Ascolti TV domenica 8 agosto 2021,Non c’è più religione 12.9%, Grand Hotel 10.5%

Ascolti Tv giovedì 5 agosto 2021. Vince di misura la replica di Doc-Nelle tue mani. Bene Il circolo degli anelli su Rai 2 mentre Viaggio nella grande bellezza si ferma poco oltre l’8% di share. Ecco il quadro completo dell’Auditel per i principali programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 5 agosto 2021, il prime time

Su Rai 1 Doc – Nelle Tue Mani ha registrato 2.102.000 spettatori con 13.9%

Su Rai 2 Il Circolo degli Anelli ha siglato 1.391.000 spettatori con 9.2%.

Su Rai 3 A Raccontare Comincia Tu, con Sophia Loren: 912.000 con 5.5%

Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza ha raccolto 1.188.000 con 8.1%

Su Rete 4 l Ritorno del Monnezza: 556.000 con 3.5%

Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha intrattenuto 875.000 con 6.7%

Su La 7 In Onda Prima Serata: 456.000 spettatori con 2.8%.

Su Tv8 I Delitti del BarLume sigla 401.000 spettatori con 2.5%.

Su NOVE Il Primo Cavaliere ha raggiunto 342.000 spettatori con 2.3%.

Ascolti Tv giovedì 5 agosto 2021, la fascia preserale Ai minimi storici Conto alla Rovescia Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.195.000 con 21.2%. Reazione a Catena: 3.297.000 spettatori con 25.8% Su Rai 2 Tokyo 2020 Best Of ha raccolto 1.050.000 persone con 10.3% Su Rai 3 Blob sigla 764.000 spettatori con 5.1% Su Canale 5 Conto alla Rovescia ha interessato 1.284.000 persone con 10.5% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha raggiunto 666.000 con 4.4% Su Italia 1 CSI ha registrato 418.000 spettatori con 3% Su La 7 The Good Wife ha ottenuto 92.000 con 1% ha ottenuto 92.000 con 1% Su Tv8 Quattro Ristoranti: 286.000 spettatori con 2.2%. Ascolti Tv giovedì 5 agosto 2021, l’access prime time Le Teche al 17.6% Su Rai 1 Techetechetè: 3.059.000 spettatori con 17.6% Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 1.146.000 spettatori con 6.5% Su Rai 3 Un Posto al Sole: 1.311.000 spettatori con 7.5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra 2.297.000 con 13.2%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 936.000 con 5.6% e 1.029.000 con 5.9% Su Italia 1 NCIS ha registrato 887.000 spettatori con 5.2%. Su La 7 In Onda ha registrato 932.000 spettatori con 5.9% Su Tv8 4 Hotel: 416.000 spettatori con 2.5%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 328.000 con 1.9%.

Ascolti Tv giovedì 5, daytime mattutino

Ottimo riscontro per le Olimpiadi

Su Rai 1 Uno Mattina Estate: 708.000 con 14.5%. Dedicato: 647.000 con 11.7%

Su Rai 2 Tokyo Live 2020: 474.000 con 13.8% e 1.666.000 spettatori con 24.7%

Su Rai 3 Elisir d’Estate sigla 108.000 spettatori con 2%.

Su Canale 5 Morning News 646.000 con 12.2% e 440.000 con 8.6%

Su Rete 4Il Segreto ha registrato 152.000 spettatori con 1.4%.

Su Italia 1 Bones ottiene 179.000 telespettatori con 3%

Su La 7 L’Aria che Tira Estate: 183.000 con 2.7% e 221.000 spettatori con 2%

Ascolti Tv giovedì 5, day time pomeridiano

Bene Love is in the air

Su Rai 1 Il Pranzo è Servito: 1.119.000 con 8.9%. Estate in Diretta: 924.000 con 10.3% e 1.231.000 con 14.5%,

Su Rai 2 Tokyo Live 2020 ha raccolto 2.306.000 telespettatori con 19.6%

Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 612.000 telespettatori con 6.8%

Su Canale 5 Brave and The Beautiful: 1.821.000 con 16.6%. Love is in the Air: 1.645.000 con 18%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum in replica: 649.000 spettatori con 5.4%

Su Italia 1 Big Bang Theory: 346.000 spettatori con 3.5%

Su La 7 Eden ha interessato 157.000 con 1.4%

Ascolti Tv giovedì 5, seconda serata

Cose nostre oltre l’8%

Su Rai 1 Cose Nostre è scelto da 572.000 spettatori con 8.3%

Su Rai 2 Go Tokyo 2020: 402.000 spettatori con 9.9%.

Su Rai 3 Ossi di Seppia sigla 407.000 spettatori con 3.3%

Su Canale 5 TG5 Notte ha informato 352.000 con 6.2%

Su Rete 4 Bella Antonia, prima monica poi dimonia: 188.000 spettatori con 2.6%

Su Italia 1 Lincoln Rhyme – Caccia al Collezionista d’Ossa: 302.000 con 7.1%

Su NOVE Azzurri La Notte dei Campioni: 59.000 spettatori con 0.7%

