terza puntata di Battiti live. E grande riscontro su Rai 2 per le Olimpiadi. Ecco, nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 29 luglio 2021, il prime time

Su Rai 1 Doc – Nelle tue Mani ha registrato 1.905.000 spettatori con 12.8%

Su Rai 2 Il Circolo degli Anelli ha interessato 960.000 persone con 6.3%

Su Rai 3 A Raccontare Comincia Tu in replica: 907.000 spettatori con 5.4%

Su Canale 5 Mandela – La lunga strada verso la libertà: 1.043.000 spettatori con 7.2%.

Su Rete 4 Duro da uccidere: 868.000 spettatori con 5.5% 868.000 spettatori con 5.5%

Su Italia 1 Battiti Live ha ottenuto 1.379.000 spettatori con 10.2%

Su La 7 In Onda Prima Serata: 740.000 spettatori con 4.5%.

Su Tv8 Delitti del BarLume segna 482.000 telespettatori con 2.9%

Su NOVE Eragon è scelto da 217.000 spettatori con 1.3%

Ascolti Tv giovedì 29 luglio 2021, la fascia preserale Bene Rai 2 con le Olimpiadi Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.992.000 con 19.4%. Reazione a Catena: 3.100.000 con 24% Su Rai 2 Tokyo 2020 Best Of ha raggiunto 908.000 spettatori con 8% Su Rai 3 Blob: 717.000 spettatori con 4.7% Su Canale 5 Conto alla Rovescia ha registrato 1.329.000 spettatori con 10.6% Su Rete 4 Tempesta d’Amore intrattiene 642.000 spettatori con 4.2% Su Italia 1 C.S.I. – Scena del Crimine è scelto da 434.000 spettatori con 3.1% Su La 7 The Good Wife ha registrato 79.000 telespettatori con 0.8% Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 215.000 persone con 1.6% Ascolti Tv giovedì 29 luglio 2021, l’access prime time Vince Paperissima Sprint Su Rai 1 Concerto per il G20 della Cultura: 1.941.000 con 11.1% Su Rai 2 Tg2 Post: 1.199.000 spettatori interessati con 6.8% Su Rai 3 Un Posto al Sole: 1.403.000 telespettatori con 8% Su Canale 5 Paperissima Sprint raccoglie 2.749.000 spettatori con 15.7%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 904.000 con 5.4% e 1.069.000 con 6.1% Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 936.000 spettatori con 5.5% Su La 7 In Onda ha interessato 982.000 persone con 5.6% Su Tv8 4 Hotel è scelto da 441.000 spettatori con 2.6% Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 275.000 spettatori con 1.6%

Ascolti Tv giovedì 29, daytime mattutino

Cala il day time mattutino di Rai 1. Ottimo Rai 2 con le Olimpiadi

Su Rai 1 Unomattina Estate: 655.000 con 13.3%. Dedicato è seguito da 605.000 con 11.1%

Su Rai 2 Tokyo Live 2020: 421.000 spettatori con 19.2% e 1.306.000 con 20.2%

Su Rai 3 Agorà Estate: 235.000 spettatori con 4.5%

Su Canale 5 Morning News: 602.000 con 11.6% e 521.000 spettatori con 10.3%

Su Rete 4 La Signora in Giallo: 383.000 spettatori con 2.9%

Su Italia 1 Bones è seguito da 186.000 persone con 2.6%

Su La 7 L’Aria che Tira Estate: 185.000 con 3% e 300.000 con 2.8%

Ascolti Tv giovedì 29, day time pomeridiano

Love is in the air supera Brave and Beautiful

Su Rai 1 Il Pranzo è Servito ha intrattenuto 1.244.000 con 9.9%. Estate in Diretta: 971.000 con 10.7% e 1.395.000 con 15.9%

Su Rai 2 Tokyo Live 2020: 1.929.000 spettatori con 16.9%;

Su Rai 3 Geo Magazine: 539.000 telespettatori con 5.8%

Su Canale 5 Brave and Beautiful 1.673.000 con 15.2%. Love Is In The Air 1.555.000 con 16.8%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 644.000 spettatori con 5.4%

Su Italia 1 I Griffin 495.000 spettatori con 4.1%

Su La 7 Eden – Un Pianeta da Salvare: 149.000 spettatori con 1.5%

Ascolti Tv giovedì 29, seconda serata

Cosse nostre al 7.3%

Su Rai 1 Cose Nostre è stato seguito da 468.000 persone con 7.3%

Su Rai 2 Go Tokyo 2020 369.000 spettatori con 8.5%

Su Rai 3 Ossi di Seppia – Il Rumore della memoria: 549.000 con 4.3% e 361.000 con 3.1%

Su Canale 5 C

Su Rete 4 Blood Diamond – Diamanti di sangue: 281.000 spettatori con 4.7%

Su Italia 1 Le origini del male: 233.000 spettatori con 5.7%

Su La 7 Hotel Rwanda: 126.000 spettatori con 1.7%

Condividi su