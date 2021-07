DOC Nelle tue mani episodi In salute e in malattia e Quello che siamo – trama, cast, finale

Condividi su







Alle 21:25 di questa sera, Rai 1 trasmette gli episodi di DOC Nelle tue mani, intitolati In salute e in malattia e Quello che siamo. Per la serie con Luca Argentero e Matilde Gioli è la quinta puntata della stagione iniziale. La prima di sette nuove puntate in onda dopo l’interruzione dovuta al blocco delle riprese, causato dalla pandemia. La produzione è di Rai Fiction e Lux Vide, mentre la regia è di Jan Maria Michelini e Ciro Visco.

DOC Nelle tua mani trama della serie

DOC Nelle tue mani racconta la storia del medico di Medicina Generale Andrea Fanti. Lavora al Policlinico Ambrosiano di Milano, è preparato come pochi ed ha una straordinaria capacità di diagnosi. Diventa Primario, dopo una contesa con il collega Marco Sardoni. Gli altri medici lo stimano e lo invidiano, gli specializzandi lo temono. Segue la regola di affidarsi a modi freddi e pragmatici nelle relazioni con i pazienti: contano solo esami e referti, i rapporti umani li considera fuorvianti.

La sua vita cambia quando il padre di un ragazzo morto in reparto gli spara un colpo di pistola alla testa. Finisce in coma e a salvarlo sono gli stessi colleghi. Nonostante una guarigione sorprendente, i danni cerebrali sono gravi e perde memoria di quanto accaduto negli ultimi dodici anni.

Non ricorda di essere primario, né la separazione dalla moglie Agnese Tiberi, Direttrice Sanitaria dell’ospedale. O di avere una relazione con un’ex allieva e suo braccio destro, Giulia Giordano. Soprattutto, non ricorda la morte del figlio Mattia. Nemmeno riconosce la figlia Carolina, che da bambina è diventata una ventenne.

Prova a recuperare la memoria, ma può solo farsi aiutare a ricostruire pezzi di vita dall’amico e collega Enrico Sandri, Neuropsichiatra infantile. Come l’arresto cardiaco del figlio, di cui si sentirà sempre colpevole per non averlo riconosciuto in tempo. Oppure la crisi matrimoniale seguita alla tragedia. Ora è convinto di poter recuperare il rapporto con Agnese, così come fa di tutto per essere un padre modello con Carolina. Continua ad ignorare, invece, la storia con Giulia. Anche perché lei soffre in silenzio la sua indifferenza, contando solo sull’aiuto dell’amico e collega Lorenzo Lazzarini.

In ogni caso, l’istinto porta Andrea Fanti a voler tornare in corsia a tutti i costi. Gli viene concesso, ma solo come assistente degli specializzandi.

Il riassunto dei primi episodi

Andrea Fanti indossa di nuovo il camice per essere il medico che non è mai stato. Empatico, aperto verso i pazienti, attento alle loro vite. Ha ancora una straordinaria capacità di diagnosi, ma aver perso dodici anni di aggiornamenti professionali lo rende pericoloso. Per questo l’ex moglie, Direttrice Sanitaria, e i colleghi gli consentono di lavorare in ospedale solo come assistente.

Lui si prende qualche libertà e più di una volta mette a repentaglio la vita dei degenti. Marco Sardoni non aspetta altro, pur di estrometterlo definitivamente dal Policlinico.

Fanti prova a recuperare il tempo perduto. Si aggiorna e nel frattempo trova una dimensione come assistente. Instaura anche un rapporto con gli specializzandi, che prima lo odiavano per via della severità. Alba Patrizi, Riccardo Bonvegna, Elisa Russo e Gabriel Kidane sono quattro giovani medici pronti a sgomitare pur di affermarsi. Di ciascuno di loro, emergono pian piano storie e personalità complesse. Non fanno sconti al Dottor Fanti, ma poi con lui cresce un bel rapporto.

Fanti lavora anche per tornare insieme ad Agnese Tiberi. Lei lo respinge seccamente. Ha un nuovo marito e, soprattutto, non vuole rivivere le sofferenze degli ultimi anni di matrimonio. È dura con lui e minaccia di cacciarlo, ma in fondo non riesce mai a farlo. Si riavvicinano grazie alla figlia Carolina, che ha bisogno di supporto perché patisce le vicissitudini familiari. Alla fine, la Tiberi cede e finiscono al letto insieme.

Per Fanti, però, non c’è da stare tranquillo. Tramite una rappresentante farmaceutica, Sardoni ha sostituito i suoi medicinali con delle pastiglie che ne compromettono la stabilità psichica e fisica. Poco prima del colpo di pistola, Fanti stava per denunciarlo a causa della falsificazione in un certificato di morte ed ora vuole evitare e a tutti i costi che possa ricostruire l’accaduto.

DOC Nelle tue mani In salute e in malattia trama

In corsia, Andrea Fanti si trova di nuovo a suo agio. Il ruolo di assistente gli piace, vive il rapporto con i pazienti, limita le imprudenze e regala spunti decisivi nelle diagnosi. Con Carolina le cose migliorano e sembra essere riuscito anche a riallacciare il rapporto con Agnese. Si trova di fronte, dunque, ad una nuova vita completamente diversa, eppure appagante almeno quanto quella precedente lo sparo. Mentre, della storia con Giulia Giordano continua a non sapere nulla.

Spinto dall’entusiasmo, nell’episodio In salute e in malattia, cerca di realizzare a tutti i costi il sogno di un paziente. È in condizioni critiche e vuole organizzargli il matrimonio in ospedale, prima che le sue condizioni peggiorino. La giudicano tutti una follia, a cominciare da Giulia Giordano, dal Primario Sardoni e dalla Direttrice Sanitaria Tiberi. Tuttavia, Andrea Fanti la spunta di nuovo.

Intanto, lo specializzando Gabriel Kidane sorprende i colleghi con una proposta inaspettata. Dopo la violazione del giuramento di Ippocrate nell’episodio precedente, è ancora lui ad alimentare le dinamiche tra i giovani medici.

DOC Nelle tue mani In salute e in malattia, trama episodio Quello che siamo

Nel secondo episodio di DOC Nelle tue mani, intitolato Quello che siamo, sotto i riflettori c’è il Dottor Lorenzo Lazzarini. Dopo le insicurezze di Alba e Riccardo, i tormenti segreti di Elisa e la storia difficile di Gabriel, è la sua vita a finire al centro della trama.

Finora, si è dimostrato un ottimo radiologo, un medico attento in corsia e un amico fondamentale per Giulia Giordano. Della vita privata, si sa solamente che colleziona relazioni superficiali, grazie al suo fascino. Ma una paziente ricoverata da poco, rivela ai medici del reparto qualcosa di sorprendente sul suo conto.

Nel frattempo, Andrea Fanti inizia a patire in maniera evidente l’effetto dei farmaci somministratigli di nascosto da Sardoni.

Per quanto riguarda il caso medico, Gabriel ed Elisa aiutano un anziano che ripete sempre la stessa parola, senza essere in grado di ricordare nulla di sé.

La storia vera del medico Pierdante Piccioni

DOC Nelle tue mani è ispirata alla vita del medico lombardo Pierdante Piccioni. Quando era primario del Pronto Soccorso di Lodi, nel 2013, perse dodici anni di memoria a causa di un incidente stradale.

Proprio come il personaggio Adrea Fanti, tornò a fare il suo lavoro, ma in una veste completamente nuova. Dovette riscoprire daccapo la professione. Soprattutto, la sua personalità fu sconvolta dall’empatia che iniziò a provare verso i pazienti, esattamente come racconta il personaggio di Fanti.

Piccioni ha raccontato la sua storia in due libri editi da Mondadori: Meno dodici e Pronto Soccorso. Negli ultimi mesi, ha lavorato da dirigente contro l’epidemia di COVID-19 in Lombardia.

DOC Nelle tue mani In salute e in malattia – cast

Di seguito, il cast di DOC Nelle tue mani:

Luca Argentero : Andrea Fanti

: Andrea Fanti Matilde Gioli : Giulia Giordano

: Giulia Giordano Gianmarco Saurino : Lorenzo Lazzarini

: Lorenzo Lazzarini Sara Lazzaro : Agnese Tiberi

: Agnese Tiberi Raffaele Esposito : Marco Sardoni

: Marco Sardoni Alberto Malanchino : Gabriel Kidane

: Gabriel Kidane Silvia Mazzieri : Alba Patrizi

: Alba Patrizi Pierpaolo Spollon : Riccardo Bonvegna

: Riccardo Bonvegna Simona Tabasco : Elisa Russo

: Elisa Russo Giovanni Scifoni : Enrico Sandri

: Enrico Sandri Beatrice Grannò : Carolina Fanti

: Carolina Fanti Pia Lanciotti: Fabrizia Martelli

