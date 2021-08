Grand Hotel episodi Legami di sangue e Il Circolo del Meridione su Canale 5 – trama, cast, finale

Condividi su







Le anticipazioni dal 30 agosto al 3 settembre della serie turca di Canale 5 dal titolo Brave and Beautiful. Si tratta di un serial di genere drammatico con atmosfere thriller e sentimentali.

La serie nell’edizione originale si articola di 32 episodi. In Italia invece è stata rimodulata per 96 appuntamenti della durata di 45 minuti circa.

Brave and Beautiful 30 agosto 3 settembre – anticipazioni

S1 Ep41 – A Korludag arriva il nuovo procuratore, il signor Sehat. Suhan viene a sapere da Mihriban che durante l’ultima visita di suo padre è scomparsa la lettera che Riza aveva scritto a Cesur dalla prigione. Intanto Hulya chiede a Cahide di recuperare il passaporto che le ha preso Kohran. Dato che in casa non lo trova, Cahide chiede a Bulent di prenderlo dalla cassaforte dell’ufficio del marito. Cesur consegna al procuratore la registrazione della telefonata di Rifat prima dell’incidente e della fuga di Riza. Tahsin da parte sua dichiara che sono stati proprio Cesur e Rifat ad organizzare l’evasione di Riza. Cahide avverte Hulya che la loro situazione sta precipitando, perciò lei si presenta inaspettatamente in procura per denunciare Kohran.

S1 Ep42 – Dopo il colloquio con il procuratore, Cesur teme che Tahsin sia riuscito a farla franca ancora una volta, mentre Adalet è sempre più preoccupata che la verità possa venire a galla. Intanto a casa Alemdaroglu, si festeggia il compleanno di Suhan: lei e Cesur si scambiano promesse di amore e felicità. Korhan incontra Hulya al ristorante dell’Hotel Korludag e cerca ancora una volta di sapere da lei la verità.

Brave and Beautiful trama episodi 43 e 44

S1 Ep43 – Can riesce ad entrare nella tenuta Korludag con una pistola e minaccia di uccidere Tahsin. Cesur arriva appena in tempo e gli salva ancora una volta la vita. Interrogato in procura, il camionista fa il nome di Cesur, ma il procuratore vede dalle immagini delle telecamere che qualcuno gli ha ordinato di farlo. Tahsin viene arrestato e trattenuto in cella fino al processo. Adalet e Salih convincono Mutlu a costituirsi, e Tahsin è scagionato. Mentre Korhan resta a dormire in ufficio, Cahide prende la lettera di Hasan. Cesur chiede al procuratore la riesumazione del corpo di suo padre.

S1 Ep44 – La confessione di Mutlu esclude il coinvolgimento di Tahsin nella fuga di Riza e per questo viene rilasciato. Suhan, che crede nell’innocenza del padre, ha l’ennesima discussione con Cesur che rimane fermamente convinto delle sue idee. Bulent, cercando di avvicinarsi sempre di più a Banu, si offre di accompagnarla a Istanbul e la invita a cena. Adalet è preoccupata sia perché il fratello Riza è di nuovo in circolazione, sia perché Cesur è intenzionato a far aprire la tomba del padre e le indagini forensi potrebbero rivelare che non si trattò di suicidio. Cahide dice a Korhan di aver visto sul retro dei quadri di famiglia lo stesso simbolo presente sulla custodia della lettera della madre di Kohran. Mihriban informa Cesur che Korhan è in possesso di una lettera che potrebbe mettere nei guai Tahsin. Suhan, triste e amareggiata, vuole allontanarsi da Cesur, per quanto Sirin cerchi di convincere l’amica a restare. Rifat, dopo aver subito un intervento, si risveglia.

Trama episodio 3 settembre

S1 Ep45 – Cesur dà a Suhan una delle due parti che compongono la lettera di suo padre e le chiede di trovare la parte mancante che Korhan ha sicuramente nascosto in casa. Poi le chiede di leggerla e di fargli sapere se la considera la lettera di un suicida. Qualora fosse così, le promette che non farà riesumare il corpo di Hasan e che abbandonerà i suoi piani di vendetta. Suhan si rende conto che non è una lettera di addio e dice a Cesur di procedere con la riesumazione. Huseyn e Mehmet aiutano Tahsin a indagare sul nuovo procuratore, hackerando il suo computer personale e leggendo lo scambio di email avuto con Cesur.

Brave and Beautiful, il cast completo della serie tv

Di seguito il cast completo della seria turca Brave and Beautiful con i rispettivi personaggi interpretati:

Kivanç Tatlitug: Cesur Alemdaroglu

Cesur Alemdaroglu Tuba Büyüküstün : Alemdaroglu

: Alemdaroglu Tamer Levent : Tahsin Korludag

: Tahsin Korludag Erkan Avci : Korhan Korludag

: Korhan Korludag Serkan Altunorak: Bulent Aydinbas

Bulent Aydinbas Sezin Akbasogullari : Cahide Korludag

: Cahide Korludag Devrim Yakut : Mihriban Aydinbas

: Mihriban Aydinbas Gözde Türkpençe: Banu Vardar

Banu Vardar Irmak Örnek : Sirin

: Sirin Firat Altunmese : Kemal

: Kemal Zeynep Kiziltan : Hülya

: Hülya Müfit Kayacan : Rifat

: Rifat Cansu Türedi : Necla

: Necla Isil Dayioglu : Reyhan

: Reyhan Nihan Büyükagaç : Adalet Soyozlu

: Adalet Soyozlu Oktay Korunan : Salih

: Salih Yigit Özsener: Riza

Condividi su