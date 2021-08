Ascolti Tv sabato 28 agosto 2021, A Grande Richiesta 13.7%, Compromessi Sposi 10.3%

Condividi su







Ascolti Tv giovedì 26 agosto 2021. Vince la replica del film di Roberto Benigni Il mostro. Windstorm-Uniti per sempre si ferma sotto il 9%. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 26 agosto 2021, il prime time

Su Rai 1 Il mostro ha registrato 2.100.000 spettatori con 13.4%.

Su Rai 2 Delitti in Paradiso in replica: 675.000 spettatori con 5.2%

Su Rai 3 Angel of Mine è scelto da 619.000 spettatori con 4%

Su Canale 5 Windstorm 5 – Uniti per sempre: 1.414.000 con 8.7%

Su Rete 4 L’amore è eterno finché dura: 840.000 spettatori con 5.6%

Su Italia 1 F.B.I. Most Wanted ha siglato 723.000 spettatori con 4.8%

Su La 7 In Onda Prima Serata: 768.000 spettatori con 5%.

Su Tv8 Delitti del BarLume sigla 409.000 telespettatori con 2.5%

Su NOVE Freddy Mercury – The Great Pretender: 397.000 spettatori con 2.5%

Ascolti Tv giovedì 26 agosto 2021, la fascia preserale Bene le informazioni regionali Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.308.000 con 20.8%. Reazione a Catena: 3.387.000 con 25%. Su Rai 2 Un Milione di Piccole Cose: 286.000 spettatori con 2.3% Su Rai 3 Tg Regione informa 2.114.000 persone con 14.9% Su Canale 5 Conto alla Rovescia ha coinvolto 1.477.000 spettatori con 11.3% Su Rete 4 Tempesta d’Amore intrattiene 705.000 spettatori con 4.4% Su Italia 1 C.S.I. Scena del crimine è scelto da 431.000 spettatori con 2.9% Su La 7 The Good Wife ha intrattenuto 63.000 con 0.6% Su Tv8 4 Ristoranti ha siglato 294.000 spettatori con 2.1% Su NOVE Ristoranti da Incubo – Tutto in 24 Ore: 113.000 con 0.7%. Ascolti Tv giovedì 26 agosto 2021, l’access prime time Bene Tg2 Post Su Rai 1 Techetechetè: 3.400.000 spettatori con 18.9% Su Rai 2 Tg2 Post: interessa 1.190.000 con 6.6% Su Rai 3 Italia-Svizzera: Europei di pallavolo femminile: 1.282.000 con 7.2% Su Canale 5 Paperissima Sprint: 2.129.000 spettatori con 11.8%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 902.000 con 5.1% e 1.136.000 con 6.3% Su Italia 1 N.C.I.S. Unità Anticrimine: 744.000 spettatori con 4.2% Su La 7 In Onda ha interessato 936.000 persone con 5.2% Su Tv8 4 Hotel: 513.000 spettatori con 2.9%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 308.000 spettatori con 1.7%

Ascolti Tv giovedì 26, daytime mattutino

Dedicato al 13.6%

Su Rai 1 Unomattina Estate: 704.000 con 15.4%. Dedicato: 660.000 con 13.6%

Su Rai 2 Paralimpiadi di Tokyo 2020: 234.000 spettatori con 4.8%

Su Rai 3 Agorà Estate: 306.000 spettatori con 6.2%

Su Canale 5 Morning News: 718.000 con 14.3% e 658.000 con 14%

Su Rete 4 Il Segreto: 155.000 spettatori con 1.5%

Su Italia 1 Bones ottiene 107.000 spettatori con 2.1%

Su La 7 L’Aria che Tira Estate: 183.000 con 3.2% e 242.000 con 2.3%

Ascolti Tv giovedì 26, day time pomeridiano

Bene Love is in the air

Su Rai 1 Il Pranzo è Servito: 1.121.000 con 9.5%

Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 coinvolge 459.000 con 3.9%

Su Rai 3 Geo Magazine: 710.000 spettatori con 7.6%

Su Canale 5 Brave and Beautiful 1.839.000 con 17.7% e Love is in the air 1.644.000 con 18.2%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum in replica: 584.000 spettatori con 5.1%

Su Italia 1 I Griffin 571.000 spettatori con 5%

Su La 7 La7 Doc 56.000 spettatori con 0.7%

Ascolti Tv giovedì 26, seconda serata

Cose nostre sotto l’8%

Su Rai 1 Cose Nostre: 530.000 spettatori con 7.9%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 442.000 spettatori con 5.4%.

Su Canale 5 Quello che so sull’amore: 491.000 con 7.3%

Su Rete 4 Se sei così, ti dico sì: 193.000 spettatori con 4%

Su Italia 1 Lincoln Rhyme – Caccia al Collezionista di Ossa: 219.000 con 3.4%

Su La 7 La classe è seguita da 102.000 spettatori con 2%

